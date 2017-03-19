Шаг в сторону. Илья Казаков – о Василии Березуцком

Слышу об очередных рекордах — теперь уже Игоря Акинфеева и Сергея Игнашевича: настоящих рекордах, а не выдуманных, вроде того что должен побить в конце этого чемпионата Дмитрий Лоськов, к удивлению многих, попавший зимой в заявку «Локомотива» в качестве действующего игрока, – и думаю о том, каким великим было это сходящее поколение.

И если честно, мне кажутся смешными слова Горлуковича о защитниках, которых не вырастили на смену Василию Березуцкому, решившему «приостановить свою карьеру в сборной России». Потому что вырастить искусственно кого-то, когда великие сами не собираются уходить, невозможно.

Должно родиться новое поколение. Которое не понимает на личном примере всю силу и талант тех, с кем или против кого им не довелось поиграть. Должно пройти время.

Англия не может найти защитников после Терри и Фердинанда. Италия только начинает приходить в себя после всех тех героев, кем был насыщен ее чемпионат на стыке девяностых и нулевых. Что тогда говорить про нас – про страну, в которой на высоком уровне в последние советские времена футбол существовал, по сути, только в Москве.

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Проблема российских вратарей последнего десятилетия была в том, что им пришлось играть в эпоху Акинфеева. И точно так же проблемой всех центральных защитников с российским паспортом в это время были Игнашевич и Березуцкие. Парадоксальное дело: если заметили, разговоры о необходимости присутствия в сборной того или иного представителя этого амплуа заканчивались вскоре после того, как претенденты на попадание в национальную команду получали вызов в нее. Словно одного сбора было достаточно для самих игроков, чтобы понять, насколько уровень старожилов выше. И каким ударом по самолюбию это могло быть.

Теперь Березуцкий уходит. Вслед за Игнашевичем. Сергей свой выбор сделал сразу после Евро-2016. Реально оценивая свои силы. Постоянно, как понимаю, прислушиваясь к собственным ощущениям: «А потяну ли еще?» Василий, будучи чуть моложе, продержался немногим дольше и тоже решил уйти – в попытке продлить свою клубную карьеру настолько, насколько возможно.

Все-таки доход действующего игрока и его социальный статус в дни карьеры и то, что происходит даже с самыми успешными спортсменами потом, – разные вещи. Ветераны из числа не так давно закончивших всегда говорят: не спеши, здесь не так сладко, как может сначала показаться.

Но дело не только в этом. А в случае Березуцкого – точно не в этом. Просто он, как мне видится, очень сильно устал за последние годы. Если не загнал себя, пытаясь успеть везде, быть нужным и ЦСКА, и сборной. Не просто нужным – быть лидером.

Игнашевич играет без травм на протяжении почти всей карьеры. Березуцкому не так повезло. Один раз он остался без Евро-2012. Потом после Кубка мира в Бразилии сломал один из отростков позвонка. Очень тяжелые, непростые травмы – но Брат все равно быстро возвращался после них, набирал форму. Можно только догадываться, насколько непростым для него был период реабилитации.

Ему этот постоянный адреналин в крови был просто необходим. Другой мог бы попросить паузу или на время проиграть конкуренцию – но только не Березуцкий. И в итоге ему, как понимаю, становилось все тяжелее восстанавливаться после матчей. С годами это, в принципе, не самое быстрое дело.

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Решение назревало и после этого межсезонья вызрело окончательно. Если раньше усталость игроков и сроки их восстановления определяли на глазок: история о том, как Сан Саныч Севидов кричал на врача «Динамо», сообщившего ему о «закисленности» команды и высоком содержании молочной кислоты в крови игроков: «Так надо меньше молочного им на базе давать», давно стала легендой, – сейчас медики готовы отследить каждый шаг своих подопечных. Березуцкий, имея перед глазами пример Игнашевича, должен был все не раз взвесить – и поступил так, чтобы не загнать себя раньше времени.

Для Черчесова их разговор, предшествующий официальному заявлению, думаю, новостью не стал. Тренеры обычно всегда чувствуют настроение игроков – по фразам, реакциям. Березуцкий мечтал сыграть сотый матч за сборную и сделал это. Есть ли мечта сыграть на домашнем чемпионате мира? Надо спросить у него самого. И не сейчас, а чуть позже. Чтобы прошло некоторое время после решения.

Для сборной его уход – это прежде всего шанс для других. Шанс повзрослеть, понять, что ответственность на игроках этой позиции теперь еще более высокая. И вместе с тем – шанс вырасти, проявить себя.

В конце концов, когда, если не сейчас? У Игнашевича 120 матчей за сборную, у Березуцкого – 101. Слишком долго они были не просто лучшими. Безальтернативными. Пора посмотреть на тех, кто будет после них.

Текст: Илья Казаков

Фото: Global Look Press