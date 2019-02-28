Разгромы от «Ливерпуля» и «Арсенала», долгожданная победа «Лестера» и серия поражений «шпор». Главные события 28-го тура АПЛ

Два дубля в Ливерпуле, мегагол Шера и конец молчания Лукаку. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 28-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» вернул «шершней» в реальность

После гостевого разгрома (5:1 над «Кардиффом») «Уотфорд» приехал на «Энфилд» в надежде дать бой, но чуда не получилось. В первом тайме солировал Садио Мане: после подачи Александра-Арнольда сенегалец забил головой с линии вратарской, а спустя 20 минут, вновь получив пас от Трента, но уже спиной к воротам, пяткой пробил над плечом Фостера. Во втором тайме Дивок Ориги забил второй мяч в сезоне, пробив из штрафной в ближний угол. Под конец игры Вирджил ван Дейк оформил дубль, воплотив в гол третий пас Алекса-Арнольда и второй – от Энди Робертсона (5:0). Перед дерби с «Эвертоном» «красные» добиваются победы, не затратив лишних усилий.

«МанСити»: три очка без эмоций

Домашний матч с «Вест Хэмом» стал не лучшим по качеству для «горожан», но принес дежурную победу. «Молотки» успешно оборонялись почти час, пока вышедший на замену Бернарду Силва не заработал пенальти. Приговор исполнил Агуэро, забив «Юнайтед» впервые за четыре игры. 1:0 — «Манчестер Сити» остается в одном очке от лидерства.

«Челси» выбивает «Тоттенхэм» из гонки за титул

В лондонском дерби встречались главные неудачники уик-энда: «Челси» проиграл в финале Кубка Лиги, а «шпоры» неожиданно уступили «Бернли». Первый тайм не принес голов, а в начале второго счет с передачи Аспиликуэты открыл Педро. Выпустив двух форвардов, Почеттино попытался вернуться в игру, но автогол Триппьера лишил матч интриги. 2:0 – Сарри забирает необходимую победу, а «Тоттенхэм» отстает от первого места уже на девять очков и может сосредоточиться на сохранении места в зоне ЛЧ.

«МЮ» продолжает чудо-серию Сульшера

Ключевую роль в гостевой победе «МЮ» над «Кристал Пэлас» сыграл Ромелу Лукаку, не забивавший шесть матчей. В первом тайме бельгиец реализовал подачу Люка Шоу, а во втором воспользовался скидкой Линделефа. До конца игры команды обменялись голами (1:3), и «красные дьяволы» одержали очередную победу под руководством Сульшера.

«Арсенал» приготовил из «вишенок» вино

Перед игрой на «Эмирейтс» «Борнмут» проиграл на выезде восемь матчей подряд с общим счетом 3:23. «Арсенал» забыл про сантименты и с начала игры начал размазывать гостей. Озил открыл счет уже на 4-й минуте, а чуть позже отдал голевой пас на Мхитаряна. До перерыва гости отыграли один мяч, но во втором тайме армянский хавбек продолжил шоу: Генрих дважды ассистировал на Косельни и Обамеянга, а довершил разгром гол Лаказетта со штрафного. К слову, француз забивает в пятом домашнем матче кряду. 5:1 – к дерби с «Тоттенхэмом» «канониры» подходят максимально заряженными.

«Ньюкасл» тормозит серию «Бернли»

После исторической, восьмиматчевой, беспроигрышной серии «Бернли» приехал к «Ньюкаслу», передумавшему вылетать. Исход игры, по сути, решился под конец первого тайма: защитник хозяев Фабиан Шер могучим ударом из-за штрафной вколотил мяч от ближней штанги Хитона; а спустя четверть часа Шон Лонгстафф с угла вратарской забил свой первый мяч в АПЛ (2:0). Уверенная игра голкипера Дубравки избавила «сорок» Бенитеса от лишнего беспокойства во втором тайме.

«Лисы» побеждают впервые за два месяца

Лишь одно очко (зато на «Энфилде») в шести играх вынудило руководство «Лестера» сказать «бай» Клоду Пюэлю. Домашний матч с «Брайтоном» застал «лис» на перепутье: новый коуч Брендан Роджерс только вступил в должность и командой руководили сразу два и.о. После смены тренера и четырех домашних поражений кряду (последняя победа на «Кинг Пауэр» — в конце декабря над «МанСити») «синие» рванули в атаку со старта и вскоре добились преимущества: Демарай Грэй из штрафной реализовал прострел Тилеманса. Во втором тайме Джейми Варди после паса Мэддисона фирменным ударом удвоил преимущество «Лестера». Ответный гол Проппера пощекотал нервы хозяйским фанам, но они все же дождались нужнейшей победы. 2:1 – «лисы» выходят из депрессии.

