Сборная лучших текстов еженедельника «Футбол» за 2017 год

2017-й заканчивается, а это значит, что пришло время вспомнить самые лучшие тексты за этот год. Репортаж из Мадрида, многочисленные разборы игр лидеров РФПЛ, список людей, на ком держится российский футбол, трогательная история о футболисте-рокере и многое другое. Еженедельник «Футбол» перечисляет лучшие тексты, которые были за этот невероятно насыщенный год.

№11

Тяжелый «Атлетико». Почему ультрас красно-белого Мадрида сражаются против своего клуба

9 декабря был представлен новый герб «Атлетико». И все эти четыре месяца Frente (главная ультрас-группировка полосатого клуба) пытается повлиять на руководство. Бриньяс даже выступал посредником между фирмой и «Атлетико», спрашивал у Мигеля Анхеля Хиля, владельца клуба, что подтолкнуло его на перемены. К сожалению, толкового ответа нет до сих пор. Это толкает фанатов мадридцев на крайние меры.

Спустя четыре часа после презентации новой эмблемы против нее была создана петиция. Надо было собрать 10 тысяч подписей — после этого документ должны рассмотреть. Ссылка на петицию была распространена во всех социальных сетях. Не пользуешься интернетом — приходи на встречу возле стадиона. Президенты различных региональных фан-клубов собирались с лидерами Frente для обсуждения дальнейших действий. В итоге собрали в два раза больше автографов: протест подписали 10 110 человек.

№12

«Если бы Игита не дотянулся, то этот момент стал бы большим позором на всю его жизнь». История вратаря, который перешагнул через наркотики и жизнь в гетто, чтобы навсегда стать звездой YouTube

«Во время товарищеской встречи колумбийцев с англичанами в 1995 году Игита сотворил самый необычный вратарский трюк за всю историю футбола. Полузащитник Англии Джейми Реднапп хотел сделать передачу в штрафной сборной Колумбии. Однако партнер Реднаппа задержался и попал в офсайд. Боковой судья видел это и уже готовился поднять флаг, но мяч свалился с ноги Джейми и полетел прямо в ворота Игите. Колумбиец подпрыгнул, быстро сложил корпус, пустил мяч за спину и выбил его ногами, изобразив «укус скорпиона». Болельщики вскочили со своих мест, Реднапп стоял с открытым ртом, и только Игита хитро улыбнулся и начал подсказывать партнерам по команде. После матча Рене извинился перед своими товарищами, а прессе сказал: «Этот удар был не выпендрежем, а скорее необходимостью. Я видел, что игрок сборной Англии был в офсайде, видел, что судья реагирует на этот момент, но никак не ожидал, что мяч полетит в ворота. Если бы я попробовал отбить его руками, то облажался бы и пропустил гол. Сейв ногами получился результативнее и эффектнее».

№16

Как устроен российский футбол. Политическая карта РФС и его окрестностей

Еженедельник «Футбол» составил политическую карту РФС, расставил на ней ключевые фигуры и дал необходимые пояснения, как сейчас устроен российский футбол.

Алексей Сорокин. Гендиректор оргкомитета Россия-2018 пока шаг за шагом делает хорошую карьеру. Десять лет назад Алексей Сорокин был некрупным чиновником мэрии, который отвечал за проведение в Москве финала Лиги чемпионов, а сейчас круг его связей необычайно широк. Он почти всегда сопровождает Виталия Мутко, когда тому надо в высоких кабинетах предметно говорить о ходе подготовки к ЧМ-2018. Лично знаком со всеми значимыми чиновниками УЕФА и ФИФА: он отлично знает английский язык, и когда надо оперативно решить какой-то важный вопрос, в тех же УЕФА или ФИФА предпочтут первым делом связаться с ним, а не с Мутко.

…После ЧМ-2018 именно он может стать тем человеком, кто заменит Виталия Мутко на посту президента РФС. Вопрос только, стоит ли это воспринимать как награду.

