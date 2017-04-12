Северокорейский триумф в чемпионате, гениальные победы «Ромы», позор по-сицилийски. Обзор 31-го тура Серии А

«Лацио» начинает отдаляться от мечты о Лиге чемпионов, футболист «Наполи» — лучший европейский распасовшик, а голкипер «Дженоа» тянет свой клуб к итальянскому дну. Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать первого тура чемпионата Италии.

1) «Рома» не согласна с очередным скудетто «Ювентуса». Команда продолжает погоню за туринцами, ведь уже 4 тура кряду никто не может справится с римскими потрошителями. 3:0, 3:1, 2:0, 3:0 – это все, что нужно знать о последних матчах желто-красных в чемпионате. И хоть эти встречи были сыграны с почетными середняками сезона, настрой у Лучано Спаллети и его футболистов не измерить самыми мощными приборами. 6 очков отставания от «бьянконери» вряд ли будут отыграны, но добрая часть Италии тешит себя надеждами хотя бы увидеть историю из «Красной шапочки» на итальянский лад живьем: 14 мая «старая синьора» будет съедена «волками» на «Стадио Олимпико».

2) В цветущий апрель «Лацио» начинает загнивать. Ждете доказательств? Статистика вам в помощь: три игры – два поражения, вылет из Кубка Италии, разгромное фиаско в игре с одними из основных конкурентов — «Наполи». Проигрыш неаполитанцам в национальном первенстве (0:3) стал для команды Симоне Индзаги первым с 28 января. «Орлы» безостановочно летят вниз и рискуют разбиться насмерть: отрыв от 6-го места составляет всего три балла, римляне могут не квалифицироваться даже в Лигу Европы.

3) За «Кальяри» теперь следят и в Северной Корее. Такую публику «сардинийцы» получили благодаря успехам юного нападающего Хан Кван Сона, который забил один из голов в ворота «Торино». Сон стал Христофором Колумбом из КНДР: именно 18-летнему форварду выпала честь стать первым игроком из этой страны, забившим в Серии А. И пока компартия демократической страны аплодирует успехам юного соотечественника, не самый знаменитый клуб Италии становится известен в этой экзотической стране из Азии.

4) «Позор и ужас» — самые добрые слова, которые получают в свой адрес футболисты «Палермо» от собственных болельщиков. 1 очко за два месяца – такой уровень не сумеет поддержать даже клуб-банкрот из российской провинции. Похоже, розово-черные пожалели нового президента клуба Пола Баккальини и решили не оставлять ему поводов для поедания 20 сэндвичей с селезенкой: в чудесное спасение команды с 15баллами в активе за 7 туров до конца первенства не верят и игроки клуба. А в последней гостевой игре с «Миланом» «Палермо» проиграл так унизительно (0:4), что о безопасном возвращении на родной остров можно забыть. Здесь не поможет и местная сицилийская мафия.

5) Андреа Белотти стучится в дверь рекордов Серии А. В прошедшем матче тура с «Кальяри» итальянский форвард забил очередной гол и сравнялся с экс-игроком Андреем Шевченко: после выступлений украинца ни один футболист младше 24 лет не мог забить 24 гола за один сезон в чемпионате. Теперь цель резкого нападающего – побить достижение Шевченко.

Цитата тура

Экс-главный тренер «Интера» Роберто Манчини не предрекает бывшему клубу светлого будущего:

«У «нерадзурри» хорошие игроки, но нельзя сказать то же самое об их директорах. В команде настоящий корпоративный хаос, ничего не понятно. Когда я работал в «Интере», было то же самое.

Поступили ли со мной слишком жестко, когда уволили? Нет, это было мое решение. Я находился в самом центре этого управленческого хаоса с июля по август. Было сложно разобраться в происходящем».

Герой тура

Гонсало Игуаин (Ювентус)

За несколько месяцев аргентинец на себе испытал все стадии человеческого двуличия. Болельщики «бьянконери» были совсем не ради его приходу из враждебного «Наполи», теперь же они боготворят лучшего снайпера команды #прямосейчас. В этот раз дубль Игуаина в ворота «Кьево» не только привел в восторг зрителей на «Ювентус Стэдиум», но и помог туринцам сохранить 6-очковый отрыв от ближайших преследователей из «Ромы».

Антигерой тура

Рубиньо (Дженоа)

Бразильский голкипер – главный спонсор неудач «Дженоа». Горе-вратарь генуэзцев сыграл за команду всего 2 игры, но статистика его игры впечатляет: 8 пропущенных мячей за 180 с лишним минут. А в матче с «Удинезе» 34-летний ветеран посчитал счет 0:2 несерьезным и отправил еще один гол в собственные ворота. Пока тиффози «грифонов» делают для Рубиньо куклу-вуду, южноамериканец готов к новым «подвигам».

Цифра тура

151 точный пас отдал хавбек «Наполи» Жоржиньо в игре с «Лацио». В данном матче 25-летний игрок лишь 10 раз не сумел доставить мяч до своих партнеров. Футболист набрал 94% в данном показателе – на текущий момент это лучший результат по количеству передач среди чемпионатов большой пятерки в этом сезоне.

Результаты тура:

Эмполи – Пескара – 1:1 (1:1)

1:0 – Эль-Каддури (9), 1:1 – Капрари (31).

Аталанта – Сассуоло – 1:1 (0:1)

0:1 – Пеллегрини (36), 1:1 – Кристианте (73).

Ювентус – Кальяри – 2:0 (1:0)

1:0 – Игуаин (23), 1:1 – Игуаин (84).

Сампдория – Фиорентина – 2:2 (1:0)

1:0 – Фернандеш (5), 1:1 – Родригес (60), 2:1 – Альварес (71), 2:2 – Бабакар (89).

Удинезе – Дженоа – 3:0 (2:0)

1:0 – Де Пауль (20), 2:0 – Сапата (31), 3:0 – Рубиньо (49, в свои ворота).

Кротоне – Интер – 2:1 (2:0)

1:0 – Фальчинелли (18, с пенальти), 2:0 – Фальчинелли (22), 2:1 – Д’Амброзио (65).

Милан – Палермо – 4:0 (3:0)

1:0 – Сусо (6), 2:0 – Пашалич (19), 3:0 – Бакка (37), 4:0 – Деулофеу (70).

Болонья – Рома – 0:3 (0:2)

0:1 – Фасио (25), 0:2 – Салах (41), 0:3 – Джеко (75).

Кальяри – Торино – 2:3 (1:2)

1:0 – Боррьелло (19, с пенальти), 1:1 – Ляич (33), 1:2 – Белотти (39), 1:3 – Аква (53), 2:3 – Сон (90).

Лацио – Наполи – 0:3 (0:1)

0:1 – Кальехон (25), 0:2 – Инсинье (51), 0:3 – Инсинье (90).

Бомбардиры: 24 — Белотти (Торино), Джеко (Рома), 21 — Игуаин (Ювентус), 20 — Мертенс (Наполи), Икарди (Интер).

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, официальный сайт Серии А