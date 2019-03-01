Штабные данные. Кто тренирует клубы Премьер-лиги: имена, пароли, карьеры. Часть 1: от «Енисея» до «Урала»

Российская Премьер-лига возвращается из зимней спячки. Но пока мы отдыхали от футбола, они работали на сборах, чертили новые схемы и разрабатывали стратегические планы захвата строчек турнирной таблицы. «Они» — это тренерские штабы клубов РПЛ. Еженедельник «Футбол» собрал данные на тех, кто помогает главным тренерам российских команд.

«ЕНИСЕЙ»

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Дмитрий Аленичев, 46 лет

Шутки про багаж Аленичева в «Спартаке» еще долго будут эхом гулять по коридорам базы в Тарасовке. На деле этот самый багаж давно находится в Красноярске, где ныне тренирует неудавшийся сенатор, и состоит он из его верных помощников по работе с красно-белыми. По выступлениям «Енисея» можно будет сделать вывод, что представляет собой истинный аленичевский багаж и насколько он ценен. Отступать некуда: кредит доверия у штаба Аленичева совсем невелик.

Цитата: «К нам добавились четыре игрока, которые, я считаю, очень квалифицированные. В аренду пришли Костя Савичев, Олег Данченко из донецкого «Шахтера», Соболева Сашу мы взяли из «Крыльев Советов». Наверное, главным и неожиданным приобретением стала аренда опорного полузащитника Бабакара Сарра. Я считаю его достаточно хорошим усилением, особенно в опорной зоне. Если эти футболисты покажут максимум своих возможностей, то мы сможем набирать очки в каждой игре».

СТАРШИЙ ТРЕНЕР: Егор Титов, 42 года

Неразлучный соратник Дмитрия Аленичева помогает ему с 2015 года, когда боссы «Спартака» вознамерились вернуть красно-белым их потерянный и развеянный дух. Поле ответственности Титова – «последний пас, связь между хавбеками и нападающими». С переходом в другой клуб суть не изменилась. Любимое упражнение – конечно же квадрат: разминочный – 6х2, рабочий – 4х4 с нейтральными, как в «золотые» времена. Свою тренерскую философию Титов описал в книге с говорящим названием «Спартак – наше все»: «Чтобы полноценно поставить спартаковский футбол, у руля должен быть спартаковец, долгие годы играющий у Романцева. И чтобы два помощника у него были тоже свои в доску, съевшие на фирменных спартаковских приемах не одну собаку. Чтобы они являлись единомышленниками».

С последним проблем нет. В ситуации с отстранением Аленичева перед игрой с «Анжи» и его последующим возвращением Титов однозначно поддержал друга: «Тренерский штаб вместе приходит в клуб, вместе из него и уходит. Аленичев точно ни через кого не переступит, и мы отвечаем ему тем же. Эта ситуация многому нас научила. Все, что происходило, поначалу казалось просто удивительным. Но мы закрыли этот вопрос. Двигаемся дальше».

Параллельно с работой в «Енисее» Егор Ильич прокачался до обладателя лицензии категории А, но на вопрос «Готовы ли стать главным тренером?» отвечает уклончиво: «У нас сложился тренерский штаб, который поставил перед собой цели. Надо завершить начатое. Если и созрею к тому, чтобы встать во главе команды, то это будет продуманный шаг. Допустим, захочу работать главным. А что дальше? Каждый год категорию PRO получают 20-25 специалистов. Их что, солить?»

ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ: Олег Саматов, 53 года

Саматов играл с Аленичевым за «Локомотив» еще в начале 90-х, и спустя 20 лет их сотрудничество возобновилось: Саматова экстрадировали в Тулу из латвийского «Вентспилса». Ответственным за физподготовку он стал не по своей воле: просто в штаб «Арсенала» уже вошел Дмитрий Ананко, взявший на себя организацию обороны, а других вакансий не было, несмотря на наличие у Саматова лицензии PRO. Пришлось переквалифицироваться, что, по его словам, проблемой не стало: «Фронт работ был знаком. Переключиться не составило труда. За десять лет тренерской деятельности освоил всю специфику функциональной подготовки».

По просьбе Саматова в систему подготовки «Спартака» включили упражнения на песке и в воде: «При таких тренировках игроки развивают прежде всего скоростно-силовые качества. И нагрузки ребята почти не замечают, поскольку упражнения довольно необычные. Занятия проходят в игровой, соревновательной форме, вызывая у футболистов позитивные эмоции». В начале 2016-го совет директоров «Спартака» собирался уволить Саматова, однако на его защиту стеной встал главный тренер. Аленичеву удалось отговорить боссов, хотя решение о переводе в первую команду Хавьера Нойя Сальсеса уже было принято. Так у спартаковцев оказалось сразу двое тренеров по физо.

В перерыве между «Спартаком» и «Енисеем» Саматов, в отличие от коллег, быстро трудоустроился: Вадим Скрипченко, с которым они пересекались в чемпионате Белоруссии, позвал его в «Крылья Советов». «В то время, которое он провел с Аленичевым в «Спартаке», команда была готова хорошо. Считаю, мы плодотворно посотрудничаем, и наша команда в физическом плане тоже будет хорошо выглядеть», – рассуждал Скрипченко. Не помогло: «Крылья» заняли предпоследнее место и вылетели в ФНЛ, а тренерский штаб был распущен. «Енисей» назначил Аленичева несколькими днями спустя, так что простаивать без дела Саматову долго не пришлось.

ТРЕНЕР ПО РАБОТЕ С ВРАТАРЯМИ: Валерий Клейменов, 53 года

Авторитетный знаток вратарского ремесла после пяти сезонов в «Спартаке» и еще двух – в «Рубине» вдруг оказался в аутсайдерах. Клейменов – тоже большой поклонник тренировок на песке. «Для вратарей это очень полезная вещь. Во-первых, укрепляются связки голеностопов и коленных суставов. Во-вторых, в работе на песке задействованы мышцы, которые на земляном грунте пребывают в покое. В-третьих, это отличная профилактика травматизма: поверхность песка, словно пластилин, принимает форму стопы или колена», – убеждал он и в Москве, и в Казани. В Красноярске с песком дело обстоит туго, зато в Турции «Енисей» до него дорвался. Эффект от пляжных упражнений скоро увидим по форме Давида Юрченко.

