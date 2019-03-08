Штабные карты. Кто тренирует клубы Премьер-лиги. Имена, пароли, карьеры. Часть 2: от «Ахмата» до «Зенита»

РПЛ считается самой закрытой лигой в Европе. Кто ее делает такой? Кто тренирует российские клубы? Еженедельник «Футбол» собирает данные на тренеров топ-команд.

«АХМАТ»

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Рашид Рахимов, 53 года

Рашид Рахимов был защитником с отличным отбором, поиграл за московский «Спартак», выступал в испанском «Вальядолиде», а завершил игровую карьеру в Австрии. Там же и начал тренерскую деятельность в «Адмире Ваккер». В течение двух лет возглавлял «Локомотив»: проиграл матч за Суперкубок «Зениту», занял 7-е место, пройдя мимо еврокубков, а затем после неудачного старта был уволен. В период работы с «Амкаром» успел спасти клуб от вылета в ФНЛ и выйти в полуфинал Кубка России. С 2013-го по 2017-й работал в «Ахмате» (ранее – «Терек») и продолжает до сих пор. Вынужденная пауза – пожелание Рахимова. Клуб в сезоне-2016/17 занял высшую строчку в истории – пятое место, и клуб назначил на вакантное место Олега Кононова.

ТРЕНЕР: Руслан Идигов, 52 года

Воспитанник «Терека», выступавший за сборную Азербайджана. После завершения карьеры стал техническим директором родного клуба, затем – тренером дубля, а с 2007 года вошел в тренерский штаб основного состава. После прихода Рашида Рахимова ушел работать в «Терек-2», но вернулся в штаб, когда появилось вакантное место.

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ: Рамзан Цуцулаев, 46 лет

Специалист, запомнившийся не своей работой, а тем, что оскорбил Сергея Овчинникова во время споров между Федором Емельяненко и бойцовским клубом «Ахмат». Так он среагировал на слова тренера ЦСКА: «Конфликт между Федором и чеченскими бойцами — то же самое, как моська лает на слона». Ответ Цуцулаева был еще более резок: «Если Овчинникова мучает вопрос, кто в споре о бойцовском вечере моська, а кто слон, я скажу, что его вариант – собака». На этом перепалка заглохла.

ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ: Райнер Мюллер, 32 года

Экс-защитник клубов третьей Бундеслиги и региональных лиг в 2016-м завершил карьеру в составе «Нойштрелица». Его привлек к работе в Чечне Рашид Рахимов, хорошо знающий немецкий. Вместе они покинули команду в мае 2017 года, вместе и вернулись. В период отсутствия Мюллера в «Ахмате» вместе с Олегом Кононовым за физические кондиции футболистов отвечал испанец Мигель Гомила.

ТРЕНЕР-АНАЛИТИК: Владимир Ковалев, 64 года

Человек, благодаря которому уже более 10 лет главные тренеры «Ахмата» досконально знают соперников по РПЛ: кто исполняет стандарты, как действуют защитники при выходе из обороны, насколько высоко выдвигается средняя линия, кто чаще всего попадает в офсайд и все другие подробности игрового стиля оппонента. Ковалев был скрытым оружием Руда Гуллита, Анатолия Байдачного, Станислава Черчесова, Олега Кононова и уже много лет тесно сотрудничает со штабом Рашида Рахимова. В 2017-м глава Чечни Рамзан Кадыров наградил Владимира Ковалева почетным званием «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики».

«РОСТОВ»

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Валерий Карпин, 50 лет

Валерий Карпин — один из самых колоритных и ярких тренеров в РПЛ. Если бы не футбол, то тренера можно было бы встретить в каком-нибудь стендап-шоу: уж очень хороши его цитаты. Главный тренер и его «скандинавский» «Ростов» прекрасно вписываются в борьбу за еврокубки, отбирая очки у очевидных фаворитов.

СТАРШИЙ ТРЕНЕР: Александр Маслов, 49 лет

Легенда ростовского футбола, в 2004-м его провожал весь стадион со слезами на глазах.

