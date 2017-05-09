Шик и блеск. Кто стал самым перспективным футболистом Серии А

Патрик Шик из «Сампдории» — очередная причина финансовой перестрелки между топ-клубами Серии А. В первом сезоне в элитном чемпионате после пражской «Спарты» и «Богемианса» чешский форвард вместе с тренером Марко Джампаоло воскрешает «Сампдорию» и становится главной целью для «Юве», «Ромы» и «Наполи».

Нынешняя «Сампдория» — настоящая загадка. Клуб плетется в середине турнирной таблицы, проигрывает важные матчи, делится очками с середняками. Но при этом генуэзцев считают отличным персональным проектом Марко Джампаоло. А одно из главных звеньев творения Джампаоло — 21-летний нападающий Патрик Шик. Прошлым летом «Сампа» опередила «Рому» и урвала футболиста у «Спарты» за 4 млн евро. Теперь же «Дория» жадно потирает руки, когда видит новости о том, как «Интер» планирует потратить 25 млн на Шика.

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«К 23 годам футболист команды из топ-5 чемпионатов должен выходить на оптимальный уровень» — главный девиз всех европейских тренеров и скаутов. Патрик Шик опережает этот график. Складывается впечатление, что чех уже много лет выступает в чемпионате Италии и полностью проникся местным футболом. Для любителей цифр есть особое тому подтверждение: в своем дебютном сезоне в Серии А Шик забил 11 мячей и отдал 1 голевую передачу в 28 играх.

Шик создан для команды со схемой с двумя нападающими. При росте в 187 см у Патрика отличная техника. Он может переиграть пару соперников, убежать от них на высокой скорости и сам создать голевой момент. Нападающий умело вступает и в борьбу в воздухе. А левая нога Шика – страшная казнь для всех вратарей, на что обратил вниманием Джампаоло. Главный и, пожалуй, единственный минус Патрика – неумение вовремя отдать передачу.

Патрик Шик – это отличный пример образа современного футболиста. Он тащится от дорогих машин, постит фотографии с пляжей и в популярных снепбеках, слушает американский рэп. Но при этом Патрик оставляет впечатление образованного и скромного человека.

«Я могу подтвердить, что «Ювентус» заинтересован в Патрике Шике и будет стараться его приобрести. Шик — игрок, который знает, как занять лучшую позицию на поле и выполнять несколько ролей. У него есть техника, скорость и физическая сила — все, что нужно для нападающего. Ему надо правильно принимать решения, и тогда у него будет потрясающая карьера. У него есть все, чтобы стать лучшим», — Павел Недвед не скупится на комплименты.

Главным оппозиционером новостей о покупке Шика другими клубами давно стал владелец «Сампдории» Массимо Ферреро: «Патрик Шик – наш футболист, и самой большой ошибкой будет его возможный уход из «Сампдории» так рано. Ему нужен еще один год здесь, он самый настоящий талант, такие ребята рождаются раз в 20–30 лет. Я хочу сохранить его, я бы даже не обменял Шика на Белотти».

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Феррера прав: генуэзская команда – идеальная площадка для роста. Променять «Сампу» на более именитый клуб и уйти за большие деньги – это все равно что отправить свою карьеру в нокдаун в первом раунде. Сравнение с Филиппо Индзаги, интерес со стороны «Ювентуса», «Ромы», вероятное многомиллионное предложение от «Интера» и внимание, пусть пока и робкое, со стороны «Тоттенхэма» и «Арсенала» могут сыграть злую шутку с молодым чешским нападающим. Оказавшись в новостном водовороте, главной целью всех молодых футболистов становится умение контролировать собственные решения, слова и «не съезжать с катушек» от пристального внимания. Пока Патрику Шику это вполне удается.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»