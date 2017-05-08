Служба доставки. Кто сегодня самый крутой плеймейкер английской Премьер-лиги

Футбол – он как секс: на первом месте результат, но удовольствие получаешь от процесса. Истинные эстеты знают: от искусного паса порой накатывает такая дрожь, какой дождешься не от всякого гола. Поэтому за игроками, выполняющими функции главных ассистентов, следить особенно интересно. Как и потому, что их креатив решает исход матчей не реже чем умение форварда завершать атаки. В чемпионате Англии есть несколько распасовщиков, чья игра доставляет зрителям особый кайф.

Терминология

Обычно под плеймейкером подразумевается футболист, играющий на позиции атакующего полузащитника, или треквартиста. Стильные итальянские словечки звучат в чемпионате Англии все чаще, ведь тренеры с Апеннин привносят в местную консервативную тусовку новые веяния тактической моды. И все же, когда речь идет об английском футболе, итальянского лексикона хочется избегать.

По сути, плеймейкером можно назвать любого, кто исполняет главную роль в конструировании атак. И он может играть где угодно. Андреа Пирло в зрелые годы творил из опорной зоны; Леонардо Бонуччи стирает границы между плеймейкерами и защитниками. Теперь Антонио Конте обучает схожей манере Давида Луиза. Можно ли назвать их плеймейкерами? А почему нет? Другое дело, что их задача – быстрее доставить мяч вперед, разогнать атаку. Тогда как от плеймейкера ждут нестандартных действий возле штрафной соперника: он должен придумать атаке завершение. В первую очередь треквартиста играет роль подносчика снарядов для форвардов. Поэтому инсайдов-единоличников с ураганной скорострельностью вроде Санчеса и Азара мы пока вынесем за скобки. Как и Давида Луиза, как и Погба, который, хоть и превращается в ключевую фигуру для «МЮ», в 2017 году не сделал ни одного результативного действия в Премьер-лиге и имеет по системе «гол+пас» всего 4+3.

Фаворит

За 4 тура до конца чемпионата только трое превысили планку в 10 голевых передач. Лидирует Кевин Де Брюйне, на счету которого 15 ассистов. Одаренный бельгиец взялся за дело с большим энтузиазмом, но со временем несколько сдал. Сказываются эксперименты Гвардиолы, который использует Кевина где только его каталонской душе угодно: и на позиции «десятки», и в центре поля, на правом фланге, на левом фланге – Де Брюйне успел поиграть почти везде. При этом ему часто приходится делить сферы влияния с другим отменным креативщиком – Давидом Сильвой. И все равно по ключевым пасам рыжий бельгиец занимает второе место в турнире (2,9 за игру). Можно вполне обоснованно упрекнуть партнеров Кевина в плохой реализации.

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Самому Де Брюйне голевую статистику мешает улучшить элемент невезения: он попадает в штанги и перекладины даже чаще, чем Погба. «Я создавал много моментов для партнеров, были удары по воротам, но мне в этом сезоне не везло. Забей я хотя бы в половине случаев, публика смотрела бы на это иначе», – подтверждает Кевин. Так или иначе, за первые 12 туров Де Брюйне набрал по системе «гол+пас» 2+7, за остальные 24 – 3+8. Впрочем, его игра по-прежнему феноменальна. Недаром в последних пяти матчах «Сити» в АПЛ Кевин четырежды признавался порталом Whoscored лучшим в составе. Другое дело, что выиграны были лишь два из них. Команде есть в чем прибавлять, и вместе с этим должны вырасти показатели ее плеймейкера.