Маслов становился лучшим бомбардиром страны в 1996 году, забив 23 гола. В 2017-м Александр тренировал «молодежку» «Ростова», а через год присоединился к штабу Карпина. Маслов – сторонник тотального контроля мяча и атакующего футбола. Именно это он привнес в «Ростов».

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ: Виталий Кафанов, 58 лет

В начале марта перешел в «Ростов» из «Рубина». Виталий Валерьевич знаком с Курбаном Бердыевым еще с 1970-х, когда оба играли за ашхабадский «Колхозчи». Работать же вместе они начали в смоленском «Кристалле». Именно тогда тренер стал отвечать и за стандартные положения в команде Бердыева. За годы в «Рубине» Кафанов открыл вратаря Сергея Козко, который сменил его в штабе казанской команды. Какое-то время работал со сборной Казахстана, откуда вернулся снова к Бердыеву. Кафанов рассказывал, что на базах «Рубина» стояли батуты, где игроки тренировали координацию. Специалист стажировался во всех известных вратарских академиях Европы.

ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ: Луис Касаис Мартинес, 46 лет

Испанский специалист, работавший с Карпиным еще в «Спартаке». Как только главного тренера уволили из московской команды, вся его испанская свита (коуч предпочитает работать с испанцами) тоже уехала из Москвы. В период до назначения в «Ростов» Мартинес преподавал в Виго на курсах футбольных тренеров.

ТРЕНЕР-АНАЛИТИК: Джонатан Альба, 37 лет

«Ростов» стал для испанца первым российским клубом. Альба — находка Карпина: он появился в клубе сразу после назначения действующего главного тренера. Работа в «Ростове» — не единственное, чем занимается специалист: осенью Альба вошел в тренерский штаб сборной Румынии.

«РУБИН»

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Курбан Бердыев, 66 лет

Курбан Бердыев — тренер, которому необходима проверенная годами команда. Костяк тренерского штаба Курбана Бекиевича не особенно менялся со времен чемпионского «Рубина». Он один из самых скрытных тренеров в РПЛ, но при этом гениальный тактик, способный из минимальных ресурсов выжать максимум. Именно это сейчас происходит в Казани.

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ: Сергей Козко, 43 года

Занял должность своего наставника Виталия Кафанова, ушедшего в «Ростов». Козко начинал заниматься футболом в Ставрополе, причем дебютировал на профессиональном уровне в «Асмарале», будучи полевым игроком. За «Рубин» выступал с 2002-го по 2004-й и с 2008-го по 2009-й, в составе казанцев дважды выигрывал чемпионат России. Завершив выступления из-за травмы в 2011 году, устроился в «молодежку» «Рубина» тренером вратарей. Получил опыт работы также в «Кубани», «Нефтехимике» и казахстанском «Актобе», после чего в 2018 году вновь присоенидился к штабу Курбана Бердыева.

ТРЕНЕР: Александр Мацюра, 64 года

В 2006 году Александр присоединился к штабу Бердыева в качестве селекционера, а уже позже стал тренером. Мацюра родился в Молдавии, где провел всю свою игровую карьеру. Позже благодаря его знанию молдавского футбола в РПЛ оказались такие игроки, как Александр Гацкан и Александр Ерохин.

ТРЕНЕР: Якуб Уразсахатов, 68 лет

Один из самых приближенных к Бердыеву людей. Уразсахатов, как и Кафанов, знаком с тренером «Рубина» еще со времен работы в родной для всех троих Туркмении. Уразсахатов не большой любитель интервью, поэтому подробно о деятельности тренера мало что известно. Важной частью работы Якуба является аналитика.

ТРЕНЕР: Владимир Кулаев, 61 год

Кулаев успел потренировать женскую сборную Украины, а к началу 2010-х поменял должность: в 2011-м он — тренер-аналитик в «Локомотиве». В 2013-м присоединился к штабу Бердыева. Вместе с командой съездил в «Ростов», а позже вернулся в «Рубин».

ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ: Хавьер Нойя Сальсес, 36 лет

Испанец приехал работать в «Спартак» из «Хетафе». Вместе с московским клубом выиграл чемпионство, засветился побритой головой в соцсетях игроков красно-белых, а весной 2018-го у Хавьера истек контракт, продлевать который не стали. Привлек внимание Курбана Бердыева классическим испанским пониманием футбола, которое, по словам Нойи, тренер разделяет.

«ЛОКОМОТИВ»

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Юрий Семин, 71 год

Патриарх выстоял во внутреннем противостоянии с Ильей Геркусом и продолжает строить вокруг любимой команды стену из верных сателлитов, которые под его руководством писали ее историю в 1990-х и 2000-х. Имея столь дружный коллектив, знающий вкус побед, Семин не теряет надежд выиграть с «железнодорожниками» юбилейный, 20-й, совместный трофей.

СТАРШИЙ ТРЕНЕР: Олег Пашинин, 44 года

Почти всю карьеру – с 1992 по 2007 год – провел в «Локомотиве». Полгода играл в аренде в японском «Санфречче Хиросима» под руководством Валерия Непомнящего. Провел 12 матчей за сборную Узбекистана. К тренерскому штабу «Локо» примкнул сразу после окончания карьеры, а в декабре 2010-го получил лицензию PRO. Илья Геркус охарактеризовал его как вдумчивого и работоспособного человека, который постоянно учится. Считается наиболее вероятным преемником Юрия Семина.

ТРЕНЕР: Юрий Батуренко, 54 года

Уроженец Душанбе оставил заметный след в местном «Памире», сыграв за него более 200 встреч. Там же в 1983 году он впервые встретился с Юрием Семиным. Через девять лет их пути вновь пересеклись в «Локомотиве». В 2000 году прекративший играть Батуренко вошел в штаб «Локомотива». В 2013-м покинул клуб, работал вместе с Семиным в «Габале», «Мордовии» и «Анжи» вплоть до его очередного назначения в «Локо».

ТРЕНЕР: Дмитрий Лоськов, 45 лет

Живая легенда, обладатель клубных рекордов «Локомотива» по количеству матчей (421) и голов (128). Возвращение многолетнего капитана – инициатива Ильи Геркуса, который лично позвонил ему и предложил место в штабе. Теперь Лоськов предпочитает, чтобы его называли «коуч» или «мистер». Крестный отец – экс-президент «Локо» Валерий Филатов, которому прочат скорое возвращение в клуб на роль советника гендиректора.

ТРЕНЕР: Саркис Оганесян, 50 лет

Выпускник ереванского спортинтерната выступал за «Арарат» до распада СССР, а затем транзитом через «Динамо» Валерия Газзаева попал в «Локомотив». На его счету более сотни встреч, победа в Кубке России, а также 16 матчей за сборную Армении. В штабе «Локо» работает с 2004 года, других клубов в его тренерском резюме пока не было.

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ: Заур Хапов, 54 года

Запомнился по выступлениям за «Аланию»: во многом благодаря его уверенной игре команда Валерия Газзаева завоевала «золото» в 1995 году. Потом в «Локомотиве» передавал опыт Руслану Нигматуллину и Сергею Овчинникову. Работал тренером вратарей в «Амкаре», «Анжи» и «Спартаке» из Нальчика, а пришествие в «Локомотив» в 2016-м стало для него уже третьим.

ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ: Сергей Алексеев, 33 года

Легко узнаваем на скамейке «Локо» по рыжей бороде. Пришел в клуб летом 2016 года, проходил стажировку в мадридском «Атлетико». Выкладывает на сайте «Локомотива»

видеоролики, где делится секретами правильной техники бега, упражнениями для сохранения формы и прочими премудростями по профилю.

