Роман Шишкин: «Матч с Мексикой будет самым интересным в нашей группе»

Если открыть состав нынешней сборной России, то одним из самых опытных игроков в ней окажется Роман Шишкин. В национальной команде защитник дебютировал десять лет назад, с тех пор он почти всегда находится в обойме основных кандидатов. Еженедельник «Футбол» накануне Кубка конфедераций встретился с Романом Шишкиным, чтобы спросить, что для него значит этот турнир.

Каникулы в Воронеже

— Который год подряд вы необычно начинаете отпуск в родном Воронеже. Как было на этот раз?

— Вы про мой детский турнир в Воронеже? Прошло все отлично, хотя было на этот раз непросто. Последняя игра чемпионата была в Томске, и со стыковками по авиарейсам никак не получалось, чтобы я в Воронеже был на следующее утро. Пришлось лететь в Краснодар и ехать на машине в Воронеж всю ночь. Когда приехал — получилось, что сутки уже не спал. Но нормально все: разложил подарки, призы, провел турнир, хотя часам к пяти меня уже покачивало. Но я был доволен: наверно, один из самых лучших турниров получился.

— Почему?

— Больше команд, больше призов, больше подарков — так что больше позитива! И новый стадион: «Чайка» сейчас на реконструкции, и мы проводили турнир на «Рудгормаше». Мне понравилось.

— Гостей звали?

— Футболистов? На этот раз — нет. Все было на следующий день после чемпионата, ребятам было бы тяжело, многие по сборным разъезжались. На прошлые турниры приезжали Денис Глушаков, Влад Рыжиков, Виталик Лысцов. Сейчас я был один.

— Теперь у каждого парня, который в Воронеже играет в футбол, есть автограф Романа Шишкина?

— Ха, может быть! Но я не мог отказать. Для них это важно, и поэтому для меня – тоже.

Чемпионство «Спартака» и Кубок «Локомотива»

— Вы, кстати, Глушакова поздравляли с чемпионством?

— И не раз! Они же сколько раз праздновали: когда «Зенит» проиграл, когда они «Терек» обыграли – немудрено со счета сбиться. Да вообще мы постоянно общаемся, практически каждый день на связи. Естественно, когда лично увидел, тоже поздравил.

— Вы удивились, что фанатам «Спартака» разрешили так праздновать: выбежать на поле, забрать с собой ворота?

— Видимо, слишком долго «Спартак» был без титула, поэтому такие эмоции. Когда я видео смотрел, как это все было, сначала поразился, а потом подумал: почему бы и нет? Там самое главное было никаких травм не нанести ни футболистам, ни самим болельщикам. Никакой же чудовищной давки не было? Насколько я знаю, там все более-менее организованно было. Так что, на мой взгляд, все получилось красиво и торжественно.

— Говорят, бывших спартаковцев не бывает. Те, кто играл в этом клубе, не остаются равнодушными и испытывают к нему разные эмоции — либо отрицательные, либо положительные. У вас какие после чемпионства «Спартака»?

— А я как раз спокоен. Да, я когда-то играл в «Спартаке». Это был определенный этап в моей жизни, и я являюсь воспитанником «Спартака». Но у меня не было особенных эмоций. Хотя я подумал, что все-таки чемпионство «Спартака» — это неплохо. Если отвлечься от всех клубных пристрастий, все равно будет понятно, что это самая популярная команда в стране, она действительно народная. Видно же, как радуются люди. Сколько они праздновали? Две недели? Больше? Так что для футбола, наверное, очень неплохо, что «Спартак» стал чемпионом. Но я больше обрадовался за своих друзей и знакомых, которые там играют.

— К Кубку России, взятому «Локомотивом», у вас такие же эмоции?

— Да точно так же — был рад за друзей, которые взяли трофей. Но давайте честно: Кубок и чемпионат — это разные турниры. И тот же кубок я тоже выигрывал с «Локомотивом» два года назад.

— Та победа в финале — самый яркий матч вашей карьеры? Или были другие? Дебют за сборную, например.

— Я не могу назвать какой-то один матч за все годы. У любого футболиста, даже если он проводит в одном клубе все карьеру, она все равно разбита на этапы. Вот на каком-то этапе для меня было очень важно сыграть за сборную. Это мечта моя была. Я прекрасно помню тот матч: такие моменты с тобой остаются навсегда. А в какой-то момент очень хотелось выиграть с «Локомотивом» Кубок России, и вообще мне хотелось, чтобы в моей карьере появился первый большой трофей. Поэтому я не готов выбирать какой-то один матч.

Универсальная работа

— Вы дебютировали в сборной в 2007-м. Вам было двадцать лет — вполне себе отличный возраст для первого матча за национальную команду. Но после не отпускает ощущение, что у вас не то чтобы не складывается со сборной России. Вы постоянно в обойме, вы постоянно с ней на сборах, но редко когда считались полностью игроком основы.

