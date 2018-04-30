Сила в надежности. «Ак Барс» не изменился, но взял третий Кубок Гагарина

Прошедшая хоккейная неделя в Казани прошла в праздничном настроении: «Ак Барс» вернул себе Кубок Гагарина спустя восемь лет. Далекие от КХЛ люди были удивлены, как в Лиге двух «коней» победил кто-то другой, тем более с «Востока»? Ответ прост: дело тут не только во всеобщей татарской любви к поеданию конины, но и в грамотном построении местной команды.

Ломаем стереотипы

Как оправдать проигрыш армейцев в Кубке? Надо сказать о всеобщей усталости. Ведь на победной Олимпиаде из 25 хоккеистов «золотой» сборной России всего двое не представляли СКА и ЦСКА. Так ведь и казанцев Олимпиада не обошла стороной: четыре хоккеиста пополнили сборные Канады, Финляндии, Чехии и Швеции. А Роб Клинкхаммер вообще завоевал с «кленовыми листьями» «бронзу» Игр, отдав в матче за третье место две голевые передачи. Поэтому версия о вымотанности заезжена. Ведь ЦСКА и без олимпийских графиков не выигрывал в главном турнире сезона, а СКА пресытился победами (этого не исключил и сам Олег Знарок).

«П» – значит преодоление

Триумф игроков «Ак Барса» — это история о победе над самими собой. Команда заняла первое место еще и в Восточной конференции, но ради этого по ходу «регулярки» местные игроки перепрыгивали высокие барьеры в стиле Марио.

Казалось бы, тот же Клинкхаммер забил победный гол в пятом матче серии с ЦСКА, да и остальные две его шайбы в плей-офф забрасывались в выигрышных для «барсов» матчах. Вроде все очевидно – герой. Только не надо забывать: еще в начале сентября канадец выступал за минское «Динамо», а при переходе в Казань никак не мог справиться с главной задачей для нападающего – забить шайбу. Зато он стал основным ассистентом своего второго звена, выдавая результативные передачи на Галиева и Ткачева. Его партнеры подчеркивали важную роль легионера в тройке и обещали побыстрее помочь ему с первым голом. Позже Роб разыгрался, а в Кубке Гагарина набрал 8 баллов.

Партнерский help заметен и в случае со шведом Ландером. Ситуация напоминала проблемы Клинкхаммера: такой же новичок команды, так же ассистирует, но не может забить. В итоге Антон забросил свою дебютную шайбу только 4 декабря, зато сразу же поблагодарил своих товарищей по звену поклоном. В итоге он стал одним из героев плей-офф.

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Поражает и стойкость нападающего Джастина Азеведо. Канадец не раз говорил о том, что мечтает о поездке в олимпийский Пхенчхан, и не скрывал разочарования от непопадания в итоговый список 25-ти на турнир. Однако такой пинок оказался мотиватором на ближайшие два месяца: в матчах на выбывание он набрал 24 очка по системе «гол+пас», став MVP Кубка Гагарина.

А как вам преодоление Даниса Зарипова? Летом опытный форвард вернулся в «Ак Барс», чтобы через несколько недель расторгнуть контракт из-за дисквалификации на два года. Позже юристы клуба добились, чтобы срок хоккеисту скостили до полугода: адвокаты доказали, что ветеран стал жертвой. В ноябре он переподписал соглашение с казанцами, а уже в апреле раздавал победные голевые передачи на партнеров в финале с ЦСКА. 21 апреля Зарипов поднял Кубок Гагарина в пятый раз (ровно половина от существования КХЛ), став рекордсменом по победам в турнире.

Оставить Билла

Но главная виктория в тот вечер произошла на тренерской скамейке. Зинэтула Билялетдинов мог уйти в отставку после прошлогоднего вылета в финале конференции — так писали СМИ. Но подобный шаг только разрушил бы типичную схематичность, ведь никакой новый тренер не добьется мгновенного результата со специфичной командой из Татарстана. Поэтому работающий здесь с 2004 года (с перерывом в три года во время правления в сборной России) 63-летний специалист получил еще один шанс вернуть трофей, а для цели были приобретены новые игроки. Успешные переходы Галимова и Ландера из Северной Америки (на двоих они забросили 20 шайб в прошедшем плей-офф), 22-летнего защитника Лямкина (четыре результативных паса в КГ-2018) и других говорят о снайперской точности селекционного отдела «Ак Барса».

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Естественно, Билялетдинов не сменил свою тактику в пользу зрелищности: победы так же добывались за счет закрытости, долгих раскаток и нескольких резких комбинаций за весь матч. Но в этот раз общественность не обвиняла специалиста в тягучести, как это было после провала его сборной на ОИ в Сочи, – теперь все восхитились уверенной походкой «барсов». Загибайте пальцы: «Амур» – 4:1 (в серии), «Металлург» — 4:1, «Трактор» — 4:0, ЦСКА – 4:1. Дух «Ак Барса» — и в этих цифрах: за 19 встреч в плей-офф обладатели Кубка только 7 раз пропустили больше одной шайбы.

Правда, бессмысленно говорить: «Не деньги все решают». «Ак Барс» вложил 1,5 млрд рублей в зарплаты своих игроков, да и по бюджету клуб идет на третьем месте в лиге. Уместнее искать причину триумфа в надежности. У казанцев не было 6-часового марафона, как в матче ЦСКА и «Йокерита». «Барсы» обычно побеждали с разницей в одну-две шайбы. Красота и неожиданность – это не для них, основная ставка тренерского штаба — достижение поставленной задачи. Не зря в чемпионской раздевалке Билялетдинов выдал уже крылатую фразу: «Только честный труд, ***, приведет нас к этому Кубку!» И поэтому «Ак Барс» стал самым титулованным клубом КХЛ, а Зинэтула Хайдарович — самым успешным тренером, по числу трофеев с которым может поспорить только Олег Знарок.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»