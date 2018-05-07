«Самогон, как у Глушакова, сейчас точно пить не будем». «Локомотив» – чемпион-2017/18

«Локомотив» стал чемпионом России. Впервые за 14 лет. За это время «железнодорожникам» пришлось пройти через темные времена Ольги Смородской, помириться с Юрием Семиным и постараться на самом финише не рассориться снова. Корреспондент «90 минут», глядя на чемпионский матч с «Зенитом», вспоминал препятствия, которые «Локо» пришлось преодолеть на пути к «золоту», а потом в раздевалке вместе с командой пил шампанское из долгожданного чемпионского кубка.

Препятствие первое: Геркус – не свой в клубе

В этом сезоне «Локомотив» неожиданно для себя примерил роль прошлогоднего «Спартака». Поезд с запасного пути внезапно вырвался вперед и тем самым обрушил на себя внимание журналистов, блогеров и инсайдеров. Тут и стали всплывать сплетни, взаимное недовольство и сообщения о пересечении интересов – в общем, все то, чем и живет любой российский футбольный клуб и что становится известным и обсуждаем, только когда этот клуб начинает обращать на себя внимания внезапными результатами.

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Закулисные игры «Локомотива» оказались забавными. Где-то в середине сезона болельщики начали вспоминать, что президент клуба Илья Геркус раньше вообще-то жил в Питере и был топ-менеджером «Зенита». Надо заметить, что Геркус – одна из ключевых фигур нынешнего «Локомотива». Он в значительной степени контролирует трансферы, продление контрактов и текущую деятельность клуба. А тут к нему стали предъявляться претензии по деньгам.

Первая – приобретение вратаря Никиты Медведева: подъемные 23-летнему голкиперу составили 3 млн евро! Вторая – приглашение на пост спортивного директора немца Эрика Штоффельхауса: он, видимо, и был главным консультантом Геркуса по трансферным вопросам, и именно с ним главный тренер «Локмотива» Юрий Семин вел открытую войну.

Практически моментально в социальных сетях начали постить фотографии Геркуса в сине-бело-голубых шарфах на стадионе «Петровский». Тут же появилась серия инсайдов о возвращении Геркуса в систему «Зенита». Но при этом многие забывали добавить одну важную деталь. Такой камбэк в теории действительно возможен. Но, для того чтобы он состоялся, питерцы должны расторгнуть трудовое соглашение с Сергеем Фурсенко, работой которого в «Зените» недовольны.

Словом, Геркуса в первой части сезона могли ссадить с «Локомотива». Но президента клуба спас форвард Джефферсон Фарфан. Первая часть сезона у перуанца получилась просто потрясающая — 12 голов, в том числе оди ЦСКА и два «Зениту». Так у Геркуса на руках появился еще один отличный козырь во внутренних интригах клуба. Плюс были успехи и на других фронтах – прежде всего удалось перезаключить контракты с братьями Миранчуками, то есть будущее клуба удалось сохранить.

Препятствие второе – интриги вокруг Юрия Семина

Прошлым летом на заседании совета директоров «Локомотива» было принято решение оставить тренера на посту еще на один сезон. Ключевым фактором собрания было то, что голоса функционеров разделились. По неофициальной информации, одним из тех, кто выступал против Семина, стал именно Геркус. В течение следующих нескольких месяцев и тренера, и президента провоцировали на колкие фразы в адрес друг друга (но получали в ответ что-то вроде: «Мало ли как он проголосовал? Это его вопросы. Все это уже забыли. Надо четко понимать, что мы работаем в одной компании и должны прежде всего заниматься делом»).

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В ноябре и январе снова появились слухи, что совет директоров может убрать Юрия Семина. Но тогда «Локомотив» уже шел первым, и увольнение главного тренера вообще бы оказалось за гранью логики. В апреле этого года сериал возобновился после новости о том, что контракт с Семиным продлен не будет. После проигранного матча с «Краснодаром» и убийственной пресс-конференции Семина конфликт вновь заполыхал. В разговоре с журналистами Юрий Павлович сказал, что «пятая колонна» против его работы в «Локомотиве», и все моментально начально искать эту «колонну» в организме «железнодорожников».

Правда, в итоге «Локомотив» сам умело вывернулся из неудобного положения. «Железнодорожники» продлили с Семиным соглашение по схеме «1+1», а Илья Геркус после подписания соглашения сказал: «Команда выполнила все задачи на этот сезон и – верю – подарит всем нам праздник. Подписание нового контракта с главным тренером – свидетельство полной поддержки и доверия. Слова Семина о «пятой колонне»? Сейчас это все уже в прошлом. Мы живем настоящим, в котором клуб и главный тренер подписали новый контракт».