— Я сам себе задавал этот вопрос. Перед Евро-2012 у меня было отравление, и я не попал на турнир. На Евро-2016 поехал, но не сыграл. Конечно, я думал, почему так. Мне же хотелось большего, мне хотелось играть, приносить пользу… Но со временем понимаешь, что жизнь так устроена, что где-то тебе дает, где-то забирает. Те же самые травмы. Я что, их хотел «ловить»? Но меня же никто не спрашивал. Со временем я стал пытаться к этому относиться спокойнее, уговаривал себя: «Что ни делается, все к лучшему». Но есть только один способ уйти от таких мыслей — делать свое дело, как раньше делал. Футбол — это моя работа. И в любом деле, если хочешь сохранить уважение, надо свою работу делать хорошо. А жизнь покажет, правильно это или нет.

— Кубок конфедераций – для вас это тоже работа или праздник?

— Работа. Если я нахожусь в обойме сборной, готовлюсь к Кубку конфедераций, надо относиться к этому именно так. Есть определенные цели, которые передо мной поставлены, есть задачи, которые я должен выполнить от и до. Это для болельщиков праздник, для людей, которые придут на стадионы. А для нас это работа и ничего больше. Я думаю, что это правильнее всего.

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— Вы играете на двух позициях — крайнего защитника и центрального полузащитника. В сборной сейчас вас иногда используют в центре обороны. Это плюс для вас? Или тут больше нужны специалисты по одному профилю?

— Мне всегда казалось, что игрок, который действует на разных позициях, только больше ценится. Я много играл на фланге, а последние полгода в «Краснодаре» — только опорным. Мне так самому всегда было интереснее: что-то меняется, чему-то учишься. Да, может быть, перестраиваться с центра на фланг и обратно не очень просто: от тебя нужны немного другие навыки, другая работа, даже по-другому головой надо вертеть. Но мне уже 30, есть опыт, и если раньше был дискомфорт при смене позиции, то сейчас вообще проблем нет: на флаге, в защите, в опоре… Так что я всегда считал универсальность своим плюсом.

— То есть когда вы переходили в «Краснодар», вы точно знали, что вас берут как опорного?

— Да, у нас был такой разговор. Но когда я приехал на сбор, я и справа выходил, и даже центрального защитника исполнял. Хотя основная работа – да, в опорной зоне.

— Насколько я помню, Черчесов первый вас поставил в «Спартаке» в опорную зону. Так? Сейчас у вас был разговор с тренером, где он собирается вас использовать в сборной?

— Он, скажем так, один из первых был. Еще несколько раз Владимир Федотов меня на эту позицию ставил, но при нем там я не очень много матчей провел. Потом при Станиславе Саламовиче была схема с тремя опорными, и одним из них был я. Сейчас по тренировкам я видел, что он меня использует на трех позициях: в опорной зоне, на флагах и чаще всего – на месте центрального защитника. Но конкретного разговора, где он меня лучше видит, не было.

От Новой Зеландии до Португалии

— Вы просматривали составы команд, которые приезжают на турнир?

— Вот так чтобы взять списки в руки и пройтись по всем — такого не было. Я знаю, конечно, что немцы не привозят основной состав. Но у них такой широкий выбор, что Кубок конфедераций не потеряет в зрелищности. Что-то читал в новостях про другие команды. Но чтобы вот так сесть и разбирать соперников – такого не было. Мне кажется, это правильно. Смысл разбирать Новую Зеландию за две-три недели до матча? Сейчас у нас такой этап подготовки, что надо больше думать о своей команде, о том, в каком состоянии мы подойдем к турниру. Все остальное — перед матчами.

— Но вы хотя бы одну фамилию знаете из сборной Новой Зеландии?

— Нет. Но время подойдет — узнаем.

— Но португальцев вы наверняка смотрели на чемпионате Европы?

— Конечно смотрел. Ну что сказать: победителей не судят. Многим не нравятся ее победы 1:0, многие говорят, что Португалия незакономерно выиграла Евро. Но футбол – игра простая: надо забить и не пропустить. Вот они это и делали. И кто через десять лет скажет, что Португалия ненастоящий чемпион?! Да и состав у них очень приличный: лучший футболист мира и несколько европейских звезд хорошего уровня. Это будет очень непростой соперник для нас.

— Сборная Мексики — такая же тайна, как и Новая Зеландия?

— Мне кажется, с ними будет самый интересный матч в нашей группе. Я с детства любил смотреть чемпионаты мира и практически на каждом я помню Мексику, и кажется, они всегда выходили из группы. И я помню, что от них можно было ожидать какого угодно результата. Своеобразная команда, с очень для нас непривычным стилем — мы же нечасто играли со сборными из Америки.

Технический прогресс и тату

— Вы, наверно, сейчас единственный защитник в сборной, который играл еще либеро, — в детской школе, но все-таки. Получается, что вы за свою карьеру видели весь тот огромный путь футбола — в тактике, в технике. Что на вас из этой бешеной гонки прогресса произвело самое большое впечатление?