Увольнение Клейменова из «Спартака» летом 2014-го повлияло на уход Андрея Диканя – лидера и любимца красно-белых. «Мне было очень приятно работать рядом с ним. Оценить его уход очень сложно. Я не могу сказать, что рад такому развитию событий», – прокомментировал Дикань отставку специалиста, а через два дня объявил о переходе в «Краснодар».

Тула для Клейменова не пустой звук: уроженец здешних мест, он стал одним из лучших местных воспитанников 1980-х годов. В «Арсенале» вратарь сыграл свои первый и последний матчи на профессиональном уровне. Опыта Валерию Семеновичу не занимать: работа под руководством Бескова и Газзаева, сборы в раннем «Спартаке» Романцева, вызовы в сборную СНГ от Анатолия Бышовца и даже сезон в «Шанхай Шеньхуа», о котором весь мир узнает только 14 лет спустя из-за трансфера Николя Анелька. «Клейменов зарекомендовал себя как очень серьезный тренер» – лаконичная и предельно ясная характеристика от Аленичева. Егор Титов высказался более конкретно: «Давид Юрченко перешел в «Енисей», потому что хотел работать с Валерием Семеновичем».

«АНЖИ»

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Магомед Адиев, 41 год

Кому сейчас не позавидуешь – так это штабу «Анжи», вернее тому, что от него осталось. Пока «орлы» перебиваются чем попало, из клуба бегут все кому не лень, а нотки обреченности в словах главного тренера Магомеда Адиева с каждым разом слышны все сильнее.

Цитата: «Наш новый спонсор – это не спасение от всех бед. Этих денег хватит на март, просто чтобы было на что летать на выезды и жить. Говорить о каких-то выплатах по долгам пока не приходится. Ситуация остается такой же. Что касается меня, то я остаюсь в клубе пока. Уже даже не ради кого-то: я бросил себе вызов. Чтобы наша команда была по крайней мере конкурентоспособна в оставшихся матчах чемпионата. Если это удастся, я буду рад».

ТРЕНЕР: Ренат Избулатов, 43 года

Каждый, кто еще не сбежал с тонущего дагестанского «титаника» под названием «Анжи», априори достоин уважения: в такой ситуации остаются лишь самые преданные, самые бескорыстные и самые стойкие горцы на планете Земля. Один из немногих, кто пока не поддался общей панике, – бывший защитник «орлов» Ренат Избулатов. Его отец Рустам – один из самых почитаемых футбольных экспертов Дагестана и заслуженный детский тренер республики, так что футбольное будущее было уготовано Ренату изначально. За родную команду он играл лишь первую пару сезонов, после чего карьера Избулатова превратилась в бешеную карусель, у которой сломалась кнопка «Стоп». Единственный клуб, где ему удалось задержаться более чем на сезон, – «Псков-2000». Затем Ренат протоптал себе тропинку в чемпионат Белоруссии, где записал в актив шесть матчей за минское «Динамо». Дальнейшая карьера Избулатова интересна разве что с точки зрения географии. Поиск команды вылился в причудливый маршрут: Каспийск – Уфа – Майкоп – Вышний Волочек – Орехово-Зуево. Круиз завершился в 2009 году, когда Избулатов решил пойти по стопам отца и посвятить себя работе с детьми.

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ: Александр Жидков, 53 года

У нынешнего тренера вратарей «Анжи» Александра Жидкова есть причины для теплого отношения к дагестанскому клубу. Под занавес карьеры он отыграл за «орлов» три сезона с положительной статистикой: 62 пропущенных мяча в 73 матчах. Кроме того, именно с махачкалинской команды в 2001 году началась его тренерская практика. В 2011-м Александр Жидков вновь устроился в «Анжи» – на этот раз в качестве тренера вратарей. Как оказалось, и это был не последний визит прославленного голкипера в стан махачкалинцев. Жидков заработал себе громкое имя в мире футбола в середине 1980-х, когда на протяжении нескольких сезонов защищал ворота «Нефтчи». В 1987-м Жидков занял третье место в списке 33 лучших футболистов сезона в СССР и получил приглашение в «Динамо» Киев от самого Валерия Лобановского. Жесткая конкуренция с Виктором Чановым и Андреем Ковтуном закончилась для него скамейкой запасных.

После кратковременной командировки в австрийский «Медлинг» Жидков обрел себя в Израиле, заняв место в воротах «Хапоэля Цафририм» на следующие несколько лет. В то же время к нему обратилась Федерация футбола Азербайджана, предложив играть за их национальную команду. Распрощавшись с «Хапоэлем» в 1998-м, голкипер перебрался в «Анжи», а оттуда – в «Томь», где и завершил выступления. Увлекшись тренерской работой, на протяжении 2000-х Александр Жидков пробовал силы в ряде клубов Премьер-лиги, среди которых был и «Анжи», но в конечном итоге его постоянным местом работы стала Академия имени Льва Яшина.

«УФА»

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Дмитрий Кириченко, 42 года

В июне 2018-го вошел в штаб уфимцев в качестве ассистента Сергея Томарова, но из-за отсутствия у того необходимой лицензии сам стал исполняющим обязанности главного тренера. Перед межсезоньем Кириченко официально назначили первым лицом команды. И как футболист, и как перспективный тренер Кириченко раскрылся в Ростове-на-Дону. Он в течение двух лет ассистировал Курбану Бердыеву, помог стать «Ростову» вице-чемпионом России, а к Лиге чемпионов готовил южан уже в статусе и. о. главного тренера.

Цитата: «Гвардиола отчитывает футболистов, если они находятся на один или два метра неправильно по позиции. Вы представляете, что такое один-два метра на площадке 105 на 70 метров? Но это расстояние решает в футболе все. Ты находишься совсем немного не там, через эту зону проходит пас, и создается опасная ситуация. Я с ним полностью согласен».

