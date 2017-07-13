Сбор Дани. Как Себальос стал новой звездой Испании

До начала нового сезона испанской Примеры остается еще больше месяца. Но это нисколько не мешает двум главным титанам лиги, «Реалу» и «Барселоне», продолжать локальные разборки. Очередным поводом для ссоры стала гонка за подписание Дани Себальоса. Первое столкновение нового сезона осталось за мадридцами.

Чем хорош Себальос?

Двадцатилетний испанец провел яркий сезон в «Бетисе», где стал одним из лидеров команды. В 30 матчах он отметился двумя голами и двумя ассистами. Он был одинаково полезен как в атаке, так и в обороне. Создал своим партнерам 38 шансов для взятия ворот и сделал 1,3 ключевой передачи за игру. Точность передач хавбека составляла 81%, при этом 54% пасов были направлены в атаку. В среднем за матч он совершал 3,1 отбора и 1,9 перехвата при игре у своих ворот. Впечатляющая статистика, если вам еще нет и 21 года, а ваш «Бетис» обитает в районе 15-го места.

Но настоящий прорыв Себальоса случился на молодежном Евро. Дани выделялся не только в своей команде, но и на фоне футболистов остальных сборных. Испанцы уверенно дошли до финала, а Себальос поражал болельщиков невероятным дриблингом и блестящей работой с мячом. Он был признан лучшим игроком турнира и привлек внимание топ-клубов со всего мира. Прописанная в его контракте сумма отступных в 15 млн евро не оставляла сомнений в том, что он покинет «Бетис». Оставалось лишь понять, кто предложит ему наилучшие условия.

Почему он выбрал «Реал»?

Опасаясь быть втянутыми в очередную трансферную сагу, которая растянулась бы на несколько недель, мадридцы решили пойти на крайние меры. На прошлой неделе «Реал» выдвинул ультиматум Себальосу, сообщив, что у него есть сутки на принятие решения о переходе в команду или они отзовут свое предложение. В течение 24 часов хавбек принял решение присоединиться к «сливочным».

Первоначально мадридцы планировали выкупить трансфер Себальоса и вернуть его в «Бетис» в аренду. Но его вдохновенная игра на молодежном Евро заставила пересмотреть планы. Зинедину Зидану хотелось, чтобы Дани участвовал в тренировочном сборе команды в США, который состоится во второй половине июля. Именно там Зидан и планирует принять решение о дальнейшей судьбе Даниэля: будет ли он играть в следующем сезоне в составе «сливочных» или отправится в аренду.

Что касается «Барселоны», то каталонцы слишком поздно включились в гонку. Фактически их интерес к Себальосу возник по ходу переговоров с «Бетисом» о трансфере Кристиана Тельо в севильский клуб. Руководство «Бетиса» уведомило «Барсу» о серьезном интересе к игроку со стороны «Реала» и представило его как своего ключевого футболиста. Президент каталонцев Хосеп Бартомеу лично созванивался с Дани, чтобы убедить его в серьезности намерений «сине-гранатовых», но этого оказалось недостаточно.

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Большинство экспертов приходили к выводу, что Себальосу было бы куда проще отвоевать место в центре поля «Барсы». По всем ключевым параметрам он как минимум был на уровне с Ракитичем и Андре Гомешем. А его великолепный дриблинг и умение играть в отборах и вовсе давали преимущество над обоими. В «Реале» ему придется конкурировать с Тони Кроосом и Лукой Модричем. В пользу Себальоса говорят его навыки оборонительной игры, а также умение действовать индивидуально. В остальных компонентах он уступает и немцу, и хорвату.

Как этот трансфер отразится на других?

Этой сделкой была предрешена и судьба Хамеса Родригеса: колумбиец принял решение покинуть «Реал». Зидан сообщил руководству «сливочных», что не рассчитывает на игрока, а сам Родригес не полетит с командой в турне в США. На днях было объявлено о его переходе в «Баварию», где полузащитник проведет два ближайших сезона на правах аренды. Также команду могут покинуть Лукас Васкес и Матео Ковачич, которыми интересуются итальянские клубы.

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А «Барселоне», вероятно, придется возвращаться к варианту с покупкой Марко Верратти. Итальянец попал в незавидное положение после высказываний своего агента, который назвал хавбека «узником эмира парижского клуба». Верратти успел принести публичные извинения и отметил, что его все устраивает в Париже. Но никто не удивится, если этим летом он покинет французский чемпионат.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press