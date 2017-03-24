Шоу талантов. Илья Казаков – о молодых российских звездах

Леонид Кучук, человек загадочный и немногословный, уже после ухода из «Локомотива» признался, что талантов, равных Алексею Миранчуку, он в жизни не встречал. Жаль, что не удалось присутствовать при этом разговоре, иначе можно было бы расспросить тренера о критериях, которыми этот самый талант измерить – на предмет сопоставления с другими начинающими гениями.

Этот вопрос – можно ли назвать одного молодого игрока самым талантливым из своего поколения, а то и за долгое время, – как ни крути, вечно останется субъективным. В середине девяностых, например, такой ярлык сначала вешали на Владислава Радимова, достаточно рано уехавшего из ЦСКА в «Сарагосу» и там, в Испании, увы, в полной мере не раскрывшегося. Немногим позже нечто подобное говорили о Владимире Буте, который в составе дортмундской «Боруссии» преуспел, даже не потерявшись в звездной компании. Но его карьера была удивительно недолгой: вспыхнул и погас.

Как сейчас нечто подобное происходит, к сожалению, с Денисом Черышевым. Атакующий полузащитник, оказавшись первым и единственным пока русским игроком в «Реале» и бывшим любимчиком у Фабио Капелло (настолько, что дон, обдумывая уход из сборной России в «ПСЖ», намеревался взять с собой в столичный клуб Черышева как игрока стартового состава), из-за травм никак не может отыграть хотя бы один полноценный сезон, после которого можно было бы или развивать свои качества в прежнем клубе, претендуя на статус лидера, либо переходить в другой, более статусный и амбициозный.

Словом, удивительное дело: получается, что самые талантливые игроки (в глазах нашего футбольного сообщества), оказываясь в зарубежных клубах, непостижимым образом сводят там свою карьеру на нет. Радимов, Черышев, Сычев, Аршавин, Кержаков, Билялетдинов, Хохлов, Жирков, Павлюченко… Этот список одновременно впечатляет и настораживает. Есть и исключения – или, скорее, была иная тенденция. Игроки прежних лет, уезжавшие еще из союзного чемпионата, смогли проявить себя ярко – Мостовой, Колыванов, Бородюк. Те, кто перебирался на Запад в зрелом возрасте. С семьей, с осознанием перемен и отсутствием желания возвращаться в ближайшие годы в переживавшую глубочайший кризис родную страну.

Тонкости экономии. Илья Казаков — о трансферной политике наших клубов

Те же, кто уехал из России и покинул наш чемпионат еще в юном возрасте, там оказались не вполне успешны. Везло не талантам, которых «давно или никогда не видели», а рабочим лошадкам – Карпину, Онопко, Смертину и другим. Готовым пахать, не претендующим на немыслимые лавры и воспринимающим себя и действительность совершеннейшим образом здраво. Хотя опять-таки речь прежде всего о предыдущем поколении.

Разумеется, есть и нюанс, или, точнее, сложности. Португальский чемпионат, считающийся в европейской шкале ценностей вещью в себе и фабрикой по производству талантов, всегда был территорией, где игрокам из России удавалось ярко проявлять себя. Аленичев блистал в «Порту», Измайлов замечательно выглядел в этом же клубе и «Спортинге», но сложно было избавиться от вопроса, насколько их карьера в этой стране получилась по-настоящему удачной.

Или даже так: насколько им удалось реализовать свой талант. Чрезвычайно сложный вопрос. Поскольку шкала ценностей оказалась в двадцать первом веке размытой. Прежде мерилом успеха служили титулы в СССР и попадание в сборную Союза. Затем – выгодный контракт с иностранным клубом. Потом, когда большие футбольные деньги уже были здесь, а не там, акцент вновь сместился в сторону отечественного чемпионата и успехов в нем. А в последние лет восемь все опять перепуталось, да так, что и не выбрать эти самые критерии успешной карьеры.

Безусловно, они существуют, особенно когда эта самая карьера близка к завершению, а российский футбол вновь стоит на перепутье. Но все равно так тяжело выбрать среди фамилий тех, кого действительно считали по юности большим талантом.

Измайлов, разорвавший контракт с «Краснодаром», заставляет задуматься о своей футбольной судьбе больше иных. Человек выиграл титулы в России и Португалии, завоевал медаль в Азербайджане. Но парадоксальнейшим образом все лучшее, что было в нашем футболе за последние много лет, прошло мимо него: «бронза» сборной Хиддинка, победы ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы. Измайлов все это время существовал сам по себе, в иной системе координат. По сути, прежний футбольный мир в России кончился в 2005-м, когда Семин ушел из сборной и не вернулся в «Локомотив». Измайлов словно закончился одновременно с ним – как российский игрок. По иронии судьбы здесь еще одна параллель с Черышевым-младшим. Тоже существующим словно в параллельном мире. И для сборной России, и для всего нашего футбольного бытия.

Аршавин, Кержаков, Акинфеев, Игнашевич – им удалось протянуть свою карьеру через годы на стабильно высоком уровне. Неслучайно троим из них принадлежат едва ли не все личные рекорды российского футбола. А Аршавин был и, похоже, остается единственным игроком, которого знают во всем мире, причем как на Западе, так и на Востоке. Он хандрил больше иных, и спады его были глубже и порой дольше обычных пределов, но яркость таланта все равно делала его совершенно неповторимым игроком.

Роман Широков: «Если я ленивый, но дважды был лучшим игроком России, то какие тогда все остальные?»

Широкова по юности знали немногие, но именно его карьера стала одной из самых запоминающихся. В то время как Павленко, считавшийся поначалу в «Спартаке» новым Титовым, так в полной мере себя и не реализовал.

Кокорин, Мамаев, Шатов… Так сложно говорить сейчас, в разгар их карьеры, о том, что будет дальше. Тот же Аршавин, казалось, после Евро-2012 завел свою футбольную историю в тупик, но теперь все это воспринимается иначе. Миранчук на сегодняшний день – самый яркий из молодых. Тяжелая ноша – жить с таким ярлыком. Не всем она была по плечу. Но те, кто справился, стали частью футбольной истории.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press