АССИСТЕНТ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА: Николай Сафрониди, 35 лет

В течение четырех лет выступал за «Уфу», а после завершения карьеры вошел в штаб клуба и с июля 2018 года числится в штабе. Будучи полузащитником, умело исполнял штрафные и теперь помогает с отработкой стандартов и в новой роли. Поддержал один из уфимских центров подологии и поднял проблему вросших ногтей в футболе, став рекламным лицом частной больницы.

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ: Юрий Перескоков, 55 лет

Будучи футболистом, Перескоков поиграл в ЦСКА и «Спартаке», поработал с Романцевым и Газзаевым, помогал Войцеху Ковалевскому стать лучшим игроком сезона в «Спартаке», а Андрея Лунева протащил от второго дивизиона лиги до «Зенита» и сборной России. «В «Спартаке» Андрея Червиченко под моим руководством оказалось семь вратарей, и мне нужно было решить, как их всех тренировать. Индивидуально можно работать только с двумя-тремя, но тогда остальные будут обделены вниманием. В итоге тренировал их вахтовым методом, по кругу – то одних, то других», — вспоминает он. Последние четыре года Юрий Перескоков тренирует вратарей «Уфы», успешно сработавшись в разное время с Колывановым, Перевертайло, Гончаренко и Семаком. В 2017-м пережил клиническую смерть во время перелета с командой, но вернулся на работу уже спустя две недели после диагностики.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Миодраг Божович, 50 лет

Руководство «Крылышек» возлагает на Миодрага Божовича большие надежды. «Через три года он должен вывести «Крылья Советов» в Лигу Европы», – заявил осенью директор по развитию клуба Александр Шикунов. В чемпионате России Божович уже давно свой человек, ему не привыкать к нашим суровым реалиям, так что многое зависит от финансовой поддержки. Пока его задача – на скорую руку исправить ошибки предшественников и не дать «Крыльям» улететь из РПЛ. Посильную помощь в этом Графу оказывают помощники из Черногории.

Цитата: «Трое игроков из шести уже работали со мной. Это Шишкин, Самедов и Жано. Зиньковский, Карпов и Тимофеев – нет. Думаю, что эти футболисты для нас – серьезное усиление и они помогут нам выполнить задачу. Я хочу, чтобы команда играла повеселее. Это очень важно для болельщиков. Нужно не только выигрывать, но и показывать красивый футбол, чтобы болельщики приходили и поддерживали нас».

СТАРШИЙ ТРЕНЕР: Войо Чалов, 55 лет

Экс-одноклубник Божовича остается его ближайшим сподвижником уже более десяти лет. Зимой 2008-го они впервые решились работать в России и довели «Амкар» до лучшего результата в истории, после чего слетанной парой прошли через «Москву», «Ростов», «Локомотив» и «Арсенал». Чалова не было только в «Динамо»: он уехал на родину, чтобы окончить тренерские курсы. В Ростов Войо прибыл уже с лицензией категории PRO. С тех пор они с Божовичем не расстаются, и Чалов отлично чувствует себя в роли ассистента Миодрага, несмотря на то что старше него на пять лет.

Тренерский штаб Божовича – отличный пример того, как хорошо взаимозаменяемы черногорцы и как они умеют находить общие точки соприкосновения. Едва оказавшись в «Амкаре», Чалов позаимствовал программу подготовки у Деяна Илича – будущего тренера по физподготовке у Божовича в ФК «Москва». Тогда Илич отвечал за «физику» в «Партизане» и сборной Сербии, а с пермяками провел всего несколько дней на сборах.

«Жаль, что Деян вынужден уехать, поскольку приступает к работе в «Партизане», – сокрушался Чалов. – Но он оставил нам программу, по которой «Амкар» будет работать. Очень эффективная программа, которую хорошо воспринимают футболисты». Миодраг подчеркивает высокий уровень доверия давнему коллеге: «Он тренирует с 2002 года, я – с 2000 года. Войо знает, что я хочу, ему ничего не надо объяснять».

ТРЕНЕР: Саша Петрович, 52 года

«Саша Петрович три последних года тоже работает по моей программе, он самостоятельно трудился в пяти-шести клубах в Черногории, хорошо разбирается в футболе», – представил Божович новичка в Туле полтора года назад. В штабе «Крыльев» Петрович (с ударением на первый слог, иначе дочитать про него до конца спокойно не получится) отвечает за физическую подготовку.

Знакомство с Миодрагом произошло в конце 80-х в «Будучности». Впоследствии Петрович возглавит клуб, и даже дважды, но обе попытки не продлятся больше сезона – как впрочем, в большинстве его команд. Между тем его игровая карьера выдалась достаточно увлекательной: вместе с «Шаньдун Лунэн» он выигрывал чемпионат и Кубок Китая, завоевывал Кубок Кореи в составе «Чоннам Дрэгонз», полсезона выступал в Сегунде за «Эльче», а однажды даже сыграл в воротах сборной Югославии. В 2015 году, бросив попытки самостоятельной работы, он встретился со старым знакомым Божовичем в «Црвене Звезде» и заслужил место среди его ближайших помощников.

ТРЕНЕР: Милорад Байович, 54 года

Знакомое начало: 1986 год, Подгорица, «Будучность»… Байович совсем недолго пробыл одноклубником Божовича, но этого хватило, чтобы завязать прочное знакомство и прийти в итоге к совместной работе. В отличие от других черногорских коллег по «Крыльям», Милорад еще не обзавелся лицензией PRO. Он примкнул к Божовичу в «Ростове», потом сотрудничал с ним в «Локомотиве», а вот в Тулу Миодраг его с собой почему-то не взял. Видимо, мест на всю компанию не хватило.