№20

(Зобнин + Фернандо) х Каррера = 1-е место. Формула успеха «Спартака»

Существует категория тренеров, которые исповедуют определенный стиль в футболе. Так, любая команда Гвардиолы всегда будет контролировать мяч, а Клоппа — высоко прессинговать. Есть и другие тренеры, которые больше отталкиваются от своего состава или от игры соперника и могут играть в разный футбол. Например, Моуринью в этом сезоне несколько изменил своим принципам и начал строить в Манчестере команду, часто владеющую мячом, а Конте и в сборной Италии, и в «Челси» перепробовал по несколько моделей игры, прежде чем найти подходящую.

Каррера в этом смысле похож на своего бывшего босса: «Спартак» не раз в нынешнем сезоне отталкивался больше от соперника, чем от себя, и использовал самые разные стили. Но всегда в составе находилось место Зобнину и Фернандо, которые становились проводниками идей Массимо на поле. Ногами команды и ее мозгом.

№25

Сборная. LIVE. Мексиканский залив

После вылетов с крупных турниров я всегда иду в микст-зону. У меня, возможно, самая большая коллекция в стране таких микст-зон. В 2002-м в Японии мне там говорил об отставке Романцева Колосков. В 2004-м объяснял, почему все так получилось на чемпионате Европы, Овчинников. В 2012-м Сергей Фурсенко рассказывал, как он будет работать дальше. В 2016-м Березуцкий говорил про детский футбол. Но сейчас я шел туда просто увидеть Игоря Акинфеева.

Давайте без клубной ненависти: он действительно вот уже 15 лет лучший вратарь страны. И давайте без клубных пристрастий: второй гол от Мексики – это его ошибка. Он знает про себя и то и другое, и мне почему-то было важно понять, как он будет теперь справляться с этим. Он мог не остановиться. Он мог пройти мимо, старательно глядя перед собой, – почти все игроки сборной России год, два и три назад так и делали. Но Акинфеев встал передо мной, посмотрел в глаза и не опускал взгляд ни разу, пока не ответил на все вопросы.

№39.

Мировые цены. Сколько стоили билеты на чемпионаты мира прошлых лет

Первый послевоенный чемпионат мира стал единственным турниром, где победитель и призеры определялись по круговой системе. Проще говоря, обошлись без матчей на вылет. Победители четырех предварительных групп затем провели по матчу друг против друга. Лучшей командой планеты во второй раз в истории стал Уругвай. А 16 июля (день решающей победы над Бразилией) был объявлен национальным праздником в стране. Попасть на матчи группового этапа можно было по цене в 140 крузейро. А вот на игры финального раунда стоимость возросла до 600 крузейро. Крузейро стал денежной единицей Бразилии в 1942 году, придя на смену обесценившемуся бразильскому реалу, и продержался до денежной реформы 1967 года.

Что значит эта сумма в крузейро? С одной стороны, немного, с другой – немало. Например, через пять лет будущий Король футбола Пеле заключит свой первой профессиональный контракт. По его условиям Газолино (первое прозвище Пеле) должен был получать 5000 старых крузейро в месяц.

№40

Форма Бирхоффа, медаль Беккенбауэра и торшер с лицом Йоахима Лева. Что можно найти в Дортмунде

В конце дня в Дортмунде в глазах начинает рябить от одних и тех же цветов, и в конце концов вам кажется, что вы попали в безумный улей.

«Вам точно это нужно?» — с недовольным лицом спрашивает кассир, брезгливо держа в руках кружку с эмблемой «Шальке». Это та самая темная сторона «Боруссии». «Шальке» — именно то, чего фанат «шмелей» не поймет никогда. Около «Сигнал Идуна Парк» расположена камера хранения, у входа в которую написано, что вещи от «шалькеров» принимать тут не намерены. В этом вся «Боруссия». Приезжать в Дортмунд в атрибутике «Шальке» куда опаснее, чем пройтись ночью в Москве по Гольянову: ведь в Дортмунде полицейские тоже болеют за «шмелей». Самым главным хейтером «кобальтовых» до сих пор считается Кевин Гросскройц. Воспитанник «Боруссии» не раз говорил, что «ненавидит «Шальке», как чуму», а в своих соцсетях троллил фанатов «Гельзенкирхена» долгим отсутствием трофеев. Сейчас защитник притих: слишком много проблем в собственной карьере.

