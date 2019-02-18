Слуцкий в Европе – это провал? Андрей Вдовин – о том, что мешает главному тренеру «Витесса»

На днях информпространство вокруг Леонида Слуцкого раскололось на две части. Новости в голландских и российских СМИ тревожно трубили о том, что руководство «Витесса» недовольно русским тренером и после серии неудач созвало грозное совещание, а во время этого сбора болельщики атаковали базу команды. Но в это же время русскоязычный телеграм-канал, который ведут близкие к Леониду Викторовичу люди, все опровергал: боссы клуба якобы давно думали собраться и поговорить, а к Слуцкому они не имеют никаких претензий. Фанаты же у ворот протестовали не против тренера, а против одного игрока, который самовольно ушел с поля, и оставшаяся в меньшинстве команда пропустила, а тренер, наоборот, всех успокоил.

Но обе противоречивые версии лишь подчеркивают главный вопрос: а успешен ли сейчас Леонид Слуцкий как тренер?

Два года назад он покидал Россию как один из самых лучших тренеров страны. За плечами было семь лет работы с ЦСКА, три чемпионских титула, пара кубков России, а еще Слуцкому иногда удавалось пошуметь в Лиге чемпионов. Но в какой-то момент Леониду Викторовичу все надоело, и он отправился завоевывать Европу. Это было неожиданно и достойно уважения: человек готов сорваться из зоны комфорта ради нового вызова.

В тот момент казалось, что у Слуцкого есть неплохой шанс: хороший опыт, отличные мозги, замечательная коммуникация плюс поддержка Романа Абрамовича – отличные стартовые позиции. Что еще нужно, чтобы стать заметным тренером и за пределами России? Но в какой-то момент что-то пошло не так. Вернее, не так радужно и здорово, как хотелось и мечталось.

«Витесс» на распутье. Как дела у Слуцкого в Голландии, и правда ли, что он уедет в «Спортинг»

Началось все в Англии. Была ли работа в «Халл Сити» однозначным провалом Слуцкого? Наверное, нет. И при русском тренере команда болталась в середине турнирной таблицы, и сейчас она где-то там же, пусть и повыше на пару-тройку позиций. То есть ничего в жизни «Халла» с приходом и уходом Слуцкого не изменилось.

То же самое и с голландским «Витессом»: без Слуцкого он обретался на 6-м месте, со Слуцким – на 5-м. А по большому счету в чемпионате Голландии места с 4-го по 7-е одинаковы: все равно после регулярного турнира четыре их обладателя сбиваются в плей-офф, чтобы разыграть одно место в Лиге Европы. А попутно вроде как в голландском клубе Слуцкому есть чем гордиться: он, например, изничтожил традиционную анархию в обороне, наладил коммуникации, заложил какую-никакую «физику».

Но такими аргументами здорово себя успокаивать. Ими легко завалить главный факт. А он заключается в следующем: однозначного прорыва у Леонида Викторовича в Европе не получилось. Знания, накопленные в России, не очень-то пригодились. Говорят, «Витесс» стенал и плакал во время сборов, но жесткая русская предсезонка с двухразовыми занятиями, судя по результатам, не очень помогла: «Витесс» идет на привычном для себя 5-м месте.

Что для Слуцкого могло считаться успехом в Голландии? Что там могли оценить и сказать в один голос: «Да, этот русский очень хорош!» Наверняка место в тройке и медаль чемпионата: подвинуть кого-то из тройки ПСВ – «Аякс» — «Фейеноорд» было бы достойно.

Если бы «Витесс» пошумел в Лиге Европы, это тоже наверняка бы заметили, но команда не смогла пробиться даже в групповой раунд. Если бы Слуцкий провернул какую-то удачную сделку по покупке ноунейма из чемпионата России, превратившегося в Голландии в звезду, – это тоже бы понравилось. Но пока ничего этого не случилось. И если не произойдет какой-нибудь сенсации, Леониду Слуцкому наверняка придется задуматься о возвращении.

Но есть ли место для Слуцкого в нынешнем российском футболе? Где бы его хотели видеть, если бы вдруг Леонид Викторович решил сейчас вернуться?

В ЦСКА – сразу нет: Виктор Гончаренко так здорово провернул смену поколений в команде, что в районе Песчаной улицы не найдется ни одного сумасшедшего, мечтающего о возвращении Слуцкого. В «Спартаке» увлечены новым экспериментом с Кононовым, и оборонительный футбол, которым армейцы при Слуцком прокладывали себе путь к чемпионству, сейчас там никто не ждет. «Зенит» слишком близок к Европе: если у Сергея Семака не получится, в Питере наверняка снова захотят вернуться к практике приглашения европейских тренеров с именем. В «Локомотиве» Юрий Семин только-только отпраздновал победу над экс-гендиректором Геркусом в аппаратной войне. «Краснодар»? Там все слишком хорошо у Мурада Мусаева, который как нельзя лучше отвечает запросу на «импортозамещение»…

К лету наверняка многое изменится: кто-то провалится, где-то захотят перемен и найдут под них деньги. Но вот именно сейчас Слуцкому, кажется, возвращаться некуда. Да и само решение о возвращении станет официальным признанием поражения.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»