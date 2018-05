Сингл веры. Как фанаты «Ливерпуля» создают европейские хиты

Фанаты «Ливерпуля» — те, кто своими голосами могут перевернуть историю. Их эмоциональное хоровое исполнение «You’ll Never Walk Alone» в перерыве финала ЛЧ в Стамбуле в 2005 году вдохновило «красных» на величайший камбек. 26 мая в день финала Лиги чемпионов-2018 Киев охватит новый хит: красные сектора «Ливерпуля» будут исполнять чант Allez! Allez! Allez!

Начиная с 2005 года все европейские кампании «красных», в которых «Ливерпуль» доходил до финала, сопровождались оригинальным музыкальным исполнением. Ring of Fire — в 2005-м, Oh Campione — в 2007-м и Three Little Birds в 2016 году. Еженедельник «Футбол», накануне еще одного важнейшего матча в истории «красных», составляет из них альбом, и подбирает матчи, которые бы могли стать клипами.

Ring of Fire (2005)

Главный матч:

Финал ЛЧ. «Ливерпуль» — «Милан» — 3:3 (по пен – 3:2)

I fell into a burning ring of fire (Я попал в кольцо огня),

I went down, down, down (Я погружался все ниже и ниже),

And the flames went higher (А страсть все росла),

And it burns, burns, burns(И оно обжигает, обжигает, обжигает),

The ring of fire (Кольцо огня),

The ring of fire (Кольцо огня).

De, de, de, de, de, der!

Альтернативный вариант:

Я упал и пламя жаром пышет,

Я лечу все ниже, ниже, ниже,

А пламя выше,

И оно жжет, жжет, жжет,

И жаром пышет,

И жаром пышет.

Песня, придуманная отнюдь не фанатами «красных», но получившая вторую жизнь в середине 2000-х благодаря им. Оригинальная Ring of Fire была написана в начале 1960-х американским автором-песенником Мерлом Килгором и Джун Картер, женой Джонни Кэша, исполнившего будущий хит. Изначально ее записала Анита Картер, сестра Джун. Однако в ее исполнении песня не зацепила слушателей. Спустя полгода, в 1963 году, ее спел Джонни Кэш в стиле мексиканских уличных музыкантов мариачи. Ring of Fire в исполнении «Человека в черном» возглавила чарт Billboard Hot Country Singles, и на нее были записаны многочисленные каверы.

Спустя чуть более 40 лет Ring of Fire снова захватила мир. Предположительно, выездные болельщики «Ливерпуля» начали исполнять Ring of Fire еще в 2002 году, но особую популярность она приобрела именно в лигочемпионской кампании-2004/05. Причем далеко не все знали слова, зато в едином порыве фанаты затягивали инструментальную интерлюдию незамысловатыми «De, de, de, de, de, der!». После победы «Ливерпуля» в Стамбуле Ring of Fire распевали Стивен Джеррард и Джейми Каррагер. Успех песни был настолько оглушительным, что она стала официальным гимном клуба в розыгрыше Кубка Англии 2006 года, и была записана группой Boot Room All-Stars.

«Это самая большая игра, с которой я столкнулся». Величайшая победа в карьере Маркуса Баббеля

Oh Campione (2007)

Главный матч:

1/2 финала ЛЧ. «Ливерпуль» — «Челси» — 1:0 (по пен – 4:1)

They said our days were numbered (Они говорили, что наши дни сочтены),

We’re not famous anymore (И мы больше не знамениты).

But scousers rule all Europe (Но скаузеры правят Европой),

Like we’ve always done before (Как мы всегда делали это раньше)!

Ohhhh campione (О-о-о, чемпионы)!

The one and only (Одни единственные),

We’re Liverpool (Мы «Ливерпуль»)!

Фанатов «Ливерпуля» часто упрекают в том, что они живут прошлыми победами и им нечем похвастать в новейшей истории. Чант Oh Campione был позаимствован у болельщиков греческого ПАОКа, и его активно распевали на матчах плей-офф ЛЧ-2006/07. Песня служила напоминанием о днях славы, когда во главе клуба находились Билл Шенкли и Боб Пэйсли. Но она также воспевала поход мерсисайдцев до финала Лиги чемпионов, ставшего для них вторым в течение трех лет.

«Этот чант восхваляет великие моменты прошлого и несет надежду, что эти особые дни снова вернутся на «Энфилд». Это песня дает надежду, что возвращение тех незабываемых моментов триумфа еще впереди», — подчеркивает Дэйв О’Коннелл, британский блогер и болельщик «красных». Большинство поклонников клуба — последовательные оптимисты. Они продолжают верить, что лучшие времена вернутся на «Энфилд Роуд» в самом ближайшем будущем.