«Хаддерсфилд» еще не сдался?

Уже ни на что, казалось бы, не претендующий «Хаддерсфилд» одержал первую победу с осени. После кошмарных 14 матчей лишь с одним набранным очком «терьеры» в компенсированное время вырвали три очка у «Вулверхэмптона» (1:0). Героем эпизода стал Стив Мунье, с «ленточки» протолкнувший мяч мимо Патрисиу. Тренер хозяев Ян Зиверт взорвался на скамейке – это его первая победа в Англии. Примечательно, что последний выигрыш «Хаддерсфилда» был как раз над «волками» — в конце ноября (2:0). Долгожданный успех дал хозяйским фанатам повод для улыбок, но вряд ли поможет спастись от возврата в Чемпионшип.

«Святые» не дали «дачникам» надежду

В битве аутсайдеров «Саутгемптон» без проблем переиграл «Фулхэм». Исход игры решили голы Ромеу и Уорд-Прауса в первом тайме (2:0).

«Ириски» спасают Силву от отставки?

«Кардифф Сити», растерявший запал начала февраля, принимал буксующий «Эвертон». Хозяева могли открыть счет, но Динь снял мяч с ноги Мендеса. А под конец первого тайма вперед вышли гости: ударом из центра штрафной Гилфи Сигурдссон забил 10-й мяч в сезоне – для него это четвертый победный гол в текущем чемпионате. В середине второй половины исландец оформил дубль, а крупную победу оформил Калверт-Льюин, технично завершивший сольный проход Гуйе. 0:3 – «Эвертон» прерывает серию из трех неудач, накануне мерсисайдского дерби дав притихнуть слухам об отставке Марку Силвы. А «Кардифф» после очередного крупного поражения вновь оказался в зоне вылета.

Цитата тура:

«Мы проиграли в маленьких деталях. Допустили ошибки и проиграли, поэтому мы разочарованы. Мы не смогли сыграть в свой футбол. У «Челси» один удар в створ и один гол, а мы не били. Сложно побеждать в такой ситуации, мы выглядели недостаточно крепко. Маленькие детали склонили итог в пользу «Челси». Турнир поставит нас на наше место. Чемпионат длится 10 месяцев, а не три или четыре. Мы разочарованы. После «Бернли» я говорил, что нам будет сложно побороться за чемпионство. Сегодняшний результат сделал это невозможным. Только «Ман Сити» и «Ливерпуль» могут победить, мы не сможем с ними бороться. Нам нужно биться и добывать победы»

— сказал главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после второго поражения подряд.

Результаты тура:

Кардифф Сити – Эвертон – 0:3 (0:1)

(Сигурдссон, 41, 66, Калверт-Льюин, 90).

Хаддерсфилд Таун – Вулверхэмптон – 1:0 (0:0)

(Мунье, 90).

Лестер Сити – Брайтон энд Хоув Альбион – 2:1 (1:0)

(Грей, 10, Варди, 63; Проппер, 66).

Ньюкасл Юнайтед – Бернли – 2:0 (2:0)

(Шер, 24, Лонгстафф, 38).

Арсенал – Борнмут – 5:1 (2:1)

(Озил, 4, Мхитарян, 27, Косельны, 47, Обамеянг, 59, Лаказетт, 78; Муссе, 30).

Саутгемптон – Фулхэм – 2:0 (2:0)

(Ромеу, 23, Уорд-Праус, 40).

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:3 (0:1)

(Макартур, 66; Лукаку, 33, 52, Янг, 83).

Челси – Тоттенхэм Хотспур – 2:0 (0:0)

(Педро, 57, Триппьер, 84 – в свои ворота).

Ливерпуль – Уотфорд – 5:0 (2:0)

(Мане, 9, 25, Ориги, 66, Ван Дейк, 79, 82).

Манчестер Сити – Вест Хэм Юнайтед – 1:0 (0:0)

(Агуэро, 59 — с пенальти).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Агуэро («МС») — 18, Салах («Ливерпуль») – 17, Обамеянг («Арсенал») — 16, Кейн (Тоттенхэм») – 15, Мане («Ливерпуль») —14, Азар («Челси»), Стерлинг («МС»), Лаказетт («Арсенал») – по 12 голов.

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»