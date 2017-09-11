Счетная палата. Что нужно знать о зарплатах в Серии А

Итальянская La Gazetta dello Sport обнародовала ежегодный рейтинг финансовых аспектов Серии А. Из него можно узнать, что в тройку клубов-лидеров по зарплатам входят «Ювентус» (164 млн евро), «Милан» (117) и «Рома» (91). А самые высокооплачиваемые игроки в кальчо — Леонардо Бонуччи и Гонсало Игуаин.

Сумма, которую образуют траты всех двадцати клубов Серии А на заработную плату футболистам, сейчас составляет 955 млн евро. В сравнении с сезоном-2014/15 она увеличились на 106 млн. И как считают функционеры Серии А, топ-коллективы Италии могли бы тратить на футболистов еще большие суммы, если бы не ограничивающие их деятельность правила финансового фейр-плей.

По 7,5 млн зарабатывают защитник «Милана» Леонардо Бонуччи и нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин. Бонуччи летом променял Турин на денежный мегапроект китайцев, уже примерив капитанскую повязку «россонери». Игуаин после перехода из «Наполи» в «Юве» стал больше играть на команду и теперь считается одним из самых полезных футболистов «старой синьоры». Для окончательного понимания ситуации, сборная, составленная из самых высокооплачиваемых игроков Серии А, полностью состоит из игроков топ-команд лиги: 7 человек из «Ювентуса», 3 – из «Ромы» и 1 – из «Милана».

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7 млн получает главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри. В прошлом сезоне он привел свою команду к очередному скудетто и вывел в финал Лиги чемпионов. Правда, там «Юве» разгромил «Реал» — 1:4. Сейчас ходят слухи, что руководство действующих чемпионов Италии требует от тренера победы в самом престижном кубковом соревновании Европы. В противном случае Аллегри может быть уволен, хотя и имеет контракт до 2020 года. Второе место по зарплате в Серии А занимает новый наставник «Интер» Лучано Спаллетти (4 млн), а замыкает тройку специалист из «Милана» Винченцо Монтелла (3 млн). Идущие следом Эусебио ди Франческо («Рома») и Синиша Михайлович («Торино») зарабатывают по 1,5 млн в год.

«Кротоне» платит своим игрокам меньше всех. Казалось бы, команду Давиде Николы по этому показателю должны опережать новички Серии А из «Беневенто» (15), СПАЛа (21) и «Вероны» (22). Но нет: футболисты «акул» суммарно получают 12 млн.

Дрис Мертенс своей результативностью поднял зарплату на 2,3 млн. Перед стартом прошлого сезона бельгиец получал 1,2, сейчас – 3,5. За прошлый футбольный год Мертенсу удалось сделать две вещи: великолепно освоиться в центре нападения Неаполя и 28 раз поразить ворота соперников. Этим летом итальянские СМИ говорили о возможном отъезде футболиста в АПЛ. Но президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не только увеличил Дрису зарплату, но и обновил его контракт: теперь, по договору, нападающий будет играть за неаполитанцев до лета 2020 года.

Сборная самых высокооплачиваемых игроков:

Самый талантливый итальянский форвард получает меньше Александра Кокорина. Андреа Белотти недавно продлил контракт с «Торино» до 2021 года и получил зарплату в 1,5 млн. Эмоциональный владелец «быков» Урбано Каиро уже запугал потенциальных покупателей нападающего суммой отступных в 100 млн.

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Джанлуиджи Доннарумма опередил Буффона. В начале лета агент Мино Райола, выбивая улучшенный контракт для Доннаруммы, угрожал «Милану» уходом своего клиента. «Россонери» в итоге продлили соглашение с 18-летним вратарем до 2021 года, и теперь его зарплата составляет 6 млн евро. Цифры вызвали возмущение у тиффози: доход основного голкипера сборной – легендарного Джиджи Буффона в год на 1,5 млн меньше, чем у миланского ноунейма.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press, Gazzetta dello Sport

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