ТРЕНЕР-РЕАБИЛИТОЛОГ: Максим Адамович, 38 лет

Мастер спорта по легкой атлетике, занимался бегом в одной группе с олимпийским чемпионом Юрием Борзаковским. Был ассистентом известного тренера Вячеслава Евстратова, который порекомендовал его Гаджи Гаджиеву. С 2013 года работал в «Анжи», перенимал опыт помощника Гуса Хиддинка – Стейна Вандербрука. Позднее устроился в медцентр «Локомед», а зимой 2018-го сменил Феликса Ледесму в штабе «Локомотива».

«СПАРТАК»

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Олег Кононов, 52 года

Если кто-то еще не запомнил, Кононов — не белорус. Он родился в Курске, окончил смоленский институт физкультуры и только в 20 лет по приглашению могилевского «Днепра» переехал в Белоруссию. Был на просмотре в «Спартаке» и получил вызов на сборы от Константина Бескова, но не прибыл на них. Завершив карьеру, набирался опыта в молдавском «Шерифе», затем проявил себя в «Карпатах», а в «Севастополе» его сначала видели генеральным директором. Этот клуб стал отправной точкой для работы в «Краснодаре». Умение Кононова мыслить комплексно было заметно и в «Спартаке», где он сформировал молодой и прогрессивный штаб.

ТРЕНЕР: Сергей Кузнецов, 36 лет

Его отец играл за одесский «Черноморец», после чего в 1991-м перебрался в Венгрию и отдал сына в академию «Ференцвароша». Сергей Кузнецов-младший выступал в основном на Украине, но успел стать чемпионом Белоруссии и Молдавии, где, будучи игроком «Шерифа», познакомился с Олегом Кононовым. Позже они пересеклись в «Карпатах» и «Севастополе», причем за крымчан Кузнецов забил 39 голов в 48 матчах. По совету Кононова Сергей стажировался в «Черноморце» и «Шахтере», чтобы летом 2018-го войти в штаб «Арсенала». Владеет русским, украинским, английским, венгерским, румынским языками.

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ: Даниэл Тудор, 44 года

Бывший голкипер из Румынии работает в России с 2013 года, когда он оказался в «Кубани». Спустя два сезона вошел в штаб Олега Кононова в «Краснодаре» и с тех пор всегда с ним. Кононов ценит Тудора за то, что тот «постоянно стремится к обучению и прогрессу, не стоит на месте, развивает себя». Румын часто ездит на стажировки, перенимая опыт коллег из «Ювентуса», «Реала» и других грандов. Кроме того, он тоже знает несколько языков – почти обязательное условие в штабе Кононова.

ТРЕНЕР-АНАЛИТИК: Михаил Кожевников, 23 года

Михаил Кожевников познакомился с Олегом Кононовым в Высшей школе экономики, и тренер сразу отметил одаренность молодого сокурсника. Кожевников попросил Кононова провести семинар в университете Лесгафта в Санкт-Петербурге – тот согласился.

Ответным предложением от Кононова стал переезд в Тулу. Теперь они вместе оказались в Москве. Главный тренер отмечает вклад аналитика: «Он выполняет очень большую работу по всем аспектам тренировочного процесса».

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ: Сантьяго Хесус Суарес, 47 лет

Впервые испанец приехал в Россию зимой 2012 года по приглашению гендиректора «Ростова» Юрия Белоуса. Штаб был распущен через полгода, и Сантьяго устроился к Игорю Ледяхову в «Ротор». Не прошло и трех месяцев, как Ледяхов ушел в отставку, а Хесус Суарес вернулся домой. Россия ему понравилась: еще в Ростове он рассказывал, что всегда носит с собой фотоаппарат. Шанс вернуться представился после четырех лет в «Лас-Пальмасе» – так он оказался в Туле, а уже через полгода перешел вслед за Кононовым в «Спартак» и должен быть счастлив: в Москве можно фотографироваться всю жизнь.