В 2012-м Божович с большим пиететом представлял своих помощников ростовчанам: «С этими ребятами мы дружим очень давно — еще с тех пор, когда сами играли. Они мой крепкий футбольный тыл, люди, которым я всецело доверяю и с кем за многие годы общения и совместной работы мы стали единомышленниками. Когда все хорошо и есть результат, тебя все любят, уважают и поддерживают. А вот вдруг что не так – поддержки не дождешься. И рядом остаются лишь верные помощники – Джука, Байо и Стешо».

К 2019 году из этого трио рядом с Миодрагом остался лишь Байович (не считая Войо Чалова, которого Граф там не упомянул). Веско Стешевич, помогавший Божовичу со времен «Динамо», и тренер вратарей Бранислав Джуканович после «Ростова» растворились где-то на черногорских просторах. Вряд ли Божовича это беспокоит: у него еще есть надежные помощники. Байович – один из них.

ТРЕНЕР ПО РАБОТЕ С ВРАТАРЯМИ: Виктор Гаус, 54 года

Прекратив сотрудничество с Браниславом Джукановичем, Божович больше не возит с собой тренера вратарей, делая ставку на местных специалистов. В «Локо» с голкиперами работал Владислав Тихонов, занимавший эту должность на протяжении несколько лет; в «Арсенале» – Сергей Кращенко, до этого работавший во Владивостоке. В «Крыльях» вратарей доверили Виктору Гаусу – самарскому воспитаннику, игравшему за «крылышки» лет 30 назад, а в 2012-м вернувшемуся уже в тренерской ипостаси.

Несколько лет Гаус усердно работал с «молодежкой», заодно перенимая опыт у Дмитрия Тяпушкина и Юрия Шишкина. Терпение и труд были вознаграждены: Франк Веркотерен впервые доверил ему работу с вратарями первой команды. В один момент Гаусу вообще пришлось совмещать работу с основой и молодежью. Впрочем, с уходом Веркотерена его перспективы в клубе сильно затуманились. Благодаря Божовичу Гаус получил еще один шанс.

Семья Гауса переехала из Тульской области в Самару (тогда Куйбышев), когда он был совсем ребенком, так что первой его командой оказались именно «Крылья». А его кумиром стал выдающийся вратарь самарцев Анатолий Блохин. Вопрос об амплуа был решен заранее. Голкипером «крылышек» Гаус пробыл семь лет и после сезона в «Ладе» отправился доигрывать в низших лигах.

В 1999-м он помог «Носте» выбраться в Первый дивизион и отвоевал место в воротах «Рубина» – во многом благодаря тренеру Виктору Антиховичу, который вел Гауса еще с детских лет. Спустя два года в «Рубине» началась эра Курбана Бердыева. Казанцы впервые вышли в Премьер-лигу, вот только Гаус проиграл конкуренцию Сергею Козко. Зла он не держит: «У меня был шанс, но я им не воспользовался, так что никаких обид нет. Считаю, что мне повезло на закате игровой карьеры поработать под руководством Бекиевича. По отношению ко мне он всегда был честен, и я ему за это благодарен». Осознание того, что пора заканчивать с футболом, пришло Гаусу в «Носте» в 2005 году. Ему тут же предложили должность тренера вратарей – так был запущен процесс трансформации игрока в тренера.

«ДИНАМО»

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Дмитрий Хохлов, 43 года

Дмитрий Хохлов прошел школу ЦСКА, поиграл за «Торпедо» и «Локомотив», но уже давно ассоциируется исключительно с «Динамо». Здесь он провел последние четыре года игровой карьеры и начал тренерскую, возглавив «дубль». С ним бело-голубые дважды побеждали в молодежном чемпионате России, подведя к основному составу Романа Зобнина, Григория Морозова, Александра Ташаева, Александра Моргунова и других. В клубе регулярно менялось руководство, вместе с ним и тренеры, но каждый раз, когда требовалась подстраховка, Дмитрий брал на себя «Динамо» в самое непростое для клуба время.

Цитата: «И наши болельщики, и игроки хотят, чтобы мы боролись не за 8-10 места, а за чемпионство. Я не могу этого обещать. Но мы будем стараться. Задача «Динамо» в сезоне-2018/19 – попасть в зону еврокубков через Кубок или чемпионат».

ТРЕНЕР: Юрий Никифоров, 48 лет

Никифоров после завершения карьеры почти на 10 лет отстранился от футбола, посвятив себя бизнесу в Испании. Он признавался, что Хуанде Рамос приглашал его ассистентом в «Днепр», но тогда Никифорову это было неинтересно. В 2014-м он получил тренерскую лицензию, прошел практику в казахском «Иртыше», а спустя год присоединился к штабу Дмитрия Хохлова в «Кубани». С тех пор их дуэт неразлучен. Касаемо работы в «Спартаке» Никифоров однажды высказался следующим образом: «Меня многие спрашивали, почему, когда Валерий Карпин был генеральным директором «Спартака», меня не привлекли в клуб. Во-первых, штат не резиновый, а работать в «Спартаке» хотят многие бывшие игроки. Во-вторых, я никогда бы себе не позволил позвонить Карпину и сказать: «Валерчик, устрой меня в «Спартак». И он это прекрасно знает».

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ: Евгений Плотников, 46 лет

Экс-голкипер ЦСКА и испанского «Альбасете» в 2006-м завершил игровую карьеру и тогда же вошел в структуру московского «Динамо». Он в течение почти 10 лет работал тренером вратарей «молодежки» бело-голубых, пока Дмитрий Хохлов не пригласил специалиста в «Кубань» — клуб из родного города Плотникова. Вместе они вернулись в московскую команду. Вот как Плотников сам рассказывает о своей работе: «Футбол постоянно в развитии – становится более быстрым и атлетичным. Тренировочный процесс вратарей должен быть построен таким образом, чтобы отвечать этим требованиям. Если взять мои тренировки в «Кубани» в 2015 году и нынешние, то отличия колоссальные. Стараюсь смотреть вратарский тренировочный процесс в европейских клубах, много общаюсь с Виталием Кафановым (тренер вратарей в «Рубине». — Ред.), стараюсь читать специальную литературу, в первую очередь иностранную».

ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ: Петре Лазареску, 48 лет

Румынский легкоатлет выиграл почти двести медалей на национальном уровне, а после завершения спортивной карьеры получил специальное образование и стал тренером по физподготовке. С 2005 года Петре работает с футболистами. В России он отправился с Даном Петреску, когда тот ушел из «Унири» и возглавил краснодарскую «Кубань». В «Динамо» румынский тандем работал с 2012 по 2014 год, после чего Лазареску взял паузу, а Дан уехал в чемпионат Катара. В 2017-м. Примечательно, что несмотря на имя Петре, специалист просит всех называть его Патриком.

Вот как он описывает специфику своей профессии: «Что такое тренер по физической подготовке? Как правило, нефутбольный человек, который работает с игроками только часть тренировки. И что в голове у игрока в этот момент? «О господи, — думает футболист, — опять он! И опять пахать для достижения одних и тех же целей». И вот здесь как раз очень важно привносить новизну в свои упражнения, иначе игрок начнет выполнять их механически. То есть у него в первую очередь устанет разум, а не тело. Но проиграет и тело, потому что в таком случае спортсмен не будет полностью отдаваться выполнению элементов, и вся работа вообще пойдет насмарку».

«АРСЕНАЛ»

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Игорь Черевченко, 44 года

Последние годы в «Локомотиве» для Игоря Черевченко выдались чрезвычайно нервными по сравнению с тем, к чему он привык, будучи ассистентом. После отставки он явно нуждался в тишине и спокойствии. Работа в «Балтике» в данной ситуации – вариант, близкий к идеалу. Пара сезонов в тихом омуте ФНЛ дала тренеру отдохнуть и психологически перезагрузиться. Теперь Черевченко вновь погружается в бурную пучину РПЛ, но в «Арсенале» он может рассчитывать как на отсутствие постоянного давления, присущего при работе в топ-клубах, так и на мощную поддержку коллектива, который у туляков сбит крепко и дружно.

Цитата: «У меня имелись и другие варианты работы после «Балтики». Не хочу озвучивать названия. Но приглашали клубы как из ближнего, так и из дальнего зарубежья. Изначально планировал взять паузу до зимы. Но тут позвонили из «Арсенала». И я согласился. Деньги интересуют меня в последнюю очередь. Главное — интересный рабочий процесс. Финансовая сторона вопроса никуда не денется. Но на первом месте — тренерское ремесло».

СТАРШИЙ ТРЕНЕР: Игорь Семшов, 40 лет

«Игорь два сезона работал в «Арсенале»: сначала с Сергеем Кирьяковым, затем с Миодрагом Божовичем. Он знает все изнутри, хорошо знает футболистов. Мы посчитали, что приглашение Семшова будет правильным и логичным. Также отмечу, что Игорь четыре месяца успешно возглавлял во втором дивизионе наш фарм-клуб из Новомосковска. «Химик» закончил первый круг на пятом месте. Уверен, опыт самостоятельной работы в «Химике» поможет Семшову в «Арсенале», – считает президент клуба Гурам Аджоев. Казалось бы, бутсы в шкафу Семшова еще не успели толком запылиться со времени его последнего появления на поле. На деле тренерский стаж Игоря Петровича уже начал отсчитывать третий год. Пока у него отсутствует лицензия категории PRO, но обучение началось, так что это лишь вопрос времени.

Перспективы тульской команды Семшов оценивает трезво, но смело. По его словам, организация клубной системы в «Арсенале» заметно улучшается, и как только клуб разовьет инфраструктуру до определенного уровня, придут спортивные результаты. Старший тренер подчеркнул и тот факт, что многие футболисты сами хотят играть в «Арсенале» и готовы приезжать в Тулу с долгосрочными планами. Отвечая на вопрос, определился ли Семшов со своим будущим и точно ли он решил связать его с тренерской работой, Игорь Петрович уверенно заявляет, что решение принято окончательно. «Неважно, трудишься ли ты главным тренером или помощником, – везде можно прогрессировать», – уверен Семшов.

ТРЕНЕР: Валерий Климов, 45 лет

Валерий Климов – новый человек в тренерской структуре «Арсенала», но по игровой карьере он прекрасно знаком с Тулой. Климов провел здесь в общей сложности шесть сезонов, заслужил капитанскую повязку и дважды помог «Арсеналу» подняться в Первый дивизион.

Причина его прихода в штаб банальна: он был ассистентом Игоря Черевченко в «Балтике», а еще раньше – в «Локомотиве». Как только в чемпионате наступила пауза, Черевченко сформировал тренерский штаб «Арсенала» из своих проверенных товарищей. Валерий Климов среди них идет первым номером. Примеров твердости его характера хватало. Однажды, будучи игроком «Торпедо», 21-летний Валерий не побоялся встать в ворота вместо удаленного голкипера, хотя до конца оставалось целых полчаса. Климов пропустил два гола, но авторитет его однозначно укрепился.

Конечно, сразу вспоминается заварушка на матче с «Венцом» в 1997-м. Пока бродящие возле поля коровы мирно щипали травку, Климов повздорил с соперником и затеял бодрый «махач» с отдыхавшими у кромки поля местными алконавтами. Вид убегающего от милиционера горе-фаната, путающегося в собственных шлепках, да еще с коровами на заднем плане вызвал у зрителей массу эмоций.

Самое оригинальное подтверждение крутости Климова привел Артем Дзюба. Форвард «Зенита» признал его обладателем самых больших… мужских причиндалов в российском футболе. «Я видел их много, так как в нескольких командах поиграл. Чтобы правильно поняли – в душевых. Если честно, у Валеры Климова, с которым я играл в Томске. Сейчас он помощник главного тренера в «Балтике». Вот у него самые огромные. Я все время шутил, что он их у слона скоммуниздил», – разоткровенничался Артем. А потом уточнил: «Это и про характер, и про его шары».

