Пятый «Золотой мяч» Роналду, заработки российских клубов в еврокубках, канадский чемпион МЛС. Главные новости недели

Криштиану Роналду догнал Лионеля Месси по количеству «Золотых мячей», российские клубы заработали в еврокубках около 50 млн евро, капитан сборной Перу пропустит ЧМ-2018, «Торонто» стал первым чемпионом МЛС не из США. Еженедельник «Футбол» вспоминает главные события прошедшей недели.

Криштиану Роналду стал обладателем «Золотого мяча»

Эта награда — пятая в карьере португальца

Полузащитник мадридского «Реала» стал победителем конкурса France Football, по итогам которого удостоился «Золотого мяча». Роналду ранее уже завоевывал трофей в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах. В этот раз Криштиану набрал в голосовании 945 баллов и обошел Лионеля Месси, Неймара, Джанлуиджи Буффона и партнера по «Реалу» Луку Модрича.

В 2017 году процедура вручения «Золотого мяча» была особенной. Она проходила на Эйфелевой башне и немного напоминала тематическую тусовку «Реала». Еще до церемонии в Instagram появились снимки, как Кака, Роберто Карлос и Фабио Каннаваро летят на частном самолете посмотреть на победителя. Мама Криштиану не отстала от бывших игроков «галактикос» и тоже поделилась в сети фотокарточкой и намерением поддержать сына собственным присутствием. А после вручения награды с Роналду сначала сфотографировались Майкл Оуэн, Роберто Карлос, Рауль и Роналдо. А потом нынешняя «семерка» мадридцев представил ползунки новорожденной дочери с пятью «золотыми мячами», пригласил своих маму и сына для фотографирования на фоне главной достопримечательности Парижа и выложил снимок Криштиану-младшего, смотрящего на награду отца. Он как бы намекал: его маленький сын в будущем очень даже может повторить успехи папы.

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«Я лучший игрок в истории футбола. Не знаю ни одного игрока лучше меня, никто не добился того, чего добился я, я делаю то, что не могут другие. Нет более совершенного игрока, чем я, и считаю, что я лучший в истории футбола в худшие и лучшие моменты», — заявил Криштиану. Теперь у него, как и у Месси, пять «золотых мячей». Стало быть, имеет на это право.

Российские клубы заработали в еврокубках около 50 млн

ЦСКА – лидер среди наших команд

УЕФА обнародовал суммы вознаграждений, которые получат все команды-участницы групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы-2017/18. Больше всего денег в России достанется московскому ЦСКА, в общей сложности заработавшему 12,7 млн евро — за участие в групповом этапе ЛЧ, 4,5 млн евро — за три победы, а 500 тысяч евро – за выход в весеннюю часть Лиги Европы. Вторым по финансовому достатку стал другой столичный клуб – «Спартак». 12,7 млн евро красно-белые получат за шесть игр в основной стадии ЛЧ, за единственную победу над «Севильей» — 1,5 млн евро и столько же – за три ничьи. За выход в плей-офф ЛЕ «Спартаку» полагается еще 500 тысяч.

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Далее располагаются клубы, выступавшие в группах Лиги Европы. Руководству «Зенита» поступит на счет около 5,62 млн евро: 2,6 млн евро – за участие в квартете L, 1,8 млн и 120 тысяч – за пять побед и одну ничью. 600 тысяч евро петербуржцы заработали благодаря тому, что заняли первое месту в своей группе, а еще 500 тысяч – за выход в весеннюю стадию. «Локомотиву» достанется 5,02 млн евро. Красно-зеленые заберут сумму в 2,6 млн благодаря шести проведенным матчам в групповом этапе, 1,08 млн и 240 тысяч — за три победы и две ничьи. Лидерская позиция в квартете F принесла «Локомотиву» 600 тысяч. А за выход в плей-офф «железнодорожники» обогатятся еще на 500 тысяч.

Вылетевший в 4-м квалификационном раунде ЛЕ «Краснодар» также будет вознагражден. Черно-зеленые заработают 235 тысяч евро за выступление в третьем квалификационном раунде, а еще 245 тысяч – за игры в квалификационном плей-офф раунде.

Капитан сборной Перу пропустит ЧМ-2018

Не по той дорожке

Нападающий бразильского «Фламенго» и сборной Перу Хосе Паоло Герреро не приедет на чемпионат мира-2018, куда перуанцы пробились впервые с 1982 года. Форвард не принимал участия в матчах национальной команды в межконтинентальном плей-офф с Новой Зеландией из-за дисквалификации на 30 дней. ФИФА отстранила футболиста из-за допинг-пробы, которая дала положительный результат, а 8 декабря было принято окончательное решение. В крови 33-летнего игрока был найден метаболит кокаина – бензоилэкгонин (продукт переработки кокаина), являющийся запрещенным веществом, который относится к стимуляторам.

«Дисциплинарный комитет ФИФА, проанализировав все обстоятельства дела, принял решение дисквалифицировать Паоло Герреро на один год. Игрок нарушил статью 6 Антидопинговых правил ФИФА и статью 63 Дисциплинарного кодекса ФИФА. Наказание вступает в силу с 3 ноября 2017 года, когда футболист был временно отстранен от футбола. В соответствии со статьей 29 Антидопинговых правил ФИФА наказание распространяется, в частности, на все виды матчей, в том числе внутренние соревнования, международные и товарищеские встречи», — говорится в заявлении.

«Мечта сбылась: сборная Перу едет на чемпионат мира в Россию», — написал Герреро в Фейсбуке, еще не зная о том, что не сможет сыграть на мировом форуме. Хосе Герреро дебютировал за сборную Перу в 2004 году. Он провел за нее 83 матча и забил 32 мяча и является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Торонто» стал первым чемпионом МЛС не из США

Канадские первопроходцы

«Торонто» — чемпион МЛС. Обыграв в финале плей-офф «Сиэтл Саундерс» (2:0), канадский клуб впервые в истории стал победителем национального первенства. Голы – на счету Джози Алтидора и Виктора Васкеса. Первый мяч был забит на 67-й минуте с роскошного проникающего паса Себастьяна Джовинко, выведшего Алтидора один на один с вратарем. Второй гол – уже в компенсированное время: после прохода по правому флангу Армандо Купер пробил в штангу, после чего на добивании Виктор Васкес окончательно определил чемпиона.

Канадская команда была основана в 2006 году, а в высшем дивизионе американского футбола выступает с 2007 года. Это ее первая победа в МЛС. Ранее успехи «Торонто» по привлечению болельщиков сподвигли руководство лиги продолжить расширение за счет клубов из Канады. В 2011-м в МЛС начал выступать «Ванкувер Уайткэпс», а годом позднее в лигу вступил «Монреаль Импакт».

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Таким образом, «Торонто» стал первым в истории канадским клубом, ставшим чемпионом лиги, и теперь он сыграет в квалификации Лиги чемпионов КОНКАКАФ. В сезоне-2011/12 «красные» добирались до полуфинала главного межконтинентального турнира Северной и Центральной Америки. Кроме того, «Торонто» — шестикратный победитель первенства Канады (2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017) и обладатель MLS Supporters’ Shield (2017).

Стоит отметить, что в прошлом году в финале также сошлись «Сиэтл» и «Торонто», но тогда свой первый в истории кубок завоевали «Саундерс», которые оказались удачливее в серии пенальти.

Текст: Юрий Алеманов, Илья Егоров, Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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