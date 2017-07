Сборная. LIVE. 2 июля. День восемнадцатый. «…а побеждают немцы»

Андрей Вдовин и Сергей Дроняев слушают лекцию про Саранск, а потом смотрят как побеждают немцы.

— ХО-ТИ-ТЕ, Я ВАМ РАС-КА-ЖУ ПРО СА-РАНСК? – механический голос не то чтобы спрашивал, скорее предупреждал. Раздавался он из самого настоящего робота который немигающими совиными глазами смотрел вам прямо в душу. Уйти шансов практически не было – голова робота поворачивалась вслед за вами и еще раз спрашивала про Саранск. Но мы старательно делали вид, что это не нам.

Так один из самых странных городов на карте чемпионата мира-2018 решил представить себя журналистам в пресс-центре. На самом деле себя презентовали все города ЧМ-2018, кроме тех четырех, что принимают Кубок конфедераций. И у других были тоже свои посланцы. На стенд Ростова-на-Дону, например, выставили Викторию Лопыреву. Озверевшие от скуки журналисты лезли с ней фотографироваться и что-то даже спрашивать. Образовалась куча-мала из которой торчали штативы и руки с мобильниками.

— Who is it? – спросил какой-то немец, флегматично глядя на этого гигантского ежа.

Мы оказались в затруднении. В двух словах ответить на этот вопрос оказалось не так то легко.

— Model, — выбрали мы наконец самый простой вариант.

По глазам немца было видно, что он собирался убить нас следующим вопросом: «Модель чего?». Но тут пришло неожиданное избавление.

— ХО-ТИ-ТЕ, Я ВАМ РАС-КА-ЖУ ПРО СА-РАНСК? – спросили за спиной у немца. У нас было ровно 2 минуты чтобы спастись.

Потом Волгоград пришла представлять Елена Исинбаева. И оказалась очень мила.

— Вы решили уже за кого будете болеть в финале? – тут же спросили мы двукратную олимпийскую чемпионку

— Да! За Чили! — сказала она и заулыбалась.

— То есть вы уже выучили все эти чилийский «фишки» типа «Чи-Чи-Чи! Ле-ЛЕ-Ле!»?

— Нет, впервые слышу! Я по-своему буду болеть! – сообщила Елена.

— А кто ваши любимые футболисты?

— Марадона, Лионель Месси. А из наших Семак и Александр Прудников! – Елена Исинбаева дала понять, что умеет удивлять. А ее футбольная сборная симпатий выбила нас второй раз из равновесия.

— ХО-ТИ-ТЕ, Я ВАМ РАС-КА-ЖУ ПРО СА-РАНСК? – сочувственно спросили нас за спиной. И это было то предложение, от которого нельзя уже было отказаться.

Через несколько часов белоснежный робот спал в углу медиацентра, а где-то под трибунами стадиона «Санкт-Петербург» игроки сборной Германии, ворвавшись прямо на пресс-конференцию, обливали пивом Йоахима Лева. И тренер чемпионов мира, который привез в Россию обкатать молодежь, а взял еще один трофей, кажется, впервые не знал что делать.

Только что его команда со средним возрастом чуть старше 24 лет тактически разделала очень приличную сборную Чили. План, видимо, был простой: пережить стартовый отрезок непрерывного штурма, а потом прибрать игру к своим рукам, быстрыми вертикальными контратаками.

Все сработало на отлично. Сборная Чили может быть и опытная, но сохранять концентрацию все 90 минут она не способна. Так что ошибка Меделя наверняка была учтена и посчитана немецким штабом. Да, не такая грубая, да не факт, что именно этого защитника, но сборная Германии была готова в нужный момент надавить на самое слабое место соперника.

А после гола все изменилось. Хватка чилийцев на горле немецкой сборной ослабла, а команда Лева так образцово контратаковала, что казалось южноамериканцам не уйти от разгрома. И только к середине второго чилийцы смогли прийти в себя, и организовать что-то похожее на штурм. Но когда все твои удары после красивых атак и с убойных позиций идут не в створ ворот, сложно рассчитывать даже на дополнительное время. Так что получилось «по классике»: сражались 22 игрока, а победили немцы.

Так закончился Кубок конфедерации. Но через год будет еще круче – чемпионат мира. 11 городов, 12 стадионов, 32 сборные. Самое время спросить:

Хотите, мы вам расскажем про Саранск?

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, еженедельник «Футбол»