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ: Сергей Кращенко, 49 лет

Главный по вратарям в «Арсенале» теперь Сергей Кращенко – видный представитель нальчикского футбола, ученик известного голкипера Владимира Беляева. Единственный трофей – Кубок России – Кращенко неожиданно завоевал в 2004 году вместе с «Тереком», за который сыграл лишь несколько встреч. Почти всю свою 18-летнюю карьеру Сергей отдал нальчикскому «Спартаку». Здесь же он дебютировал в роли тренера голкиперов. К его услугам прибегал «Луч-Энергия», и не зря: после его вмешательства «Луч» пропустил меньше всех в сезоне ФНЛ.

Зимой 2018-го нальчанин впервые оказался в «Арсенале» по приглашению спортивного директора Андрея Рудакова. Кращенко оценил атмосферу в клубе: «Мне нравится спокойная обстановка, нет раздражающих моментов. Думаю, что много положительного исходит от фигуры главного тренера, от харизмы Божовича. Это большой, уверенный в себе человек. В «Арсенале» каждый знает, что надо делать». Когда черногорец внезапно «отставился», Кращенко не менее внезапно уехал в Норвегию. «Приехал в разгар сезона, отработал недельный микроцикл. Это был как бы просмотр: люди меня смотрели, знакомились со стилем моей работы. Оценили позитивно и сделали предложение по контракту», – рассказывал тренер.

Полгода Кращенко изучал норвежский футбол, дивился физической форме тренерского состава и наслаждался природными красотами Тромсе. Тем неожиданнее, что скоро он опять вернулся в Тулу. «То время, которое провел в «Арсенале», оставило самые добрые воспоминания. В команде была семейная обстановка, то же самое и сейчас. Возвращаются туда, где тебе хорошо. Когда люди чувствуют себя комфортно: шутки, но при этом серьезный настрой на работу — вот эта атмосфера, во многом из-за которой я принял решение вернуться в команду, осталась. Это самое главное», – считает Кращенко.

ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ: Михаил Соловей, 38 лет

Новоиспеченный тренер по физподготовке «оружейников» – единственный представитель штаба Игоря Черевченко, ранее никак не пересекавшийся с «Арсеналом». В послужном списке защитника Михаила Соловья набрался десяток российских клубов, но все они на тот момент не поднимались выше Первого дивизиона. Играть Соловей закончил всего пару лет назад, что не помешало ему оперативно переквалифицироваться в «физруки» и летом 2016-го устроиться в «СКА-Хабаровск» к Александру Григоряну, знакомому по предыдущим клубам. Через полгода Соловей вслед за тем же Григоряном перебрался на аналогичную должность в «Анжи».

Приехав в Тулу, Соловей рассказал, что побудило его стать ответственным за «физику»: «Когда еще играл в футбол, к своему организму относился должным образом. Понимал, если не буду готов физически, будет тяжело на поле. Я не выбирал, но, когда Александр Григорян позвал тренером по физподготовке в «Анжи», естественно, ответил согласием. У Григоряна я играл в Нижнем, Хабаровске и Владивостоке. Мне нравится моя работа. Интересно понимать, как вообще строить тренировочный процесс, какие упражнения давать в тот или иной день».

«ОРЕНБУРГ»

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Владимир Федотов, 52 года

Федотов – воплощение футбола в Свердловской области. В местном «Урале» (ранее – «Уралмаш») он выступал в качестве игрока, тренера и даже селекционера. Как тренер трижды добивался с российскими клубами повышения по рангу. Впервые – с «Металлург-Кузбассом» из второй лиги в ФНЛ в 2012 году. А затем дважды пробивался в РПЛ с «Оренбургом». Сначала в качестве ассистента Роберта Евдокимова в «Газовике», а в прошлом сезоне уже как самостоятельная единица.

Цитата: «Не боюсь, что меня может сменить Каррера. При нем «Спартак» оказался в полуразрушенном состоянии. Приход в команду Марко Трабукки? В отношении тех людей, которые пытаются внедриться в клуб, у меня один вопрос: где вы были, когда мы находились в ФНЛ на 13-м месте?»

СТАРШИЙ ТРЕНЕР: Ильшат Айткулов, 50 лет

Старожил оренбургского футбола. Будучи полузащитником, всю карьеру провел в местном «Газовике» (397 матчей за одну команду), а по завершении остался в структуре клуба и больше пяти раз выручал руководства, вступая в должность и.о. главного тренера оренбуржцев. В октябре прошлого года был дисквалифицирован на шесть матчей за толчок судьи, когда ЦСКА назначили 11-метровый (0:1).

АССИСТЕНТ ТРЕНЕРА: Константин Емельянов, 48 лет

Специалист, которого привезли почти за 8 тысяч километров — из Владивостока в Оренбург. Емельянов всю жизнь играл в футбол за родной «Луч», а затем в течение 12 лет состоял в структуре клуба. Он до последнего надеялся, что команде выплатят накопившиеся долги, создадут нормальные условия, но ситуация лишь усугублялась. С сентября 2017 года работает в «Оренбурге». К обстановке в клубе относится с нескрываемым неудовлетворением: «У нас бардак продолжается. Ни заездов перед матчами, ни питания. Как я могу в такой ситуации рассчитывать на игроков? Может, у них дети маленькие, и они спать не дают? Я не знаю. Но к играм нужно все равно готовиться».

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ: Платон Захарчук, 46 лет

Воспитанник «КАМАЗа» начинал игровую карьеру в Набережных Челнах, здесь же ее и заканчивал. Был вратарем-резервистом в ЦСКА и «Локомотиве». Выступал за студенческую сборную России на двух универсиадах, вызывался и в главную сборную, но ни в одном матче не сыграл. В июле 2011 года вошел в штаб «КАМАЗа» по приглашению старого друга и главного тренера Роберта Евдокимова, но уже через полгода оба специалиста переместились в Оренбург. Евдокимов ушел, а Захарчук до сих пор в клубе. «В современном футболе вратари должны обладать навыками игры в поле, — считает специалист. — А с их ростом не уметь играть головой по меньшей мере неразумно. Не стану возражать, если в конце матча вратарь пойдет в чужую штрафную, чтобы помочь команде уйти от поражения. Но делать это надо с умом. Если идут последние минуты, стандартное положение — только тогда».

