Рекорд Овечкина, сокращение в КХЛ и новая должность Сушинского. Главные хоккейные новости

Овечкин штампует голы, в КХЛ грядет сокращение, Сушинский получил повышение. Еженедельник «Футбол.Хоккей» представляет главные хоккейные новости недели.

Овечкин – 600!

Форвард «Вашингтона» переписывает рекорды НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс» капитан «столичных» Александр Овечкин преодолел цифру в 600 забитых голов. Россиянин стал 20-м игроком в истории лиги, покорившим эту отметку, и всего лишь 4-м хоккеистом, кому для ее достижения потребовалось менее 1000 матчей. До него это удалось Уэйну Гретцки (718 матчей), Марио Лемье (719) и Бретту Халлу (900).

В «Кэпиталз» не могли обойти стороной столь знаковое событие. Руководство клуба организовало церемонию в честь своего капитана перед матчем с «Нью-Йорк Айлендерс». На льду вместе с нападающим «столичных» присутствовали его супруга Анастасия, владелец «Кэпиталс» Тед Леонсис и президент клуба Дик Патрик. Сначала на видеокубе показали яркий ролик с поздравлениями Овечкину от хоккейных легенд и действующих игроков, а затем подарили картину, написанную известным художником Тони Харрисом.

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Кроме того, открытое письмо сыну написали его родители Николай и Татьяна. «Твои 600 голов – это большая радость. НХЛ – не первенство ЖЭКа, а лучшая лига мира. Мы все рады за тебя. Вся наша большая семья, все родственники очень хотим, чтобы ты наконец-то взял главный трофей НХЛ. Ребята так долго к этому идут! Желаем тебе Кубок Стэнли и золото Олимпиады для полного счастья. Мы верим, что у тебя все впереди. Мы тебя очень любим, целуем. Твои папа и мама», – написано в письме. На данный момент Овечкин возглавляет гонку снайперов в НХЛ: на его счету – 42 заброшенные шайбы.

Попали под сокращение

В КХЛ уменьшится количество клубов

27 марта руководство Континентальной хоккейной лиги должно назвать клубы, которые не будут допущены до следующего сезона. По слухам, из лиги исключат две команды. Наиболее вероятно, что ими станут «Югра» и «Лада». Как отмечается, ханты-мансийский клуб исключат в любом случае. К «Югре» есть претензии по посещаемости, телевизионной картинке, спортивным результатам. За команду не вступился никто из представителей власти, а хоккей не вызывает большого интереса в Ханты-Мансийском регионе.

Отмечается, что в случае исключения «Югры» и «Лады» состав конференций меняться не будет. Таким образом, в Восточной конференции останется 12 клубов, а в Западной – 13 команд. Еще одному клубу, испытывавшему проблемы по ходу сезона, – владивостокскому «Адмиралу» исключение не грозит. Однако на начало апреля запланировано судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании хоккейного клуба «Адмирал» банкротом. По состоянию на декабрь общая задолженность клуба перед хоккеистами и поставщиками услуг составляла порядка 450 млн рублей. Хотя еще в феврале руководство клуба объявило о том, что погасило все задолженности по зарплате перед командой.

Напомним, что с момента основания КХЛ в 2008 году лигу по различным причинам покинули восемь клубов. ХК МВД, «Лев» из Попрада и мытищинский «Атлант» были расформированы. Воскресенский «Химик», пражский «Лев» и «Металлург» из Новокузнецка покинули лигу из-за финансовых проблем. А «Донбасс» не выступает в КХЛ по причине сложной политической ситуации на Украине.

Максим Сушинский — президент «Авангарда»

В омском клубе провели собственные выборы

Бывший игрок «Авангарда» Максим Сушинский стал новым президентом клуба. В должности президента он сменил Владимира Шалаева, подавшего заявление об отставке. Вместе с Шалаевым-старшим команду покинет его сын, генеральный менеджер Виктор Шалаев. Оба функционера написали заявления об уходе еще до начала плей-офф. Владимир Шалаев вступил в должность президента клуба в мае 2014 года. Лучшее достижение «Авангарда» за период его работы – выход во второй раунд плей-офф. Су-33 выступал за омский клуб с 1996 по 2005 год, а в 2004-м выиграл с «ястребами» чемпионат России. В январе стало известно, что он вошел в совет директоров омичей. В Санкт-Петербурге Сушинский владеет автосалоном под названием «Авангард».

«Я приложу все силы, весь свой управленческий и спортивный опыт для достижения клубом максимальных целей. Мы будем опираться на тех, кто способен максимально эффективно выполнять поставленные задачи. Это касается как игроков, так и менеджмента», – прокомментировал свое назначение Сушинский.

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Еще одно интересное назначение может состояться в московском «Динамо». Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в ближайшее время должен стать куратором бело-голубых. Он будет отвечать за все важнейшие вопросы, связанные с селекцией клуба и его бюджетом. Ранее эти функции в «Динамо» выполнял генеральный директор Сергей Федоров. Шанцев ушел с поста губернатора Нижегородской области в сентябре прошлого года. На этой должности он оказывал большую поддержку нижегородскому «Торпедо». В феврале он стал членом совета директоров «Динамо».

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press