ЦСКА

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Виктор Гончаренко, 41 год

Гончаренко выступал за БАТЭ и был цепким фланговым защитником. Травма «крестов» с повторным рецидивом вынудила уже в 25 лет завершить карьеру футболиста. Президент белорусского клуба Анатолий Капский предложил Виктору работу с дублерами. А когда главный тренер БАТЭ Игорь Криушенко после инфаркта оказался в больнице, замещать его доверили Гончаренко. За шесть матчей при молодом тренере команда не проиграла ни разу, и по окончании сезона Гончаренко объявили главным тренером БАТЭ. Еще до двух побед над мадридским «Реалом» специалист успел дважды сдержать «Ювентус» (2:2, 0:0) в 2008-м, остановить «Милан» с Ибрагимовичем и Тиаго Сильвой (1:1) и обыграть впоследствии победителя ЛЧ сезона-2012/13 «Баварию» (3:1). К ЦСКА Виктора Михайловича подтягивали поэтапно. Уже успев поработать с «Кубанью» и «Уралом», тренер вошел в штаб Леонида Слуцкого и помог завоевать последнее чемпионство армейцев. Даже временно уйдя в «Уфу», Гончаренко подготовил резервы для будущего клуба: дал практику Васину, подтянул Облякова, легко договорился с Кириченко об аренде Дивеева.

СТАРШИЙ ТРЕНЕР: Сергей Овчинников, 48 лет

Если у Онопко практически не возникло проблем с армейскими фанатами, то Овчинникову пришлось вытерпеть не одну сотню исполненных зарядов с оскорблениями и рассмотреть десятки баннеров с собачьими будками и косточками. Бывший капитан «Локомотива» — человек максимально прямой. Он открыто высказывался о ненависти к «Спартаку», дразнил фанатов ЦСКА и объяснял, почему победа в Кубке УЕФА не значит для страны ровным счетом ничего. Болельщики, в свою очередь, еще в 2000-х посвящали вратарю «Локо» провокационные баннеры. В штаб Леонида Слуцкого Сергей Овчинников попал в 2014-м и вскоре заменил вечного тренера вратарей Вячеслава Чанова.

ТРЕНЕР: Виктор Онопко, 49 лет

В этом году у Виктора Савельевича два важных юбилея: экс-капитану сборной России исполняется 50 лет, а 11 сентября будет 10 лет как специалист работает в ЦСКА. Армейцы

после ухода Валерия Газзаева так и не сработались с Зико. В команду привлекли испанца Хуанде Рамоса, а посредником между футболистами и тренером должен был стать Виктор Онопко. Он на протяжении семи лет выступал за испанские клубы. Болельщиков не мог не волновать клубный бэкграунд тренера, ведь Онопко был капитаном московского «Спартака». Но он доказал верность армейским цветам, поцеловав клубный шарф. После этой истории болельщики и помощник тренера существуют в гармонии.

ТРЕНЕР: Александр Ермакович, 44 года

Ермакович выступал в БАТЭ с Гончаренко, играл под его началом и ассистировал в тренерском штабе. В 2013-м Виктор Михайлович покинул клуб из Борисова ради работы в России, и именно Ермакович последующие пять лет рулил белорусской командой. При нем клуб не только не сбился с рельсов, но и закрепил за собой место постоянного участника Лиги чемпионов. В январе прошлого года специалист покинул БАТЭ и перешел в тренерский штаб ЦСКА. Гончаренко определяет функции Ермаковича так: «Александр подсказывает, что можно улучшить в игре, постоянно генерирует какие-то идеи. Важно, когда под рукой есть человек, который более спокойно оценивает ситуацию».

ПОМОЩНИК ТРЕНЕРА: Руслан Зубик, 31 год

Руслан окончил в 2010-м лингвистический вуз и на тот момент вообще не интересовался футболом. Со знанием английского и испанского он долго не мог найти себе работу, но декан института свел Зубика с пресс-службой БАТЭ. Успешно пройдя собеседование, Виктор стал переводчиком испанского тренера по физической подготовке Хосе Пастора Верчили. В 2013-м Гончаренко забрал с собой Зубика в «Кубань», но уже не только в качестве «транслейтора». Руслан собирал информацию о соперниках, делал видеонарезки. Кроме этого, помогал Гончаренко во время тренировок: расставлял фишки, контролировал рабочий процесс выполнения упражнений. Те же функции выполнял в «Урале», «Уфе» и сейчас выполняет в ЦСКА.

ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ: Паулино Гранеро, 49 лет

Зарекомендовал себя по работе с «Бетисом». В 2010-м вошел в структуру ЦСКА и научил футболистов не только выдерживать скалоподъемные нагрузки, но и добиваться результата без обильной ротации состава. Паулино ненавидит фастфуд и следит за тем, чтобы футболисты его не принимали. Даже осматривает сумки игроков. Гранеро – фанат технологий. По инициативе испанца в сборной внедрили GPS-датчики – они прячутся под жилетками, и с помощью них можно выявить пульс, температуру тела, степень обезвоживания, ускорение, торможение и смену направлений движения. Когда в сборной России главным тренером был Фабио Капелло: итальянец пригласил Гранеро на совмещение, и тот проработал с национальной командой до конца ЧМ-2018, после чего на полгода покинул нашу страну.

«КРАСНОДАР»

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Олег Фоменко, 46 лет

Уроженец Грозного, в 2000 году признанный лучшим футболистом Пермского края, формально возглавляет «Краснодар» из-за отсутствия у Мурада Мусаева лицензии PRO. В

структуре «быков» трудится с 2010 года по предложению Сергея Ташуева, тренировавшего его со школы. Ему уже не раз приходилось номинально быть главным тренером при Славолюбе Муслине и Игоре Шалимове. Фоменко признается, что чувствует себя в Краснодаре как дома, а из дома уходить не хочется.

СТАРШИЙ ТРЕНЕР: Мурад Мусаев, 35 лет

Именно Мурада Мусаева представил у руля команды владелец «Краснодара» Сергей Галицкий после отставки Игоря Шалимова. К этому моменту за плечами вроде бы молодого Мусаева было 12 лет работы: пять – в центре подготовки резерва «Краснодар-2000» и семь – в самом «Краснодаре». Тренировать он начал еще студентом Кубанского университета физической культуры, спорта и туризма. Имел ряд побед на юношеском уровне, некоторое время был в юношеской сборной России, а затем возглавил «молодежку» «быков» и побил с ней годовой рекорд результативности.

ТРЕНЕР: Николаэ Русу, 56 лет

Молдавский тренер пришел в профессию из легкой атлетики: когда-то он соревновался в прыжках с шестом с молодым Сергеем Бубкой. С 2000 по 2008 год Русу трудился в молдавском «Шерифе», там же при Леониде Кучуке он познакомился с Олегом Кононовым. В сезоне-2009/10 был специалистом по реабилитации в «Тереке», сотрудничал со сборной Молдавии. Когда Кононов возглавил «Севастополь», он пригласил Русу ассистентом по функциональной подготовке. В 2013 году они перебрались в «Краснодар», где молдаванин хорошо прижился.

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ: Алексей Антонюк, 34 года

Пришел на смену Даниэлу Тудору, ушедшему из клуба вместе с Олегом Кононовым. Антонюк долгое время работал в Футбольной академии имени Коноплева и в других спортшколах города Тольятти. Одним из его воспитанников был вратарь Станислав Крицюк, в 2013 году доросший до трансфера из тольяттинской «Академии» в португальскую «Брагу». Летом 2016-го Крицюка выкупил «Краснодар», а зимой к команде присоединился и Антонюк.

«ЗЕНИТ»

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Сергей Семак, 43 года

После того как Семак отлично зарекомендовал себя в «Уфе», сине-бело-голубые заприметили молодого тренера, не так давно завершившего карьеру именно в «Зените». Назначение Семака вызвало некоторые вопросы, но спустя время очевиден прогресс питерского клуба под руководством специалиста.