№42

В стране выжженной земли. Репортаж из Гвинеи — о том, чем живет африканский футбол

Это поразительно, но в стране, где футбол — это не просто игра, а полноценная религия, так и не удается создать достойную национальную сборную. Про религию — не преувеличение. Куда бы вы ни пошли в Конакри, обязательно увидите мальчишек, пинающих мяч. Это не преувеличение: гвинейцы играют в футбол везде. Площадка может быть расположена под уклоном на спуске, или из земли будут торчать валуны в произвольных местах. Что вовсе не помеха – наоборот, такие условия закаляют мальчишек. Футбол здесь начинается с самого раннего утра и будет продолжаться, пока солнце не зайдет за горизонт.

«Эти мальчишки встают лишь с одной мыслью: нужно пойти на поле и добыть себе билет в лучшую жизнь, — говорит тренер AS Bambaataa Лансана. — Возможно, им всего по 15 лет, но именно сейчас для них лучшее время, чтобы проявить себя и быть замеченными. Потому что они знают, что если ты чего-то стоишь, то можешь добиться многого».

№45

Football-ланч. Как питаются лучшие игроки мира

Криштиану Роналду разбивает дневной рацион на шесть приемов пищи, не употребляет сахар, пьет протеиновые коктейли, принимает мультивитамины и добавки для здоровья суставов. Также он ест много овощей для лучшего метаболизма. В среднем португалец потребляет около трех тысяч калорий в день. Его диета построена на рыбе, морепродуктах и овощах, приготовленных на гриле или в духовке.

Любимое блюдо форварда — португальское бакалао (сушеная и очень соленая треска). В прошлом бакалао в Португалии было едой бедняков. Но после Второй мировой войны цены на этот продукт постепенно выросли, и сейчас он считается деликатесом. Вместе с рыбой Роналду предпочитает есть салат из свежих овощей. «Бакалао, любимое блюдо Криштиану, нельзя есть каждый день, потому что оно содержит 500 калорий», — отмечает повар португальской сборной Элио Лоурейро.

№47

«Это игра, а не, мать твою, цирк!» Как делать футбол чуть ярче в низших аргентинских лигах

«В конце сезона­1998/99 аргентинскому «Мидленду» предстояли сразу две домашние игры. Первую команда выиграла со счетом 2:0. Дарио Дюбуа не был героем той встречи: он ни разу не забил и не ассистировал авторам голов. Но, несмотря на это, стал центральной фигурой поединка. Футболист придумал оригинальный способ выделиться среди толпы из 22 человек: он разрисовал себе лицо в рокерском стиле, а завивающиеся волосы придали образу дополнительный шарм. Болельщики «Мидленда» оценили перформанс Дарио и аплодировали ему всякий раз, как он касался мяча. На ту игру пришли 2000 фанатов. На следующую – на тысячу больше. И все до одного следили за эпатажным футболистом, который снова вышел в гриме. Так мир узнал о Дарио Дюбуа».

№50

Клоппомания или Моуриньюфобия. Как «Энфилд» и «Олд Траффорд» относятся к своим тренерам

Ливерпуль. В аэропорту имени Джона Леннона повсюду виднеется официальный слоган — цитата из песни Imagine «Над нами только небо». «А под нами – только «Куинз Парк Рейнджерс» и «Рединг», — добавил кто-то ручкой на плакате, когда «Ливерпуль» шел на 18-м месте под руководством Брендана Роджерса. Смена надоевшего всем североирландского тренера на Юргена Клоппа привела болельщиков «Ливерпуля» в восторг. С 2006 года их команда выиграла только один турнир – Кубок лиги 2012 года. Тем временем Юрген Клопп штамповал трофеи с «Боруссией» даже в условиях неравного противостояния с «Баварией» и праздновал успехи со столь бешеными эмоциями, словно это не тренер, а фанат на знаменитой ливерпульской трибуне «Коп».

Клопп и «Коп» быстро нашли общий язык: мерсисайдские болельщики почувствовали в неистовом немце родственную душу. Культ личности Клоппа установился на «Энфилде» очень быстро, и можно констатировать, что пик клоппомании остался уже позади: болельщики «Ливерпуля» несколько разочарованы положением дел «красных» в Премьер-лиге.

Текст: еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

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