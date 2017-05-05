Скандалы, расследования и уход Тотти. Обзор 34-го тура Серии А

Франческо Тотти прощается с футболом, фанаты «Эмполи» дерутся со своим любимцем, а Маттиа Дестро поставил на колени «Удинезе». Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать четвертого тура чемпионата Италии.

5 главных событий тура

1. «Рома» отдает очередной скудетто «Ювентусу». Красно-желтые уступили «Лацио» в «Вечном дерби» со счетом 1:3. Это поражение практически уничтожило шансы «волков» на победу в чемпионате: за 4 тура до конца первенства римляне отстают от «Юве» на 9 очков. Вы верите в чудо? Не в этот раз.

2. Между тем «Император Рима» готов сложить свои полномочия. 25 лет в «Роме», 783 матча и 307 голов – эти цифры символизируют Франческо Тотти, как одну из легенд мирового футбола. На днях стало известно о том, что 42-летний форвард завершает спортивную карьеру и переходит на должность директора «волков». Похоже, что одноклубники не смогут наградить Ческо красочными проводами: второе место – предел мечтаний для Спаллети и его команды.

3. Вы боретесь за национальное равенство? В Италии вам придется не по душе. Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари был оскорблен несколькими тиффози «Кальяри» и попросил главного арбитра принять меры. Судья не услышал расистских выкриков и наказал ганца желтой карточкой. Но Мунтари не остановился и самовольно покинул поле. Местная федерация футбола не отменила предупреждения, и теперь Мунтари пропустит следующий матч из-за перебора «горчичников». Что это было: «fuck the system» толерантной Европе или очередное абсурдное решение футбольных чиновников?

4. Болельщики «Эмполи» — победители в номинации «отморозки тура» . После очередного проигранного матча (1:3 от «Сассуоло») злые фанаты атаковали игрока собственной команды Левана Мчедлидзе: они ударили грузинского хавбека по лицу. Мчедлидзе — один из главных бомбардиров клуба. В этот день Леван даже не выходил на поле. Сейчас отрыв «Эмполи» от зоны вылета составляет 4 очка. Но тиффози «синих» могут не удивляться возможному понижению любимцев в классе: ради таких зрителей не хочется и выигрывать.

5. «Палермо» одержал победу! Сицилийская команда всухую обыграла «Фиорентину» (2:0) и набрала три очка впервые с 5 февраля. Но «орлы» слишком поздно решили воспарить над зоной вылета: до конца чемпионата осталось четыре игры, а футболисты Диего Бортолуцци отстают от спасительного 17-го места на 10 очков. Южане лишь сделали прыжок безысходности перед окончательным падением в бездну.

Цитата тура

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон – о несдержанном обещании:

«Ранее я заявлял, что завершу карьеру по окончании сезона. Сделал бы я это в случае проведения двух сухих матчей с «Барселоной». Сказал об этом президенту «бьянконери» Андреа Аньелли. После успешных игр с каталонцами (3:0, 0:0) он ответил, что иногда мы говорим глупости. Он сказал мне не беспокоиться и двигаться дальше. Так что я должен забрать свое обещание обратно. У президента больше опыта, чем у меня, и он дал мне хороший совет»

Герой тура

Маттиа Дестро (Болонья)

Дестро не сумел заиграть в «Милане» и перестал вызываться в сборную Италии. Никто не надеялся на чудесное возвращение форварда. Но именно в «Болонье» Маттиа стал подавать признаки жизни: в прошлом чемпионате он забил 8 голов, а в текущем сезоне на его счету уже 9 мячей. Последняя игра Серии А против «Удинезе» стала бенефисом 26-летнего футболиста: Дестро оформил дубль впервые с 6 декабря 2015 года. Его команда уверенно победила (4:0), а нападающий вновь влюбляет в себя молодых девушек Болоньи.

Антигерой тура

Джо Харт (Торино)

Некогда лучший голкипер АПЛ продолжает «феерить». Англичанин пропустил очередной гол в матче с «Сампдорией». В составе туринцев Харт не может сыграть на ноль в 17-й встрече подряд. Теперь данный факт подтверждают большинство футбольные эксперты: Серия А – ад для 30-летнего вратаря.

Цифра тура

2 матча дисквалификации за симуляцию — в Италии взялись и за наказания заслуженным актерам. Хавбек «Ромы» искусно упал в штрафной площади «Лацио», за что в ворота соперников и был назначен пенальти. Но благодаря видеоповторам лгун был разоблачен. Теперь голландец пропустит важные матчи против «Милана» и «Ювентуса».

Результаты тура:

Аталанта — Ювентус — 2:2 (1:0)

1:0 — Конти (45), 1:1 — Спинаццола (50 — в свои ворота), 1:2 — Алвес (83), 2:2 — Фройлер (89).

Торино — Сампдория — 1:1 (0:1)

0:1 — Шик (12), 1:1 — Итурбе (78).

Рома — Лацио — 1:3 (1:1)

0:1 — Кейта (12), 1:1 — Де Росси (45 — с пенальти), 1:2 — Баста (50), 1:3 — Кейта (85).

Дженоа — Кьево — 1:2 (1:0)

1:0 — Пандев (43), 1:1 — Бастьен (60), 1:2 — Бирса (70).

Палермо — Фиорентина — 2:0 (1:0)

1:0 — Диаманти (32), 2:0 — Алеесами (90).

Кротоне — Милан — 1:1 (1:0)

1:0 — Тротта (8), 1:1 — Палетта (50).

Кальяри — Пескара — 1:0 (1:0)

1:0 — Педро (23 — с пенальти).

Эмполи — Сассуоло — 1:3 (1:2)

0:1 — Пелузо (19), 1:1 — Пуччарелли (24 — с пенальти), 1:2 — Матри (34), 1:3 — Дункан (57).

Болонья — Удинезе — 4:0 (2:0)

1:0 — Дестро (2), 2:0 — Таидер (45), 3:0 — Дестро (59), 4:0 — Ларанжера (68 — в свои ворота).

Интер — Наполи — 0:1 (0:1)

0:1 — Кальехон (43).

Турнирная таблица

Бомбардиры: 25 — Белотти (Торино), Джеко (Рома), 24 — Икарди (Интер), 23 — Игуаин (Ювентус).

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, официальный сайт Серии А