Разгромы гостевых команд, голевой прорыв «Вальядолида», скромные гранды. Главные события 5-го тура Ла Лиги

После первых игр в еврокубках команды набрали ход и устроили самый зрелищный тур чемпионата Испании. Несмотря на скромные результаты грандов в лице «Реала», «Атлетико» и «Барселоны», для тура было характерно изобилие голов и других ярких моментов, собранных в обзоре 5-го тура Ла Лиги.

Странность тура

Арену клуба «Райо Вальекано», «Капмо де Вальекас», снова открыли, хотя реставрационные работы обещали завершить к середине октября. Однако сам клуб разочаровал болельщиков: «Алавес» оформил разгром хозяев со счетом 5:1. Может быть, арену еще стоит закрыть на некоторое время?

⚽ El Estadio de Vallecas reabre. Mañana a las 13:00 horas vuelve el fútbol al campo del Rayo. Rayo Vallecano — Alavés. Todo con @pepebarrero . pic.twitter.com/xuq36xywD9 — RadiogacetaRNE (@RadiogacetaRNE) September 21, 2018

Неудачники тура

«Уэска» оригинально подходит к проведению матчей Ла Лиги, готовя универсальные афишы-плакаты к каждой игре. Но результаты оставляют желать лучшего. Вторую домашнюю игру подряд оскенцы проигрывают. И снова с минимальным счетом: на этот раз победу одержал «Сосьедад». Даже удаления Тео Эрнандеса и Хуанми не помогли.

🖌️ I Segundo partido de la temporada en El Alcoraz y segundo cartel anunciador. La colección de todo el año podrá ser adquirida al final de la campaña. 👉 https://t.co/V4iHXZZEQd #CartelesSDHuesca #HuescaRealSociedad pic.twitter.com/EsSKttwkiA — SD Huesca (@SDHuesca) September 20, 2018

Поздравление тура

«Вальядолид» до текущего тура оставался единственной командой, которая не забила ни одного мяча. Но изменения в руководстве дают о себе знать. Легендарный Роналдо недавно стал президентом клуба, и первое что сделал Зубастик — собрал команду на неформальный ужин. Дав пару ценных советов по реализации моментов, Вальядолид устроил шоу в Виго. 3:3 — приход бразильца на пост президента клуба дал сил команде.

Игра, к слову, состоялась в день рождения Зубастика. Бразилец наверняка остался доволен.

🎂🇧🇷✨ Happy 42nd birthday to one of the greatest strikers in #LaLigaHistory … 👑 O FENÔMENO, @Ronaldo ! 👑 pic.twitter.com/8UNePpnCCC — LaLiga (@LaLigaEN) September 22, 2018

Камбэк тура

«Бетис» проигрывал к перерыву 0:2, но смог восстановить равновесие в счете против «Атлетика».

Cracking goals, a great atmosphere and a thrilling fight back at the Villamarin! 💚⚽🦁 📺 Highlights #RealBetisAthletic pic.twitter.com/K2o6wRbUEm — LaLiga (@LaLigaEN) September 24, 2018

Разгромы тура

Данный тур запомнился разгромами в исполнении гостей. Сначала упомянутый выше «Алавес» разбил в пух и прах «Райо Вальекано», затем «Севилья» одолела «лягушек» из Валенсии со счетом 6:2. Виссам Бен Йеддер оформил второй хет-трик «нервионцев» в чемпионате, в первом туре автором трех голов стал его одноклубник Андре Силва.

☺️ We go back to Seville happy with the three points, having hit 6 away from home in @LaLiga for the first time in our history. Let's keep it up!!! 🙌 #vamosmisevilla #WeNeverSurrender 💪❤️ pic.twitter.com/umpRyIT4oZ — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) September 23, 2018

Скромняги тура

После Лиги чемпионов гранды решили особо не надрываться. «Атлетико» Диего Симеоне спокойно разобрался с «Хетафе» — 2:0.

Thomas Lemar gets off the mark in style with @atletienglish ! 🔝⚽🇫🇷 📺 Highlights #GetafeAtleti pic.twitter.com/uW2QygLgDa — LaLiga (@LaLigaEN) September 23, 2018

«Реалу» хватило единственного мяча Марко Асенсио чтобы взять верх над «Эспаньолом».

«Барселоне» же пришлось непросто с земляками из Жироны. Подопечные Эрнесто Вальверде впервые в сезоне потеряли очки.

Цитата тура

«Решение отказаться от перехода в «Барселону» было самым сложным в моей карьере. Я будил жену в три часа ночи, чтобы обсудить с ней это»,

— так откровенничал Антуан Гризманн.

Результаты тура:

Уэска – Реал Сосьедад – 0:1 (0:0)

(Мерино, 64)

Райо Вальекано – Алавес – 1:5 (1:2)

(Де Томас, 30; Наварро, 8, Ибаи Гомес, 34, 77, Кальери, 56, Бургуи, 90)

Эйбар – Леганес – 1:0 (0:0)

(Кике, 52)

Сельта – Вальядолид – 3:3 (2:1)

(Яго Аспас, 5, 54, Гомес, 9; Плано, 39, Юнал, 65, Суарез, 90)

Хетафе – Атлетико – 0:2 (0:1)

(Сория, 14, автогол, Лемар, 60)

Реал Мадрид – Эспаньол – 1:0 (1:0)

(Асенсио, 41)

Леванте – Севилья – 2:6 (1:4)

(Рохер Марти, 12, Кьер, 90 — в свои ворота; Бен Йеддер, 11, 35, 45, Кариссу, 21, Андре Силва, 49, Сарабия, 59)

Вильярреал – Валенсия – 0:0

Бетис – Атлетик Бильбао – 2:2 (0:2)

(Бартра, 51, Каналес, 68; Уильямс, 7, Рауль Гарсия, 18)

Барселона – Жирона – 2:2 (1:1)

(Месси, 19, Пике, 63; Стуани, 45, 51)

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Месси (Барселона), Стуани (Жирона) — по 5 голов.

Текст: Андрей Синельщиков