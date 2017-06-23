Сборная. LIVE. 22 июня. День восьмой. Опять по шпалам

Антон Муша разбирается, как с помощью паспорта болельщика можно путешествовать между городами, принимающими Кубок конфедераций-2017 на бесплатных поездах.

Приобретение билета на матч и FAN ID дало мне возможность осуществить бесплатный проезд до нужного города на одном из специальных поездов, дополнительно запущенных РЖД специально для гостей Кубка конфедераций. Целых 262 железнодорожных состава и более 160 тысяч билетов безвозмездно предложили организаторы турнира его посетителям. Конечно, по уровню комфорта бессмысленно сравнивать даже самый продвинутый поезд с нашим «Аутлендером». И все же оставить без внимания такой привлекательный бонус как бесплатный билет до другого города было бы не совсем по-журналистски.

Все туториалы и гайды (по-нашему – инструкции) отправляли решать вопрос с бронью на сайт tickets.transport2018.com. Здесь нужно было пройти нехитрую регистрацию (ее подтверждение тут же прилетело мне на «мыло») и погрузиться в выбор подходящего поезда.

Оформление сайта весьма достойно: удобный и приятный дизайн, крупные цифры и буквы, сводящие вероятность ошибки или путаницы к минимуму, а в довершение всего – наглядная схема конкретного поезда.

Ткнув на первый попавшийся маршрут из Москвы до Казани, я с ходу попал на двухэтажные вагоны, о наличии которых среди дополнительных составов для Кубка конфедераций я и не подозревал. Правда, радость была преждевременной: понажимав на все вагоны поочередно, я не нашел ни одного свободного места. Очевидно, задумка с бесплатным проездом даром не пропала. За несколько дней до старта форума сообщалось о 35 тысячах забронированных мест – это более 80% от всех билетов на стартовые встречи. Если вы считаете, что сможете за два-три дня до игры забронировать место в поезде, то вынужден вас расстроить: практически стопроцентно все будет разобрано.

Стоит обратить внимание и на время следования поездов до конечного пункта назначения. В некоторых случаях они отличаются от обычных маршрутов, причем в сторону увеличения. К примеру, бесплатный поезд из Казани в Сочи будет следовать почти 60 часов вместо обычных 46-47. Более того, все допсоставы будут следовать без остановок, так что такая задержка выглядит, мягко говоря, странно. Причина этого казуса, разумеется, нигде не объясняется, так что при выборе маршрута лучше просто быть внимательнее и заранее оценивать, готовы ли вы провести указанное количество часов в поезде, набитом футбольными фанатами из самых разных уголков планеты.

«Почему бы в таком случае не отправиться на полуфинал в Сочи?» — подумал я, пролетев с поездом до Казани. Поскольку до матча, определяющего одного из финалистов, времени осталось еще прилично, с местами тут все оказалось проще – их было предостаточно. Вот только сайт упорно не хотел принимать мою заявку. Проколупавшись с десяток минут, я нашел свою ошибку, которую, возможно, делал не я один: в графе, где надо написать номер FAN ID, я писал цифры без букв ААА в начале. На деле их тоже нужно прописывать, хотя непонятно, зачем это сделано, если абсолютно все номера паспортов болельщиков начинаются на этот буквенный шифр.

Когда я наконец до этого додумался, гулкий сигнал смартфона дал понять, что заявка принята. Через 48 часов мне обещались выслать посадочный купон. Когда я получу его, останется только прибыть на вокзал в нужное время с паспортом болельщика, билетом на полуфинал и документ, удостоверяющий личность.

Загвоздка в одном: тикета на этот матч у меня нет и не было, а в указанную графу я на автомате внес номер билета на матч Россия — Мексика. Почему компьютер «проглотил» мою неверную заявку? Загадки и неизвестность…

Текст: Антон Муша, еженедельник «Футбол»

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.