— Все же не происходило внезапно: чтобы раз – и все изменилось в одну минуту. И все немного повторяется. Когда я играл либеро, я смотрел очень много футбола. Даже когда подавал мячи на стадионе в Воронеже, следил, как играют люди на моей позиции. Когда я приехал в «Спартак», был как раз период перехода всех на игру в 4 защитника в линию. А вот сейчас все бросились играть в пять защитников: я не скажу, что это то же самое, что и с либеро действовать, там другая специфика, хотя чуть-чуть похоже. Я думаю, что даже те футболисты, которые давным-давно играли в два защитника, что-то общее могут найти и с нынешними схемами. Но футбол все равно идет такими темпами, что каждый год что-то новое, — не успеваешь уже удивляться.

— Даже табло на стадионе «Краснодара»?

— Да я помню, как мы детьми двадцать лет назад на асфальте играли. И вижу, какие искусственные поля есть сейчас. Так что здесь нечему особо удивляться. И прогресс футбола – он не только в стадионах, табло и системах определения гола. Игроки стали сильнее, лиги стали сильнее, скорости выше… Вы же видели старые записи: принял человек мяч, поднял голову, посмотрел и только потом отдал. А сейчас ты получаешь мяч, и тебя двое накрывают.

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— То есть вам вся эта история с введением видеповторов не очень напрягает?

— Почему? Мне как раз кажется, что вот сейчас футбол вообще может очень измениться. С этими видеоповторами самая непонятная ситуация: сколько пауз будет, чтобы смотреть все эти спорные моменты? Нет, я понимаю, если надо определить, был гол или нет, — таких ситуаций максимум одна за игру. А с пенальти? Там же каждые десять минут при желании требовать повторы можно. Так что такие изменения, мне кажется, еще долго не примут.

— До российских клубов технический прогресс тоже дошел, иногда с неожиданной стороны. Федор Смолов рассказывал, что больше всего его в «Краснодаре» удивило, что на тренировках стоят камеры и Галицкий смотрит каждое занятие. А вас?

— То, что тренировки снимают, – это точно. Ребята рассказывали, что да, действительно, он смотрит. Но Сергей Николаевич часто и приезжает на базу. Раз в неделю стабильно приезжал и на вертолете прилетал. Видно, ему интересно и общение с игроками, и просто посмотреть, как люди занимаются, как идет тренировочный процесс. Это же тоже очень важно.

— У игроков «Краснодара» есть право подойти к Галицкому, чтобы решить какой-то свой вопрос?

— Думаю, да. Я видел, люди подходили, задавали какие-то вопросы. Он сам иногда подходит и спрашивает, что и как. Он полностью открыт, мне кажется, для любого вопроса.

— Знаете, есть такой футболист Джакомо Бонавентура. Когда он подписывал контракт с «Миланом», то Берлускони не поверил, что это футболист: татуировок нет, ирокеза нет… У вас та же история?

— В смысле – нет татуировок? Я к этому спокойно отношусь. Никогда не было желания, даже попробовать. Потому что я знаю: если сделаешь одну татуировку, то придется потом все тело разрисовывать — остановиться не сможешь. А может быть, время еще не пришло, не понимаю пока этого.

— Даже в «Краснодаре» не понимали? Где Федор Смолов играет и Павел Мамаев?

— Ну они же не просто так. Каждая татуировка имеет смысл, значение. Но мне пока действительно не до этого.

Будущее

— Для вас лично с карьерной точки зрения Кубок конфедераций имеет значение? После него вы будете делать выбор, где играть дальше?

— Да. У меня закончилась аренда в «Краснодаре», я возвращаюсь в «Локомотив», но что будет дальше, я пока не знаю. Видимо, надо будет принимать какие-то решения, но тут все зависит не только от меня. Мне надо понять, нужен ли я «Локомотиву», насколько там рассчитывают на меня, и в зависимости от этого предпринимать дальнейшие шаги. Может быть, как раз придется об этом думать во время Кубка конфедераций. Но в любом случае турнир для меня важен и с этой стороны — это факт.

— «Краснодар» был вашим вторым нестоличным клубом. Вы готовы снова уезжать из Москвы?

— Без проблем. Для меня город не будет главным в принятии решения. Если я увижу, что зовут в команду, где рассчитывают на меня, где я буду играть, приносить пользу и мы будем решать задачи, то неважно, будете это Краснодар или какой-то еще город.

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— Вы сказали, что футбол – это ваша работа. Есть что-то еще, что вы со временм готовы будете назвать своей работой и своим делом?

— Я все понимаю: и что мне 30 лет. и что когда-то карьера подойдет к концу. Но у меня все равно нет готового решения, что будет потом. Конечно, от этих мыслей не уйти: у меня семья, двое детей… Мы часто с женой обсуждаем этот вопрос: лезть в бизнес? Тогда в какой? С кем? Со временем мы, конечно, разберемся. Но пока моя работа — это футбол.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»