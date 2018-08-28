След РПЛ в «Аталанте», скорбная тишина, Анчелотти > Гаттузо. Итоги 2-го тура Серии А

«Ювентус» одерживает вторую победу, а Криштиану Роналду пока не может забить в Серии А. На этом обязательная рекламная интеграция португальца в обзоре подошла к концу. А если вы прошли по ссылке не ради КриРо, то должны знать: второй тур чемпионата Италии стал слишком объемным на голы и события и без седьмого номера «бьянконери».
Смотрите, кто пришел
Стоило Эмилиано Ригони уйти из «Зенита» в «Аталанту», как аргентинец снова стал забивать. Например, «Роме» полузащитник отгрузил «двушку». Свой второй гол он забил с передачи экс-спартаковца Пашалича. Значит, вот так вы играете за пределами России?
Тишина
14 августа во время обрушения моста в Генуе погибло 43 человека. На первом домашнем матче «Дженоа» в сезоне местные фанаты решили почтить память скончавшихся: первые 43 минуты игры с «Эмполи» они провели в тишине. Позже болельщики начали скандировать название родного города.
«Сампдория» тоже поддержала пострадавших, хоть и играла в Удине.
📷 #UdineseSamp. #Genova nel ❤. #PonteMorandi. pic.twitter.com/TaMfACAz4T
— U.C. Sampdoria (@sampdoria) August 26, 2018
Камбэк тура
Спустя 9 лет Карло Анчелотти и Дженнаро Гаттузо снова встретились, но теперь в качестве двух главных тренеров. Их предматчевые объятия были крепкими, а матч «Милана» и «Наполи» достиг топ-уровня: 2 гола от «россонери» уже к 49-й минуте, спасительные мячи в исполнении Зелиньски и итоговый камбэк «адзурри». В общем, спешите видеть
Чудо обороны
Как же гениальны защитники «Кьево»: где они тренировались, чтобы так упускать соперника? 6 пропущенных мячей — явно не предел для «кьео». А еще неделю назад эта загадочная команда чуть не отняла очки у «Ювентуса»…
Кстати, единственный гол за веронцев забил бывший игрок «фиалок» Ненад Томович, но праздновать его не стал. Во-первых, какой в этом смысл при 1:4 на табло? Во-вторых, вместо этого серб решил почтить память капитана «Фиорентины» Давиде Астори: футболист пальцами показал игровой номер скончавшегося партнера, а зрители на «Артемио Франки» зааплодировали.
Гол тура
Вы не ходите на выборы, но все равно тянет за что-нибудь проголосовать? Тогда дерзайте: кто вколотил мяч более эффектно?
Мирко Антенуччи? (с 1:39)
Иван Перишич? (c 0:12)
Или Хавьер Пасторе?
Цитата тура
«У меня много воспоминаний о бывших игроках, но с Гаттузо связано что-то особенное. Это был чудесный вечер, очень эмоциональный для меня. Нам всем повезло оказаться на этом матче, и мне даже не пришлось платить за билет!», — так Карло Анчелотти прокомментировал встречу со старым знакомым Дженнаро Гаттузо и оценил волевую победу своей команды.
Can you describe this moment with a GIF?
Come descrivereste questo momento con una GIF?
❤️🖤#NapoliMilan pic.twitter.com/iNeHGgsMfk
— AC Milan (@acmilan) August 25, 2018
Результаты тура
Ювентус — Лацио — 2:0 (1:0)
(Пьянич, 30, Манджукич, 75).
Наполи – Милан – 3:2 (0:1)
(Зелиньски, 53, Зелиньски, 67, Мертенс, 80; Бонавентура, 15, Калабрия, 49).
СПАЛ – Парма – 1:0 (0:0)
(Антенуччи, 49).
Кальяри – Сассуоло – 2:2 (1:0)
(Паволетти, 10, Паволетти, 73; Берерди, 52, Боатенг, 90 – с пенальти).
Фрозиноне – Болонья – 0:0.
Интер – Торино – 2:2 (2:0)
(Перишич, 6, де Врей, 32; Белотти, 55, Мейте, 68).
Фиорентина – Кьево — 6:1 (2:0)
(Миленкович, 8, Жерсон, 42, Бенасси, 49, Кьеза, 71, Бенасси, 90, Симеоне, 90; Томович, 76).
Дженоа – Эмполи – 2:1 (2:0)
(Пентек, 6, Куаме, 18; Мраз, 90).
Удинезе – Сампдория – 1:0 (1:0)
(Де Пауль, 9).
Рома — Аталанта — 3:3 (1:3)
(Пасторе, 2, Флоренци, 60, Манолас, 82; Кастань, 19, Ригони, 22, Ригони, 38).
Турнирная таблица
Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press
Видео: YouTube