Путеводитель по городам-участникам ЧМ-2018. Глава 4: Сочи

Для тех, кто отважился на путешествие в неизведанные места, чтобы стать причастным к всемирному футбольному праздненству, мы подготовили занятную шпаргалку. Она поможет путнику больше узнать и увидеть, получить по максимуму приятных впечатлений, а еще — без проблем добраться до нужного стадиона и избежать казусов.

Заявки всех сборных — участников ЧМ-2018

Расписание телетрансляций ЧМ-2018. На каком канале смотреть футбол

СОЧИ

Год основания: 1838

Площадь: 3505 км2

Население: 411 524 чел.

Команда: «Сочи»

Послы города:

Елена Веснина, теннисистка

Сергей Метревели, сын советского футболиста Славы Метревели

Илья Авербух, фигурист

Евгений Плющенко, фигурист

Евгений Ловчев, бывший футболист «Спартака» и сборной СССР

Чем известен:

Город Сочи — курортная столица России, важнейший экономический и культурный центр черноморского побережья России. Чем был этот город до 2014 года и что он представляет сейчас — небо и земля. В 2007-м, когда стало известно, что Сочи примет зимнюю Олимпиаду 2014, от старого города не осталось и следа. В период подготовки к турниру на развитие было выделено 500 млрд рублей. Внушающая сумма, которая действительно сделала из сомнительного летнего курорта популярное место для отдыха вне сезона. После Олимпиады тут осталось множество новых архитектурных построек, и теперь с некоторых ракурсов Сочи напоминает инопланетную базу. Олимпийский стадион, Красная Поляна, Скай парк и самый длинный в мире подвесной пешеходный мост заставят вас поверить, что вы прибыли в главный развлекательный город России.

Не забываем, что перманентная достопримечательность Сочи — побережье Черного моря. Город расположен вдоль берега, он считается самым длинным в России и вторым по протяженности в мире после Мехико. Морской порт, находящийся в полутора километрах от железнодорожного вокзала, — прекрасное место для вечерних прогулок. Открытые галереи, широкие лестницы, арки и кафе на набережной создают атмосферу полного умиротворения и свободы.

Главной природной достопримечательностью Сочи называют большой водопадный каскад на реке Шахе в Лазаревском районе города. Добираться туда самостоятельно — не очень хорошая идея, потому что дорога до водопадов проходит по горам и по руслу реки. Лучше воспользоваться экскурсиями. Водопады образовали несколько озер, где можно искупаться, если Черное море вдруг наскучит.

СТАДИОН: «ФИШТ»

Вместимость: 48 000 зрителей

Дата открытия: 7 февраля 2014 года

Стоимость: 23, 5 млрд рублей

Домашняя команда: отсутствует

Матчи:

15 июня, 21:00 Португалия — Испания

18 июня, 18:00 Бельгия — Панама

23 июня, 21:00 Германия — Швеция

26 июня, 17:00 Австралия — Перу

30 июня, 21:00 1/8 финала (1А — 2В)

7 июля, 21:00 ¼ финала

О стадионе:

Стадион «Фишт» прогремел на весь мир еще в 2014 году: он был построен к зимней Олимпиаде и дебютировал шикарной церемонией открытия турнира. Архитекторы вдохновлялись образами ракушки (с отсылкой на черноморское побережье) и снежными вершинами Кавказских гор. Строительством руководил австралиец Дэймон Лавелле, который вместе с архитектурной компанией Populous также возводил главную арену ЧМ-2010 в Йоханнесбурге. После Олимпиады стадион снова был закрыт на реконструкцию к Кубку конфедераций и чемпионату мира. В сумме на перестройку арены был потрачен миллиард рублей. Стадион за свой короткий период существования уже успел принять Олимпиаду, Паралимпиаду, финал Кубка России, Кубок конфедераций, а впереди еще и мировое первенство.

Как добраться:

Стадион «Фишт» находится в Олимпийском парке в Адлере. Самый удобный способ добраться до арены — электричка. Путь займет 50 и 13 минут из Сочи и Адлера соответственно. В дни проведения матчей большую часть территории вокруг стадиона перекрывают, так что будьте готовы потратить на пешую прогулку еще полчаса. Во время игр маршруты общественного транспорта будут значительно сокращены до автостанции и ЖД вокзала Олимпийский парк. Автобусы номер 57, 57к, 100, 125с, 124с отвезут вас до арены «Фишт» по весьма демократичным ценам. Если вы планируете арендовать авто, то, выезжая из Сочи, после поворота на аэропорт двигайтесь по трассе Е97 до Олимпийской деревни.

Три совета:

Советуем выбрать для проживания именно Сочи, а не Адлер. Да, именно в Адлере расположен стадион, но все веселье происходит в Сочи. Лучше один раз заплатить за проезд до «Фишта», чем ежедневно тратить время и деньги на дорогу до Сочи.

Торгуйтесь в магазинах. Это не совет, а полноценное наставление. Сочи — один из тех городов, где это приветствуется, а сумму покупки можно значительно сократить за счет уверенной позиции в разговоре с продавцом

Не забывайте солнцезащитный крем и воду. Сочи — в первую очередь курорт с палящим солнцем, где температура воздуха в среднем составляет 29 градусов. Обезвоживание и ожоги на теле на чемпионате мира вам ни к чему.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

Антон Муша Choose Life. Choose Action. Choose Football