Самоотвод. Почему в случае ухода Желько Бувача из «Ливерпуля» проиграют все

Three Little Birds (2016)

Главный матч:

1/4 финала ЛЕ. «Ливерпуль» — «Боруссия» Д – 4:3

Rise up this mornin’ (Поднимаясь этим утром),

Smiled with the risin’ sun (Улыбнулся с восходом солнца),

Three little birds (Три маленьких птички),

Pitch by my doorstep (На моем пороге),

Singin’ sweet songs (Поют сладкие песни),

Of melodies pure and true (Чистые и правдивые мелодии),

Saying’, (this is my message to you) (Говоря: это мое сообщение тебе).

Singin’: don’t worry ’bout a thing (Поют: «Не беспокойся ни о чем),

‘Cause every little thing gonna be alright (Ведь каждая мелочь будет в порядке»).

Singing’ don’t worry (don’t worry) ’bout a thing (Поют: «Не беспокойся ни о чем),

‘Cause every little thing gonna be alright (Ведь каждая мелочь будет в порядке»)!

Ямайский регги-музыкант Боб Марли записал свой знаменитый хит Three Little Birds в 1977 году, однако споры о происхождении песни продолжаются по сей день. Существует сразу две версии. Согласно одной из них, на написание песни Марли вдохновили птицы, летавшие возле его дома. Так утверждает его давний друг Тони Гилберт: «Боб был вдохновлен множеством вещей вокруг него, он наблюдал за жизнью. Я помню трех маленьких птиц, канареек, круживших у подоконника на Хоуп-роуд». Согласно другой версии, Марли посвятил песню трем девушкам, выступавшим на его концертах на бэк-вокале. Марсия Гриффитс, одна из тех трех девушек, уверяла, что Боб неоднократно называл их «Мои три маленькие птички».

Спустя больше 30 лет песню часто можно услышать на домашних матчах «Аякса», а в 2016 году ее подхватили выездные болельщики «Ливерпуля». По ходу европейской кампании «красных» в сезоне-2015/16 фанаты мерсисайдцев охотно распевали Three Little Birds на городских площадях перед гостевыми матчами команды. Трек символизировал собой их непоколебимую веру в итоговую победу «Ливерпуля» в Лиге Европы. Кульминацией стало исполнение хита тысячами английских фанатов на площади Барфюссерплац в Базеле перед финалом ЛЕ против «Севильи».

Фирминная улыбка. Универсальный солдат «красной» армии

Allez! Allez! Allez! (2018)

Главный матч:

1/4 финала ЛЧ. «Ливерпуль» — «МанСити» — 3:0

We’ve conquered all of Europe (Мы завоевали всю Европу),

We’re never gonna stop (Мы никогда не остановимся),

From Paris down to Turkey (От Парижа до Турции), — отсылка к победам «Ливерпуля» в финалах ЛЧ в Париже в 1981 году, когда был обыгран «Реал» (1:0), и в Стамбуле в 2005-м.

We’ve won the f***ing lot (Мы выиграли чертовски много),

Bob Paisley and Bill Shankly (Боб Пэйсли и Билл Шенкли), — легендарные тренеры «Ливерпуля», в сумме завоевавшие три десятка трофеев с клубом

The fields of Anfield Road (Поля Энфилд Роуд),

We are loyal supporters (Мы преданные болельщики),

And we come from Liverpool (И мы приехали из Ливерпуля),

Allez! Allez! Allez!

Впервые на публике эта песня прозвучала перед первым матчем 1/8 финала между «Порту» и «Ливерпулем» в Португалии. Небольшая группа фанатов «красных» исполняла ее в толпе на улицах Порту за несколько часов до игры. Вокруг них стали собираться другие болельщики, но правильно расслышать текст удавалось далеко не всем. Уже на стадионе при счете 5:0 в пользу англичан все та же группа фанатов снова затянула свою песню. Постепенно к ним стали присоединяться другие посетители гостевого сектора, коим не составило труда запомнить строчку: «Allez! Allez! Allez!»

Дальнейшую популярность песня обрела благодаря соцсетям. Видео с исполнением чанта быстро распространилось в среде болельщиков, и теперь каждый поклонник «Ливерпуля» знаком с этой песней. Во время ответной встречи с «Порту» ее впервые исполнили на «Копе» (фанатской трибуне «Ливерпуля»). С тех пор она стала самой популярной среди поклонников мерсисайдского клуба. Заразительный чант звучал на всех четырех трибунах «Энфилд Роуд» в лигочемпионских схватках с «Манчестер Сити» и «Ромой», а также по ходу ответных гостевых игр. Те, кто уже приобрел билет на финал Лиги чемпионов, непременно станут свидетелями самого масштабного исполнения этой песни на «Олимпийском стадионе» в Киеве.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube