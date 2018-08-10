Расписание телетрансляций уикенда (10-12 августа)

В эти выходные стартует новый новый сезон английской Премьер-Лиги. Чтобы не пропустить ни одного матча, собрали для вас полное расписание телетрансляций этого футбольного уикенда.

Пятница, 10 августа

РПЛ. 3-й тур

17:30 «Урал – Динамо». Трансляция: «Матч Премьер».

АПЛ. 1-й тур

22:00 «Манчестер Юнайтед» – «Лестер». Трансляция: «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1».

Суббота, 11 августа

РПЛ. 3-й тур.

16:30 «Енисей» – ЦСКА. Трансляция: «Матч Премьер», «Матч ТВ».

19:00 «Спартак» – «Анжи». Трансляция: «Матч Премьер».

21:30 «Ростов» – «Крылья Советов». Трансляция: «Матч Премьер».

АПЛ. 1-й тур.

14:30 «Ньюкасл» – «Тоттенхэм». Трансляция: «Матч! Футбол 1».

16:55 «Фулхэм» – «Кристал Пэлас». Трансляция: «Матч! Футбол 2».

17:00 «Хаддерсфилд» – «Челси». Трансляция: «Матч! Футбол 1».

19:30 «Вулверхэмптон» – «Эвертон». Трансляция: «Матч! Футбол 1».

Воскресенье, 12 августа

РПЛ. 3-й тур

16:25 «Арсенал» – «Ахмат». Трансляция: «Матч Премьер», «Матч ТВ».

13:55 «Оренбург» – «Локомотив». Трансляция: «Матч Премьер».

АПЛ. 1-й тур

15:25 «Саутгемптон» – «Бернли». Трансляция: «Матч! Футбол 2».

15:25 «Ливерпуль» – «Вест Хэм». Трансляция: «Матч! Футбол 1».

17:55 «Арсенал» – «Манчестер Сити». Трансляция: «Матч! Футбол 1».

Суперкубок Германии

21:25 «Айнтрахт» Ф – «Бавария». Трансляция: «Матч! Футбол 2».

Суперкубок Испании

22:55 «Барселона» – «Севилья» .Трансляция: «Матч! Футбол 3».

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

Источник: еженедельник «Футбол»