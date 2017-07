Синий однажды — синий навсегда. Фотоподборка Уэйна Руни до ухода в «Манчестер Юнайтед»

Карьера Уэйна Руни была полна ярких моментов: он выиграл множество трофеев, стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии и вот, спустя 13 лет, 31-летний форвард вернулся в родной «Эвертон». Еженедельник «Футбол» вспоминает, каким был один из лучших английских футболистов своего поколения до перехода в «Манчестер Юнайтед».

