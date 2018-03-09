Работа не по профилю. Три спортсмена, обожающих футбол

Благотворительные футбольные матчи с участием звезд из других видов спорта уже давно вошли в обиход и любимы болельщиками. Больше всего к этому виду соревнований адаптировались пилоты «Формулы-1», сколотившие собственную сборную. Но есть несколько спортсменов, чья любовь к футболу давно стала чем-то большим, чем обычное развлечение.

Рафаэль Надаль (теннис)

Родители Рафы Надаля изначально планировали для своего сына футбольную карьеру, но им помешал его дядя Антонио, убедивший племянника сделать выбор в пользу тенниса. И это притом что другойдядя спортсмена, Мигель, — бывший футболист. Он выступал за «Мальорку», «Барселону» и сборную Испании, был участником трех чемпионатов мира, становилсяпятикратным чемпионом Испании, обладателем Кубка европейских чемпионов и массы других трофеев. Но даже именитое каталонское прошлое дяди не склонило симпатий Рафы в пользу «Барселоны».«Все знают, что я страстно люблю футбол, а «Реал» – мой любимый клуб. Если вы спросите меня, хотел бы я стать президентом, я отвечу: «Конечно!» — заявил Рафа в феврале 2017-го. В 2010 году Надаль стал акционером «Мальорки» и даже мог стать вице-президентом клуба, но отказался. Зато пристроил дядю Мигеля на роль ассистента главного тренера. Но уже через год теннисист продал свои 10% акций из-за несогласия с политикой руководства клуба.

Магнус Карлсен (шахматы)

Впервые Магнус поведал о своих футбольных пристрастиях в июле 2009-го. Норвежец признался в любви к мадридскому «Реалу» и рассказал о симпатиях к «Русенборгу». Но именно по «королевскому» клубу Карлсен по-настоящему сходит с ума. Он всегда куда охотнее готов пообщаться на тему футбола, чем обсуждать свои успехи в шахматах. Шахматный король часто посещает «Сантьяго Бернабеу» и давно знаком с президентом «сливочных» Флорентино Пересом. Именно он дважды приглашал норвежца нанести первый символический удар по мячу перед матчами «Реала». При этом Магнус является одним из немногих людей, удостоившихся подобной чести дважды. Дебютировать в этой роли скандинаву довелось в 2013 году перед игрой с «Вальядолидом». «Это был очень волнительный момент, память на всю жизнь. Когда я вышел в центральный круг и бросил взгляд на переполненные трибуны, по телу пробежала дрожь. Поэтому толком ударить по мячу не получилось», — признался позднее Карлсен.

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Дирк Новицки (баскетбол)

Немецкий баскетболист и живая легенда клуба «Даллас Маверикс» давно закрепил за собой статус одного из главных шоуменов НБА. Его запала и юмора с лихвой хватает и на благотворительные футбольные матчи. В игре в поддержку детей из неблагополучных семей против команды Ману Нойера высоченный немец картинно нырял в штрафной соперников с улыбкой на лице. А в июле 2016-го в матче против сборной пилотов «Формулы-1»Дирк спародировал знаменитый промах Симоне Дзадзы с пенальти на Евро-2016. Что касается клубных пристрастий, то баскетболист симпатизирует «Баварии». «Поскольку я вырос в Баварии, внимательно слежу за всеми клубами этого региона. Я знаком с несколькими игроками «Баварии», пару раз был на «Алльянц-Арене», и это всегда было нечто особенное. Людей на трибунах раза в три больше, чем ходит на наши матчи в НБА», — восхищался Новицки в одном из интервью. В 2016 году ему даже предлагали стать послом клуба, но он отказался из-за нежелания делать работу вполсилы.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press