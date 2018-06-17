Сборная LIVE. 16 июня. Собачья работа. Где живет сборная России во время ЧМ-2018

Андрей Вдовин съездил посмотреть, как живет сборная России между матчами чемпионата мира, и увидел главного ее охранника.

Календарь и результаты матчей группового турнира ЧМ-2018



Если вы хотите попасть в гости к сборной России, мало обладать аккредитацией журналиста. Надо найти еще общий язык со служебной собакой, которая обитает прямо у ворот базы в Новогорске. Именно эта немецкая овчарка определяет, можно вам к футболистам или нет.

Процесс волнительный, но довольно простой. Вы подходите к воротам базы, снимаете рюкзак, и кладете его в пластмассовый лоток, и делаете два шага назад. После этого собака встает со своего рабочего места (у нее там под кустом миска), походит к вашим вещам, обнюхивает их и кивком выдает разрешение:

— Проходите!

Удивительная по своей эффективности система сбоев не дает

Не нужны сложные рентгеновские аппараты и рамки металлодетекторов. Но – за ними будущее.

Справедливости ради стоит заметить, что немецкая овчарка охраняет базу не одна. В помощь ей приданы многочисленные охранники в черных костюмах. Эти костюмы настолько строги, что заставляют тех кто их носит, стоять на каждом углу под палящими лучами солнца целый день. Поскольку сборная живет на олимпийской базе не в одиночестве, а остались какие-то легкоатлеты и гимнасты, вся местность утыкана этим «людьми в черном» то ли из ФСО то ли из ФСБ. Если идти, используя их в качестве примет, то можно добраться до поля где тренируется сборная.

Еженедельник «Футбол» представляет цикл авторских блогов, посвященных ЧМ-2018

Оно классное. Глядя на качество этого газона от зависти удавится агроном любой российской арены. Сборная тут тренируется как правило утром – в 11:30. И каждая тренировка начинается с небольшого общения Черчесова с игроками.

Само поле по забору обернуто непрозрачной мешковиной, чтобы никто не подсматривал

Но наблюдать за всеми занятиями сборной можно наблюдать из огромного здания академии МЧС, которая возвышается над всем Новогорском. Так что студенты-пожарники – теперь самые продвинутые в тактике Черчесова.

В 18:00 обычно теория – тренеры разбирают соперников. Между двумя этими занятиями уместились завтрак, обед, ужин, индивидуальные процедуры (обычно массаж), разговоры с тренером и часы посещений. Они строго расписаны по дням, и общаться по идее разрешается только в специальном павильоне, выстроенном недалеко от поля. Вход в корпус, где живут футболисты, запрещен не только посторонним – строгие костюмы пускают сюда далеко не всех работников РФС.

А в свободное время игроки либо смотрят матчи чемпионата мира, либо рубятся в компьютерные игры, либо играют в «Что? Где? Когда?»

Интеллектуальное казино устраивали за пару дней до матча с Саудовской Аравией, и собирались сделать перед игрой с Египтом.

Ну а журналистам здесь можно находиться часа полтора в день. И, кажется, немецкую овчарку это немного расстраивает – в рюкзаках репортеров иногда попадаются интересные запахи.

Расписание телетрансляций чемпионата мира

Текст: Андрей Вдовин

Фото: твиттер и инстаграм РФС

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»