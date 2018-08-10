Расписание телетрансляций уикенда (10-12 августа)

В эти выходные стартует новый новый сезон английской Премьер-Лиги. Чтобы не пропустить ни одного матча, собрали для вас полное расписание телетрансляций этого футбольного уикенда.
Пятница, 10 августа
РПЛ. 3-й тур
17:30 «Урал – Динамо». Трансляция: «Матч Премьер».
АПЛ. 1-й тур
22:00 «Манчестер Юнайтед» – «Лестер». Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1».
Суббота, 11 августа
РПЛ. 3-й тур.
16:30 «Енисей» – ЦСКА. Трансляция: «Матч Премьер», «Матч ТВ».
19:00 «Спартак» – «Анжи». Трансляция: «Матч Премьер».
21:30 «Ростов» – «Крылья Советов». Трансляция: «Матч Премьер».
АПЛ. 1-й тур.
14:30 «Ньюкасл» – «Тоттенхэм». Трансляция: «Матч! Футбол 1».
16:55 «Фулхэм» – «Кристал Пэлас». Трансляция: «Матч! Футбол 2».
17:00 «Хаддерсфилд» – «Челси». Трансляция: «Матч! Футбол 1».
19:30 «Вулверхэмптон» – «Эвертон». Трансляция: «Матч! Футбол 1».
Воскресенье, 12 августа
РПЛ. 3-й тур
16:25 «Арсенал» – «Ахмат». Трансляция: «Матч Премьер», «Матч ТВ».
13:55 «Оренбург» – «Локомотив». Трансляция: «Матч Премьер».
АПЛ. 1-й тур
15:25 «Саутгемптон» – «Бернли». Трансляция: «Матч! Футбол 2».
15:25 «Ливерпуль» – «Вест Хэм». Трансляция: «Матч! Футбол 1».
17:55 «Арсенал» – «Манчестер Сити». Трансляция: «Матч! Футбол 1».
Суперкубок Германии
21:25 «Айнтрахт» Ф – «Бавария». Трансляция: «Матч! Футбол 2».
Суперкубок Испании
22:55 «Барселона» – «Севилья» .Трансляция: «Матч! Футбол 3».
Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев
Источник: еженедельник «Футбол»