Шторм в 13 туров. Андрей Вдовин – о «Спартаке» Карреры

«Спартак» — чемпион, «Спартак» — не чемпион. Каррера – великий, Каррера – неудачник. Федун – лучший президент в истории клуба, Федун – худший президент в истории клуба. Нас ждет 13 туров гадательной ромашки. После каждого из них «Спартак» начнут то поспешно поздравлять с чемпионством, то панически предрекать полный провал. Но говорить будут только о «Спартаке». Потому что, в каком бы городе вы ни жили и за кого бы вы ни болели, главной интригой всего этого чемпионата остается одна: сумеет ли некогда самый титулованный клуб страны завоевать золотые медали спустя 16 лет неудач.

Чемпионаты России часто выигрывают те клубы, которым удается совершить меньше всего ошибок. 16 лет «Спартак» был вне конкуренции по количеству совершаемых просчетов – кадровых, финансовых, психологических, любых. Ошибки, поспешные решения и упущенные шансы до сих пор подмигивают красно-белым из других лиг – на днях один из них грохнул «Барселону» в Лиге чемпионов, а затем разнес «Марсель» на «Велодроме», а другие, кому было отдано намного больше времени и ресурсов, становятся начальниками ТВ или тренируют команду второго швейцарского дивизиона.

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Так что главное сейчас для «Спартака» — не отрыв от ближайшего преследователя. Главное – не сделать столько ошибок, чтобы не успеть закопать в них эти свои «+5» и «+8». А основной ошибкой на данный момент для красно-белых будет думать, что они – лучшая команда чемпионата прямо сейчас.

Вспомните «Спартак» осенью. Он ведь не был машиной, с сосредоточенностью бульдозера сгребавший очки в единую кучу лидерства. Он был довольно везучей командой, победы которой порой приносили сумасшедшие удары на последних минутах. Но это не было голым везением казино, где кто-то вывалил все фишки на номер «8» с игровым номером Глушакова и сорвал джек-пот. Это везение выросло прежде всего из работы. Главным достоинством того «Спартака» была увлеченность черновым футболом. Игроки, кажется, находили удовольствие в том, чтобы играть правильно, играть без ошибок, играть так, чтобы эти ошибки можно было исправить. И за это трудолюбие осенний «Спартак» был вознагражден лидерством.

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Мартовские игры должны показать, не разучился ли «Спартак» работать. Не станет ли он психовать, когда эта работа будет приносить по одному очку, а не по три. Выстоит ли команда, если конкуренты начнут сокращать отрыв, а сумасшедшие выстрелы Глушакова на последних минутах будут не столь убийственны. Смогут ли клуб и те, кто находится вокруг него, пережить локальные взлеты и падения шторма 13 туров, чтобы их не затошнило от перепада высот и мнений.

И кажется, первый из этих 13 оставшихся туров — тот, в котором «Спартак» сыграет с «Краснодаром», а ЦСКА – с «Зенитом», — уже даст примерные ответы на эти вопросы.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, официальный сайт «Спартака»