Препятствие третье – обвинения в незрелищности

Третий, самый неочевидный, из-за скандалов, которые раздувались вокруг «Локо», – игра команды. В последних турах перед «Зенитом» «Локомотив», казалось, сдулся полностью, чуть было все не испортил. Сначала не смог забить в перенесенном матче с «Ахматом». Чуть позже – выдал мегаунылый футбол на пару с «Уфой». В-третьих, допустил несколько фатальных ошибок и попал под пресс Федора Смолова в Краснодаре. И шансы «Спартака» догнать лидера уже не казались чем-то фантастическим.

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Но «Зенит» не подвел. В Питере решили провалить этот сезон до конца и с музыкой и сами вручили «Локомотиву» чемпионский кубок, проиграв ему в Черкизове – 0:1. Эдер, вспомнив свой 2016-й, одним точным ударом мимо Юрия Лодыгина прервал убивающее ощущение ускользающего чемпионства.

Как это произошло

5 мая 2018 года. Вряд ли в этот день в Москве можно было найти более громкое место. За пару часов до чемпионской игры несколько тысяч болельщиков собрались возле сцены, откуда рэпер L’One напоминал всем наивным, что «Л» — один, а дальше – нули». За несколько минут до начала матча пресс-служба «Локомотива» устроило мощнейшее и пробивающее до мурашек представление своих игроков. Через несколько мгновений посыл подхватили болельщики и разместили на Южной трибуне баннер с изображением всего тренерского штаба «железнодорожников».

На фоне всего этого футболисты «Локо» просто не имели права ошибиться. С самого начала москвичи захватили инициативу в свои руки и грамотно размазывали «Зенит» по всему полю. Еще на разминке игроки Юрия Семина отрабатывали игру «накоротке». Все это у них получилось превратить в реальность прямо по ходу встречи.

Грамотный прессинг и неплохие атаки будущих чемпионов плохо отражались на настроении гостей. Питерцы дерзили, ошибались, пробовали пробить по воротам Гилерме. Но единственное, что хорошо удавалось сине-бело-голубым, — это симулировать и тянуть время. Антон Заболотный при малейшем касании падал на газон, цеплялся с Соломоном Кверквелией, но так и не справился со своей задачей – не нанес ни одного удара по воротам «Локо». Позднее Манчини скажет, что единственной проблемой в игре «Зенита» является отсутствие голов в матчах, как бы передавая между фразами скрытый смысл: оба предыдущих трансферных окна сине-бело-голубые провалили.

«Локомотив» праздновал хорошо и размашисто. В раздевалке после вручения кубка Эдер собирал подписи на честно отобранном у судьи мяче. Ману Фернандеш устало расположился на скамейке и изредка позволял себе глотнуть шампанского. Громче всех вел себя Дмитрий Баринов, который сначала веселил публику танцами под музыку, а потом заводил публику перед паровозом рядом со стадионом. «Самогон, как у Дениса Глушакова, сейчас точно пить не будем. Через пару часов соберемся командой. В данный момент наслаждаемся моментом. Жизнь прекрасна!» — сказал Антон Миранчук. «Локомотив» избавился от всех сплетен и в очень тяжелом сезоне вернул себе чемпионство. Спустя 14 лет.

Что будет дальше: Геркус или Семин?

Когда еще будут греметь салюты, в топ-менеджменте «Локомотива» наверняка будут считать расклады грядущего межсезонья. Лето в офисе у «железнодорожников» обещает стать жарким. Клуб возвращается в Лигу чемпионов и будет выступать там с группового этапа в качестве сеянного в первой корзине. С точки зрения российского футбольного бизнеса это прежде всего усиление состава и новые трансферы.

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А тут еще не до конца ясна ситуация с продлением контрактов. Через два месяца соглашения истекают у Антона Коченкова, Неманьи Пейчиновича, Тараса Михалика, Виталия Денисова, Дмитрия Тарасова, Джефферсона Фарфана, Ари… Пока не очень понятно, будут ли «железнодорожники» выкупать чемпиона Европы Эдера. Юрий Семин дал понять, что для решения этих вопросов тренерский штаб, руководство команды и агенты соберутся в конце сезона. Но кто это будет делать? Юрий Семин или Илья Геркус?

По данным еженедельника «Футбол», есть два основных сценария развития событий: первый – Геркус остается, второй – уходит в «Зенит». При первом, видимо, расстановка сил в «Локомотиве» останется прежней и две группы так и будут бодаться в борьбе за влияние. Может быть, это не так уж и плохо: в чемпионском сезоне такое противостояние мотивировало «Локомотив», не давало расслабляться и принесло успех.

А второй вариант может привести к сенсационным изменениям. Есть вероятность, что при уходе Геркуса из «Локомотива» президентом клуба может стать Юрий Семин, а главным тренером – его основной помощник Олег Пашин. В этом случае одну из должностей, например спортивного директора, может занять агент Дмитрий Селюк, самым известным клиентом которого является Яя Туре. Селюк тогда и займется трансферами.

Но это дело будущих недель. А пока есть матч с тульским «Арсеналом», на который, несмотря на уже завоеванное чемпионство, «Локомотив» поедет в полном составе.

Текст: Илья Егоров, Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Видео: Twitter ФК «Локомотив»