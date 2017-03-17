Резервные кадры. Пять главных звезд французской Лиги 2

Когда футболисту уже больше тридцати, то на него практически не возлагают надежд. Конечно, есть игроки, игра которых, как вино – с каждым годом все лучше. Но бывает, что ранее неизвестный игрок начинает раскрываться и заявлять о себе именно в этом возрасте. Во второй французской лиге можно найти лучших игроков скромных сборных, а также очень перспективных молодых талантов из разных стран мира. Еженедельник «Футбол» рассказывает о героях Лиги 2.

Кто: Адама Ньян

Возраст: 23

Амплуа: Нападающий

Клуб: «Труа»

Молодой малийский форвард начал свою профессиональную карьеру в 2012 году. Дебютировал Ньян за «Нант», но за основной состав команды провел всего 4 игры за 4 года. Адама больше выступал за вторую команду «канареек», в которой провел около 70 матчей и забил 29 мячей. В этот же период Ньяна вызвали в сборную Мали (U20) и в первом же матче на молодежном Кубке Африки отметился голом в матче против Нигерии. Также форвард участвовал в молодежном Чемпионате мира в 2013 году. В общей сложности у 23-летнего нападающего почти двадцать игр за молодежную команду Мали и 10 мячей.

В 2016 году нападающий перешел в «Труа» во вторую лигу Франции, где по-настоящему заиграл. Из 38 мячей всей команды, Ньян записал на свой счет 17 и сделал 4 голевых паса. Пока «Труа» идет на седьмом месте, но от выхода в Лигу 1 их отделяет всего пять очков. Возможно вскоре мы увидим малийского таланта в высшей лиге французского футбола.

В главную сборную страны Адама пока не вызывают, так как в свои 31 блестяще играет небезызвестный Мустафа Ятабаре, который имеет колоссальный опыт выступления в высшей французской лиге, а также в чемпионате Турции. Но если молодой и явно талантливый форвард «синих» продолжит продвигаться вперед и совершенствовать свою игру, то уже в ближайшее время он будет защищать цвета своей страны на международной арене.

Кто: Рашид Алиуи

Возраст: 24

Амплуа: Нападающий

Клуб: «Ним»

Марокканский нападающий родился в маленьком французском городе с красивым названием Ла-Рошель. В 2009 году Алиуи попал в сферу интересов «Генгама», с которым в 2011-м подписал контракт на один год. Дебют молодого марокканца состоялся совсем скоро: в Кубке Франции нападающий отметился голом в ворота «Лаваля». В этом же сезоне Рашида вызвали в сборную Франции (U20) и в олимпийскую сборную Марокко – форвард выбрал второй вариант, а с 2014 года является постоянным игроком основной сборной страны.

В сезоне 2012/13 «Генгам» вышел в элиту французского футбола, а через год Рашид вместе с «фермерами» поднял над головой Кубок страны. Но в следующем сезоне Алиуи вновь отправился в Лигу 2 в аренду в тот самый «Лаваль». В текущем сезоне Рашид подписал контракт с клубом «Ним» и на данный момент является основным нападающим команды. Кто знает, может быть в ближайшем будущем мы увидим харизматичного марокканца в высшей лиги Франции, а может его купит клуб другой лиги. Сейчас форвард помогает своей команде подняться на дивизион выше, а 13 забитых мячей и 6 голевых передач говорят о его мастерстве и готовности добиваться новых побед.

Кто: Салиу Сисс

Возраст: 27

Амплуа: Защитник

Клуб: «Валансьен»

27-летний сенегалец из Дакара уже четвертый сезон верно служит французскому «Валансьену» являясь основным защитником клуба. Сисс начал свой футбольный путь в сенегальской академии «Диамбарс», а уже через год переехал в норвежский клуб «Тромсе».

Из этого африканского клуба выходили несколько хороших футболистов, таких как: Пап Суаре, который успел поиграть во французском «Лилле», «Реймсе», а с 2015 выступает за английский «Кристал Пэлас». Опорный полузащитник «Андерлехта» Кара Мбодж тоже является выходцем из «Диамбарса». Кстати, Салиу вместе с Мбоджем в один год переехали в норвежский «Тромсе». Последним более известным игроком из сенегальского клуба можно назвать Идрисса Гуйе известным своими выступлениями за «Лилль», «Астон Виллу», а ныне играющий за мерсисайдский «Эвертон». Вот таких неплохих игроков оборонительного плана подарил футбольному миру скромный африканский клуб.

После трех сезонов в Норвегии Салиу перешел в «Валансьен» за неплохие 500 тысяч евро. В тот год нынешняя команда Сисса последний раз играла в высшей французской лиге. В Норвегии Салиу забил всего лишь два гола, что не так уж и плохо для игрока обороны. Но в этом сезоне сенегальский «Рамос» забил уже семь мячей и три раза ассистировал своим партнерам – отличный результат для левого защитника.

Кто: Фенева Има Андриатсима

Возраст: 32

Амплуа: Нападающий

Клуб: «Сошо»

Не каждый раз встретишь представителя Мадагаскара в европейском топ чемпионате, и не важно, что это вторая лига Франции. Всего в Лиге 2 представителей этой страны двое. Наш герой является форвардом в прошлом нескромного клуба — «Сошо». Фенева выступает во французском чемпионате уже 10 лет. В свой нынешний клуб он перебрался в 2016 году из «Кретея», где в общей сложности во всех турнирах забил 40 мячей за четыре года. В текущем сезоне голеадор из Антананариву продолжает огорчать вратарей соперников. Сами «львы» вряд ли выйдут в высшую лигу Франции по итогам этого сезона, но понаблюдать за игрой возрастного хищника французского прайда обязательно стоит.

Кто: Дени Буанга

Возраст: 22

Амплуа: Полузащитник

Клуб: «Тур»

Дени Буанга является партнером по сборной всем известного Пьера-Эмерика Обамеянга. В сборную молодого габонца вызвали в 2017 году на Кубок африканских наций, на котором полузащитник провел два матча.

Буанга не такой известный, как Обамеянг, но в самоотдаче Дени точно не уступает. Футболист принадлежит французскому «Лорьяну», который, скорее всего, покинет элиту французского футбола. В 2015 году Буангу отдали в аренду в «Страсбур», которому он помог выйти во вторую лигу, забив пять мячей. Нынешний клуб габонского футболиста «Тур» находится там же, где и «Лорьян», но все шансы остаться во втором дивизионе есть.

Несмотря на грустные результаты команды, Буанга полностью выкладывается в каждом матче и является лучшим бомбардиром команды с десятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Текст: Никита Пронин

Фото: Global Look Press