«УРАЛ»

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: Дмитрий Парфенов, 44 года

В тренерский штаб «Урала» человеку с улицы не пробиться: куда ни глянь – везде воспитанники, ветераны и легенды, связанные с командой бог знает сколько лет. В таком подходе есть здравое зерно. «Урал» – клуб настоящих единомышленников с хорошей внутренней коммуникацией и добросовестным отношением к делу. Дмитрию Парфенову достаточно просто не ломать эту семейную обстановку, заслужить доверие «местных» и плавно задать общий вектор. При отсутствии скандалов и личных конфликтов в «Урале» все должно работать как часы.

Цитата: «Игроки очень хотят попасть в еврокубки, руководство — тоже. И болельщики этого ждут. Ментально к этому готовы, осталось подкрепить игрой и результатом. Хочется добавить в стабильности. Мечтаем подняться как можно выше. Считаю, что могли взять больше очков в чемпионате. Команда способна на большее. Ребята сами об этом знают. И они хотят добиваться результата. Главное, что бросается в глаза, это то, что мы пропускаем в каждом матче. Да, мы много атакуем, много тратим сил впереди, но пропускаем»

СТАРШИЙ ТРЕНЕР: Владимир Калашников, 65 лет

Владимир Калашников – человек, без которого «Урал» представить невозможно, наш вариант Мика Фелана для «МЮ». В его трудовой книжке с дебютного 1971 года и по настоящий момент значатся всего три команды: «Уралец» из Нижнего Тагила – родного города Калашникова, «Уралмаш» – предшественник нынешнего «Урала» и ижевский «Газовик-Газпром», где он меньше года отработал техническим директором. Зато двум уральским клубам Владимир Дмитриевич служит уже почти полвека.

Тренировать он начал в 1990-м, а к началу 2000-х уральские управленцы оказались настолько впечатлены энтузиазмом Калашникова, что назначили его сначала директором екатеринбургского спорткомплекса «Уралмаш», а потом и вовсе заместителем председателя федерации футбола Свердловской области. Но специалист вскоре вернулся к излюбленному занятию – тренировать. Последние 15 лет Калашников работает старшим тренером, помогая новоиспеченным наставникам «Урала» влиться в команду и организовывать рабочий процесс.

Хотя в роли главного тренера он тоже доказал свою состоятельность. В 1994-м Калашников блестяще справился с ролью кризисного менеджера. «Мы занимали третье место с конца, и от зоны вылета оставалось одно очко. Меня назначили главным тренером. А нам нужно было из восьми последних игр пять провести на выезде и только три дома, – вспоминает Калашников. – Вопреки скептикам, за тур до окончания чемпионата обеспечили себе сохранение места в высшей лиге».

В следующем сезоне «Уралмаш» занял рекордное для себя 8-е место в Премьер-лиге. Калашников убежден, что достичь таких результатов помогла хорошая функциональная готовность: «Всегда тренировались в двухразовом режиме. Занятия были короткие, но очень интенсивные. Считал, что футболисты должны тренироваться на игровом пульсе – 180-200».

ТРЕНЕР: Евгений Аверьянов, 39 лет

Фанаты «Урала» со стажем хорошо помнят игру Евгения Аверьянова в те времена, когда клуб был на грани краха. Одиннадцать «боевых» сезонов, более 300 матчей в оранжево-черных цветах – среди одноклубников его поколения никто и близко не подобрался к таким показателям. Притом что начало карьеры Аверьянова пришлось на пик кризиса «Уралмаша». За время его превращения из перспективного дублера в железного игрока основы, а затем и в капитана «Уралмаш» прекратил падение и начал путь наверх. Выбираясь из трясины Второго дивизиона, команда сделала ставку на надежную оборону: дважды подряд уральцы становились лучшими по количеству пропущенных голов среди всех клубов Д-2 (а их было порядка 120).

«Мой первый тренер – Иван Николаевич Мухамедзянов – провел со мной всю работу, чтобы сделать из меня футболиста. Это он открыл мне дорогу в футбол, и спустя годы именно его рекомендация повлияла, когда шел набор в екатеринбургское училище олимпийского резерва», – подчеркивает Аверьянов. По окончании карьеры в «Урале» ему сразу предложили вакансию в дубле, а через пару лет он вошел в штаб первой команды. «Что важнее дисциплины в футболе?» – задается вопросом Аверьянов на своих мастер-классах. И сам же отвечает: «Самодисциплина. Футбол – это командный вид спорта. Если в команде есть хотя бы одно слабое звено, то что-то будет не получаться. Поэтому вы должны сами себя готовить к каждому матчу и приходить на каждую тренировку с желанием и стараться чего-то добиться». Кстати, перед самым Новым годом 39-летний специалист добился получения лицензии категории Pro. В перспективе Аверьянов наверняка должен сменить уже немолодого Владимира Калашникова и стать новой версией хранителя клубных традиций.

ТРЕНЕР: Андрей Данилов, 45 лет

За 17 лет карьеры Данилов сменил дюжину клубов, причем в тот же «Уралмаш» приходил дважды. Первый опыт запомнился еврокубковыми матчами: «Эти игры стоят отдельной строкой. Мне довелось сыграть в Кубке Интертото. Мы попали в группу со «Страсбуром», мальтийским «Хайберниансом», софийским ЦСКА и «Коджаелиспором». Три игры выиграли и лишь с французами на их поле сыграли вничью. В следующем этапе по сумме двух встреч уступили «Силькеборгу». Эти матчи запомнились своим накалом».

