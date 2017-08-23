Следите за руками. Как Бибиана Штайнхаус покоряет Бундеслигу

Пока в футбольной Европе следят за появлением новых талантов и затуханием звезд, немецкий чемпионат рушит стереотипы. В сезоне-2017/18 матчи мужской Бундеслиги будет судить женщина — самая упорная рефери чемпионата Германии Бибиана Штайнхаус.

На радость феминисткам

Феминистки всего мира рады до невозможности: женщина попала в ядро главного мужского вида спорта. Мужественнее только охота и рыбалка. Шум вокруг Бибианы подняли еще в далеком 2007 году, когда Штайнхаус стала первой женщиной, судившей матч Второй Бундеслиги «Падерборн» — «Хоффенхайм». За судейство в том матче Бибиана получила высокую оценку от «Киккера». За это время рефери доказала, что достойна выступать в высшем дивизионе. И время пришло.

Сейчас будет припев. Афиша сезона: чемпионат Германии-2017/18

Невеста Говарда Уэбба

«Мама говорила, что еще в детском возрасте я нередко вмешивалась в перепалки и разнимала спорящих. Я хотела восстановить справедливость», — рассказывала Штайнхаус. Отец Бибианы тоже подрабатывал футбольным рефери, а потом и вовсе посоветовал дочери пойти в профессию, куда не ступала нога женщины. В результате она разорвала в клочья все представления о мужских и женских специальностях.

Основная работа Бибианы — полицейский. Забавно, что ее жених — известный британский рефери Говард Уэбб — тоже в свободное от футбола время был полицейским. Англичанин оставил родину, жену и троих детей и переехал в Ганновер к Бибиане.

Яркое прошлое

В среднем действующие рефери Германии тратили четыре года, чтобы подняться в высший дивизион из второй Бундеслиги. Например, Дениз Айтекин с его «золотым» матчем «Барселона» — «ПСЖ» и вовсе уложился в два года. Бибиане потребовалось на это десять лет. Упорство женщины поражает. За годы карьеры Штайнхаус судила женский чемпионат мира, женский чемпионат Европы, финал женской Лиги чемпионов, матчи мужского Кубка Германии и игры 2-й и 3-й лиг Германии. Опыта у нее побольше, чем у Иньесты в Ла Лиге. Неудивительно, что с таким портфолио она оказалась в первом дивизионе. Однако в первом туре этого сезона Бибиане дебютировать так и не удалось: она судила игру третьего дивизиона между «Зонненхофом» и «Ааленом» (0:0).

Желтая стена плача. Как Дортмунд принимал Суперкубок

Шнурки

Никто и не сомневался, что Штайнхаус придется сложно в мужском виде спорта. Женщина на футбольном поле уже заставляет большинство усомниться в адекватности происходящего, а в качестве рефери с ней может происходить много казусных ситуаций. Так, в сети давно висит видео, где игрок «Герты» Петер Нимайер случайно потрогал грудь Бибианы в матче против «Алеманнии», а Пеп Гвардиола, будучи тренером «Баварии», имел неосторожность приобнять арбитра. После этого оба принесли извинения за случайные движения руками. А вот уже в этом сезоне в матче Кубка Германии Франк Рибери развязал шнурки арбитру, а потом и вовсе начал флиртовать. За это француз получил лишь парочку ударов по спине от Бибианы.

Демирбай против

«Наступило время женщин-арбитров, потому что пол футбольного арбитра не имеет значения», — однажды сказал Юрген Клопп после встречи с Бибианой в матче с «Майнцем». Такой аккуратности в словах не хватает Керему Демирбаю. Будучи судьей на игре «ФС Франкфурт» и «Фортуны» в 2015 году, Штайнхаус удалила Демирбая за две желтые карточки. В свой адрес Бибиана услышала мнение немецкого турка о том, что женщинам нет места в мужском футболе. Сказал — отвечай. Игрок был дисквалифицирован на 5 матчей, оштрафован на 10 тыс. евро и вдобавок отправился судить женский футбольный матч. Возможно, эта парочка снова встретится, но уже в высшем дивизионе. Сомневаюсь, что мы снова услышим от Демирбая сексистские фразы. Штайнхаус – под защитой футбольного союза.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press