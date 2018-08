След РПЛ в «Аталанте», скорбная тишина, Анчелотти > Гаттузо. Итоги 2-го тура Серии А

«Ювентус» одерживает вторую победу, а Криштиану Роналду пока не может забить в Серии А. На этом обязательная рекламная интеграция португальца в обзоре подошла к концу. А если вы прошли по ссылке не ради КриРо, то должны знать: второй тур чемпионата Италии стал слишком объемным на голы и события и без седьмого номера «бьянконери».

Стоило Эмилиано Ригони уйти из «Зенита» в «Аталанту», как аргентинец снова стал забивать. Например, «Роме» полузащитник отгрузил «двушку». Свой второй гол он забил с передачи экс-спартаковца Пашалича. Значит, вот так вы играете за пределами России?

14 августа во время обрушения моста в Генуе погибло 43 человека. На первом домашнем матче «Дженоа» в сезоне местные фанаты решили почтить память скончавшихся: первые 43 минуты игры с «Эмполи» они провели в тишине. Позже болельщики начали скандировать название родного города.

A post shared by Genoa CFC (@genoacfcofficial) on Aug 26, 2018 at 12:07pm PDT

«Сампдория» тоже поддержала пострадавших, хоть и играла в Удине.

Спустя 9 лет Карло Анчелотти и Дженнаро Гаттузо снова встретились, но теперь в качестве двух главных тренеров. Их предматчевые объятия были крепкими, а матч «Милана» и «Наполи» достиг топ-уровня: 2 гола от «россонери» уже к 49-й минуте, спасительные мячи в исполнении Зелиньски и итоговый камбэк «адзурри». В общем, спешите видеть

Как же гениальны защитники «Кьево»: где они тренировались, чтобы так упускать соперника? 6 пропущенных мячей — явно не предел для «кьео». А еще неделю назад эта загадочная команда чуть не отняла очки у «Ювентуса»…

Кстати, единственный гол за веронцев забил бывший игрок «фиалок» Ненад Томович, но праздновать его не стал. Во-первых, какой в этом смысл при 1:4 на табло? Во-вторых, вместо этого серб решил почтить память капитана «Фиорентины» Давиде Астори: футболист пальцами показал игровой номер скончавшегося партнера, а зрители на «Артемио Франки» зааплодировали.

Вы не ходите на выборы, но все равно тянет за что-нибудь проголосовать? Тогда дерзайте: кто вколотил мяч более эффектно?

Мирко Антенуччи? (с 1:39)

Иван Перишич? (c 0:12)

Или Хавьер Пасторе?

Can you describe this moment with a GIF?

Come descrivereste questo momento con una GIF?

❤️🖤#NapoliMilan pic.twitter.com/iNeHGgsMfk

— AC Milan (@acmilan) August 25, 2018