Возвращение пришлось на прорывной 2002 год. Атакующий хавбек удачно вписался в команду, забил 12 голов в 26 матчах и помог «Уралу» впервые за семь лет подняться в Первый дивизион. До этого были еще два успешных сезона за «Сокол», не менее ценных: сначала клуб выиграл «бронзу» Первого дивизиона, потом – первое место и выход в элиту. Сыграть в «вышке» ему так и не дали. «Я трезво оцениваю ситуацию: есть футболисты для Второй лиги, есть для Первой и есть для Высшей. Очевидно, тренеры «Сокола» не увидели во мне игрока Высшей лиги», – философствует Данилов. В 33 года, будучи еще действующим игроком, он выучился на футбольного тренера. «Через 8 месяцев после ухода из «Арсенала» я уже работал в школе «Урала». Никогда не думал, что стану тренером. А сейчас не могу представить себя вне этой профессии», – поражается Данилов. Путь до работы с первой командой занял 10 лет. На руку сыграл приход Дмитрия Парфенова: новый главный предпочел Данилова прославленному Юрию Матвееву, работавшему с первой командой. Теперь это вотчина Данилова, тогда как Матвееву достался «Урал-2».

ТРЕНЕР-АНАЛИТИК: Дмитрий Столбиков, 40 лет

Аналитик Дмитрий Столбиков влился в штаб «Урала» летом 2013-го при Павле Гусеве. Зимой того же года Столбиков получил лицензию PRO, защитив дипломную работу на тему «Теоретическая подготовка в профессиональном футболе; аспекты и анализ игры предстоящего соперника». В штаб его пригласили не на пустом месте: вновь сказалось «Уралмашевское» прошлое. Как ни удивительно, Столбиков тоже является воспитанником клуба, просто с игровой карьерой у него совсем не сложилось.

Зато уже в 20 лет Дмитрий начал работать детским тренером в школе «Уралмаша». Параллельно он учился в Уральской академии физической культуры, затем преподавал там теорию и методику футбола; кроме того, он с отличием окончил Высшую школу тренеров. Столбиков активно участвует в семинарах, мастер-классах и прочих занятных мероприятиях. Особое внимание уделяется детям и их тренерам. «Основная заслуга в подготовке профессионального футболиста — это первый тренер. Он формирует умения, навыки, нравственные процессы. Детский тренер — это тот фундамент, на котором наш футбол будет крепнуть и расти», — уверен Столбиков.

ТРЕНЕР ПО РАБОТЕ С ВРАТАРЯМИ: Андрей Шпилев, 40 лет

Тренировать вратарей в «Урале» тоже доверили выходцу из Свердловской области. Шпилев начал играть в 1990-х за кушвинский «Горняк». После четырех сезонов он попытался найти себя в мини-футболе, но в итоге вернулся и оказался в «Урале». Здесь он провел два сезона и заодно получил высшее образование –почему-то в Уральской Горно-геологической академии. В 2007-м Шпилев устроился тренером вратарей в «молодежку» «Урала», где трудился до 2014 года, пока не заслужил повышение до основы. «Считаю, что был готов перейти на работу в главную команду. Проработав в дубле семь лет и приобретя определенный опыт, развиваясь и получая материал для анализа из просмотра европейских чемпионатов, Лиги Чемпионов, матчей сборных, я вырабатывал свою программу развития и подготовки вратарей», – говорит Шпилев.

Но и чужими советами он не пренебрегает. «Чтобы работать в команде Премьер-лиги, тренеру вратарей необходимо иметь лицензию категории «А». Я поступил в академию тренерского мастерства, – делится впечатлениями бывший голкипер. – Вместе со мной учились и тренеры из других клубов, в том числе Дмитрий Бородин, Евгений Корнюхин. Преподают нам тоже очень известные люди, например Олег Иванов, в прошлом дублер Льва Яшина. Но больше всего на меня произвел впечатление работавший 13 лет в «Рубине» Виталий Кафанов, с которым я созваниваюсь чаще других». Его тренерское кредо сильно схоже с наставлениями коллеги Евгения Аверьянова. «В работе с вратарями опираюсь на следующее: очень важно иметь перед собой цель, стремление достигнуть ее – мотивация, подкрепленная требованиями. Сначала ты научишься добиваться, на первый взгляд, незначительных результатов. Но именно они, сложившись воедино, способны вывести на путь к достижению великой цели», – уверен Шпилев.

ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ: Мишель Хуфф дос Сантос, 43 года

Единственный представитель штаба «Урала», никак не связанный ни со Свердловской областью, ни вообще с Россией, – бразильский специалист по физподготовке Мишель Хуфф Дос Сантос. Его приезд в Екатеринбург – прерогатива Дмитрия Парфенова: вместе с Хуффом они плодотворно сотрудничали в «Тосно». До знакомства с Парфеновым Дос Сантос успешно варился в чемпионате Украины – отвечал за физподготовку в «Металлисте».

Попутно бразилец недурно освоил русский язык и теперь без проблем раздает интервью в Екатеринбурге. «Мой первый год был очень тяжелым в плане коммуникации, – признается Хуфф. – Но сейчас я его неплохо знаю. Знаю, как считать, знаю, как говорить, знаю, как писать». Сегодня он все чаще совершенствуется в языке через общение с коллегами, а не посредством книг. На тренировках мотивирующие крики бразильца отчетливо слышны и понятны: «Забей гол! Нужно забить гол, ребята!»

Перевалочным пунктом между Украиной и Россией для Хуффа стала Молдавия: ему предложили работу в «Шерифе». Мишель получил в награду не только хорошие деньги, но и звание двукратного чемпиона Молдавии. Лучше быть чемпионом хоть где-то, чем вообще не быть. После этого можно было ехать в «Тосно». «Как тренер по физподготовке, я должен контролировать физическое состояние каждого футболиста и строить микроциклы, отталкиваясь от наших ежедневных задач, – разъясняет Хуфф свои функции. – Разминка до игры, изменение нагрузки, индивидуальная работа перед и после тренировки – все это входит в мои задачи».

Текст: Юрий Алеманов, Антон Муша

Фото: Сергей Дроняев, официальные сайты ФК «Енисей», «Анжи», «Крылья Советов», «Урал», твиттеры ФК «Уфа», «Динамо».

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