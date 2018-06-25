Сборная. LIVE. 20-24 июня. А теперь на сладкое. Как сборная России переживает свое самое счастливое время

Давно известно, что в историю можно или попасть, или вляпаться. Сборной России всегда удавалось второе и только раз в десять лет – первое. А в плей-офф чемпионата мира она не попадала ни разу. В 1986 году мы играли в 1/8 финала, но эти «мы» назывались по-другому и были совсем из другой страны. А теперь сборная России переживает очень странные для себя времена. Она вдруг стала очаровательной. Ее все вокруг начали любить и искать симпатичные черты. Андрей Вдовин продолжает путешествовать вслед за национальной командой и вести ее дневник.

Сборная. LIVE. Блог Андрея Вдовина о национальной команде России на ЧМ-2018

20 июня. Торты и приметы

День, когда у сборной России окончательно оформляются новые традиции.

Если все пойдет и дальше так неплохо у сборной России, то не успеем оглянуться, как появятся книги-воспоминания о ЧМ-2018. И там будут рассказывать о традициях, которые появились у нашей команды на этом турнире. Пока основных из них две. Первая – за пару дней до матчей в Новогорск приезжает Борис Левин и сборная обязательно играет в «Что? Где? Когда?». Вторая – после матчей команде дарят торт.

После Саудовской Аравии сборная получила огромное кондитерское изделие с надписью «5:0». Потом был торт в честь дня рождения Алана Дзагоева. А после Египта на кремовом боку нового произведения кулинарного искусства красовалась надпись «1/8 финала».

— Какой из тортов вам понравился больше всего? – спросили потом у Федора Кудряшова.

— Лично мне? Последний!

Федя! «Крайний», а не «последний»! Когда идет такой чемпионат, кажется важным любое слово и любая традиция.

Александр Кержаков: «Хочу увидеть сборную России в финале ЧМ­-2018 – все равно с какой игрой»

Гол пяткой от Александра Самедова 🙉 pic.twitter.com/JctbmwPq91 — Сборная России (@TeamRussia) June 22, 2018

21 июня. Японский стриптиз

День, когда мы узнаем, кто настоящая звезда сборной России.

На базе сборной России в Новогорске уже не протолкнуться. Журналисты всех мастей пасутся рядом с полем, выискивая добычу для своих телекамер. Но если вам нужно понять, кто действительно сейчас популярен, следите за японскими репортерами – вот кто готов сражаться за любой модный сюжет. После побед над Саудовской Аравией и Египтом с общим счетом 8:1 этим модным сюжетом была российская сборная.

Один из японцев в футболке с именем Хонда на спине сидел в засаде на крыльце медиацентра Новогорска. Он высматривал хоть кого, имеющего отношение к российской национальной команде, но клева не было совсем. И тогда японец решился на крайние меры. Он решительно через голову стянул футболку Хонды, а там… Там оказалась то, что вы меньше всего ожидали увидеть на японце, – футболка Сергея Игнашевича с 4-м номером на спине.

Все-таки молниеносно переобуваться на лету умеют не только в нашей стране. А в сборной России у иностранцев есть очень неожиданные кумиры. Мы просто не всегда о них знаем.

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Болельщики «отдали честь» Артёму Дзюбе!

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Перед встречей с национальной командой Уругвая болельщики разных стран отдали честь Артеме Дзюбе, а также пожелали удачи не только форварду, но и остальным игрокам сборной!

🇷🇺🇷🇺🇷🇺#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/BvGewaHsdS — Сборная России (@TeamRussia) June 25, 2018

Расписание и результаты всех матчей группового этапа ЧМ-2018

24 июня. Поезд Москва – Самара

День, когда ты начинаешь понимать Лионеля Месси, а Лионель Месси – болельщиков сборной России.

Если вы связаны с футболом и ваш день рождения выпадает на конец июня, вы рискуете отмечать его в самых неожиданных местах. Лионель Месси, например, свой очередной 24 июня встретил в Бронницах, и кажется, сам немного обалдел от такого сочетания даты и места. И возможно, загадывал желание, чтобы его сборная Аргентины не опозорилась и в последний момент чудом прорвалась в плей-офф. А я этот вечер провел в поезде Москва – Самара.

Полупьяный поезд счастливо катил болеть за своих на матч Россия – Уругвай. И, пожалуй, впервые за всю историю существования национальной команды на последний матч в группе мы ехали без обязанности побеждать и считать чужие расклады. Нам не нужно было чудо, чтобы пройти дальше. Нам не надо было лезть вон из кожи, чтобы добывать очки. Вагоны мирно решали национальные проблемы – такие, как стоит ли играть Головину, у которого желтая карточка, в матче против Уругвая. Или имеет ли смысл дать отдохнуть Игнашевичу. Или надо ли пробовать схему 3+5+2 против Уругвая без риска. Или где нам лучше играть 1/8 финала – в Сочи или в московских «Лужниках».

Мы просто ехали играть за первое место в группе. И это новое для болельщиков сборной России чувство пьянило не меньше, чем разливаемый из-под стола коньяк.

Последний матч в группе. Уругвай — Россия. Онлайн дня

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, инстаграм сборной России

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»