Претендент

Другой кандидат на звание лучшего ассистента сезона – Кристиан Эриксен. Датчанин, наоборот, долго просыпался: после 12 туров у него было всего 3 голевых паса. Но к началу декабря Эриксен раскочегарился и стабильно приносит пользу. Сегодня в его копилке 12 голевых передач. Почеттино особо не мучает своего дирижера перестановками: тот либо играет классического «десятого номера», либо исполняет роль правого инсайда. На производительность это вообще не влияет, датчанин одинаково хорош и там и там. Эриксен – единственный, кто опережает Де Брюйне по ключевым пасам (3,1). Он же самый бьющий игрок лиги, тогда как его бельгийский конкурент из «Сити» по ударам не входит даже в десятку. Это лишний раз показывает, насколько по-разному тренеры используют своих лучших креативщиков.

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Беда Эриксена кроется в том же, в чем и преимущество: рядом с ним играют Деле Алли и Гарри Кейн, выступающие настолько ярко, что порой затмевают своего креативного директора. Естественно, англичане предпочитают уделять повышенное внимание игрокам собственной сборной. Из-за чего Эриксен остается, пожалуй, самым недооцененным футболистов. АПЛ. Тем не менее усиливающиеся слухи об интересе к нему «Барселоны» заставляют общественность признать, что Кристиан не просто хороший диспетчер, он действительно один из лучших в Европе на своей позиции.

Скрытый лидер

Есть и третий, совсем неожиданный претендент: он набрал те же 12 ассистов, но забил больше голов и опережает как Эриксена, так и Де Брюйне по системе «гол+пас». А самая соль в том, что он играет за команду, которая из последних сил бьется за выживание. Да-да, речь о Гилфи Сигурдссоне из «Суонси». Исландец проводит лучший сезон в карьере и чуть ли не в одиночку тащит «лебедей» из зоны вылета. Его роль в успехах команды колоссальна: из 41 гола, на который сподобился «Суонси» за 36 туров, Сигурдссон причастен к 21, то есть более чем к половине.

Диапазон действий Гилфи почти такой же, как у Де Брюйне, хотя в основном его используют на двух позициях – центрального атакующего полузащитника (при игре в двух форвардов) и левого инсайда (при схеме в три игрока атаки). Вторая роль дается ему даже лучше – отсюда он сделал больше половины результативных передач. У исландца было два пиковых периода: с 8 по 15 туры он набрал 4+4, а с 20-го по 28-й – 3+6. Даже если сделать скидку на 3 гола с пенальти, результат для аутсайдера все равно впечатляющий.

Вместе с тем Гилфи уступает конкурентам в точности передач (76,5 против 81,4% у Де Брюйне и 79,9% у Эриксена) и количестве ключевых пасов (2,1 – не входит даже в топ-10). Правда, здесь стоит сделать скидку на уровень партнеров. Помимо этого фору Сигурдссону дало время, проведенное на поле: он отыграл примерно на 200 и на 500 минут больше Эриксена и Де Брюйне соответственно. Однако заслуг Гилфи это не умаляет: хавбек «Суонси» заслуженно занимает место среди лучших плеймейкеров сезона. Независимо от того, останутся «лебеди» в Премьер-лиге или нет, Сигурдссон заслуживает более амбициозную команду.

Эпилог

Остальным в этом году побороться с ними не удалось, хотя в лиге хватает выдумщиков вроде Маты, Фабрегаса и Озила. Кто-то нестабилен, кто-то слишком редко играет, а кого-то подводят партнеры. Выбрать из тройки топ-ассистентов лучшего без субъективных суждений невозможно. Одни ориентируются на цифры, вторые – на внешний эффект, третьи – на важность для команды. Личное мнение автора: как бы ни был хорош Де Брюйне, как бы ни тянул за собой «Суонси» Сигурдссон, но в этом сезоне Кристиан Эриксен бесподобен. Почему? Да потому что он вырезает передачи, словно опытный хирург скальпелем. Он уходит от соперников так, будто те перебрали с элем. Он бьет по воротам так, что хочется добавить к удару звук хоккейного щелчка. От того, как он мыслит на поле, мурашки разливаются по телу. Это тот самый случай, когда процесс важнее результата.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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