ТРЕНЕР: Александр Низелик, 33 года

Александр учился на португальском отделении СПбГУ, за время обучения съездил по обмену в Португалию, успел поработать на «НТВ-Плюс», а параллельно вел футбольный блог. В 2010-м он пришел в «Зенит» в качестве переводчика Лучано Спаллетти, который посоветовал ему окончить тренерские курсы. Спустя пару лет Низелик вошел в штаб Фабио Капелло в сборной России. После отъезда итальянца Александр вернулся в

«Зенит», потом работал в штабе Сергея Семака в «Уфе», а потом вновь оказался в Санкт-Петербурге.

ТРЕНЕР: Игорь Симутенков, 45 лет

Симутенков в свое время был первым российским футболистом, поигравшим в МЛС за

«Канзас-Сити Уизардс». В «Зенит» попал, как и многие из нынешнего штаба, по инициативе Лучано Спаллетти. До прихода Семака возглавлял «молодежку» «Зенита», выиграл с ней «бронзу» чемпионата, спустя пару лет вернулся в основную команду.

ТРЕНЕР: Анатолий Тимощук, 39 лет

Обладатель требла 2013 года: Тимощук стал вторым украинцем после Андрея Шевченко, сыгравшим в финале ЛЧ и выигравшим его. После выигранного турнира Тимощук вернулся в «Зенит», отыграл два сезона, отправился к Аршавину в «Кайрат», а спустя год завершил карьеру. Последняя из инициатив Тимощука — приобретение у донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого, согласившегося на приглашение земляка.

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ: Михаил Бирюков, 60 лет

Легенда «Зенита» 1980-х годов, вратарь года-1984, чемпион СССР и единственный из зенитовцев, причастный ко всем пяти чемпионствам команды: в 1984-м как игрок, в 2007, 2010, 2012 и 2015-м – как тренер вратарей. Работает в системе «Зенита» с 2006-го. Сейчас Бирюкову помогает Юрий Жевнов — тоже экс-вратарь «Зенита» и лучший игрок Белоруссии 2010 года.

ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ: Иван Карминати, 64 года

Карминати — это наследние Манчини. Итальянская пара работала вместе в «Интере», «МанСити», «Галатасарае» и, естественно, в «Зените». До этого успел проявить себя в «Лацио» и в сборной Англии. После увольнения Манчини предпочел остаться в Санкт-Петербурге. Несмотря на возраст, Иван продолжает искать новые упражнения для футболистов и применять свежие идеи.

ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ: Андреа Сканавино, 46 лет

Главный музыкант «Зенита». Незаменимый инструмент итальянца Сканавино на тренировке — портативная музыкальная колонка. «Определенные музыкальные ритмы позволяют легче переносить нагрузки», — объяснил Андреа. Репертуар Сканавино меняется в зависимости от пожеланий игроков, но на поле чаще всего можно услышать электронную и танцевальную музыку.

ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ: Исаак Серрано, 42 года

До переезда в Санкт-Петербург каталонец из Барселоны занимался собственной клиникой, читал лекции в университете и играл в театре и кино. Культурная жизнь Санкт-Петербурга стала одной из важных причин при переезде в Россию. Исаак уже не раз бывал с дочерьми в Мариинском театре в перерывах между тренировками.

ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ: Мария Бурова, 33 года

Мария стала первой женщиной в тренерском штабе за всю историю «Зенита». До сине-бело-голубых Бурова работала в «Локомотиве» и «Уфе». Тренер – в прошлом мастер спорта по спортивным танцам, а в «Зените», помимо физподготовки, занимается реабилитацией и прогнозами травм.

Штабные данные. Кто тренирует клубы Премьер-лиги: имена, пароли, карьеры. Часть 1: от «Енисея» до «Урала»

Текст: Юрий Алеманов, Лидия Дидык, Антон Муша

Фото: Global Look Press, официальный сайты ФК «Ростов», «Рубин»

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