Сборная Камеруна назвала окончательный состав для участия в Кубке конфедераций-2017

Тренерский штаб сборной Камеруна определился с составом для участия в Кубке конфедераций-2017. Главный тренер национальной команды Уго Броос включил в окончательный список Кристиана Бассогога, перешедшего в китайский клуб.

Вратари: Фабрис Ондоа («Севилья Атлетико»), Андре Онана («Аякс»), Жорж Бокве («Мьондален»);

Защитники: Амбруаз Ойонго («Монреаль Импэкт»), Мишель Нгаде-Нгаджуи («Славия», Чехия), Адольф Тейку («Сошо»), Коллинз Фэ («Стандард»), Жонатан Нгвем («Прогрессу ду Самбизанга»), Эрнест Мабука («Жилина»), Жером Гиоата («Паниониос»), Люсьен Овона («Алькоркон»);

Полузащитники: Бенжамен Муканджо («Лорьян»), Жорж Манджек («Метц»), Себастьян Сиани («Остенде»), Арно Сутчин-Джум («Хартс»), Андре-Франк Замбо («Марсель»), Оливье Бумаль («Панатинаикос»);

Нападающие: Венсан Абубакар («Бешикташ»), Жак Зуа («Кайзерслаутерн»), Карл Токо-Экамби («Анжер»), Кристиан Бассогог («Хэнань Цзянье»), Робер Тамбе («Спартак», Словакия), Муми Нгамале («Альтах»).

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Сборная Камеруна сыграет в группе B с командами Чили, Германии и Австралии.