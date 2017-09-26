«ПСЖ» впервые теряет очки, Марсело Бьелса вновь крупно проигрывает, у «Труа» появился собственный Пеле. Обзор 7-го тура Лиги 1.

Неймар не играет – «ПСЖ» не побеждает, «Лион» и «Дижон» играют красиво и результативно, у «Труа» появился свой Пеле, Радамель Фалькао отрывается в гонке бомбардиров, и многое другое. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 7-го тура чемпионата Франции.

1. Во что играет Бьелса? «Лилль» не может победить уже шесть матчей подряд. Плюс ко всему в этих матчах «доги» забили один раз, а пропустили 11. «Монако» в свою очередь забивает 7 мячей в последних двух встречах при 0 пропущенных. Радамель Фалькао оформил очередной дубль и еще больше оторвался от Эдинсона Кавани в гонке бомбардиров.

2. «Нант» впервые забил больше одного. Команда Клаудио Раньери до этого матча одержала три победы, в которых побеждала с минимальным счетом 1:0. В гостевом матче против «Страсбура» «канарейки» сумели забить два мяча и даже одержать волевую победу. Плохое начало Раньери к 7-у туру сменилось довольно позитивной 6-й строчкой и всего с 6-и очковым отставанием от «ПСЖ».

Найденный клауд. Почему Раньери вернулся во французский футбол

Героический сейв игрока «Нанта» в добавленное время:

C'est ce qu'on appelle des GUERRIERS 👊 pic.twitter.com/F9ZkG37olN — FC Nantes (@FCNantes) September 26, 2017

3. Ожидаемо. Совсем недавно в команде Унаи Эмери произошел конфликт, с участием Кавани и Неймар. Звезды столичной команды пытались выяснить, кто из них главный исполнитель стандартный положений. В матче против «Монпелье» «парижане» так и не сумели поразить ворота соперников, а встреча завершилась 0:0. Неймар участия в матче не принимал из-за микротравмы. Нулевая ничья стала первой потерей очков для столичного клуба.

Борьба за мяч. Кто главный в «ПСЖ»

4. «Дижон» так просто не сдается. «Лион» не сумел обыграть у себя дома одного из аутсайдеров лиги «Дижон». Мало того, что «красные» сумели отобрать очки у хозяев, так еще забили три мяча. (Недавно лидер чемпионата «ПСЖ» забил «Лиону» лишь дважды, и то с помощью игроков «львов». Прекрасную форму продолжают демонстрировать нападающие «Лиона» Фекир и Мариано Диас. Оба футболиста забили по 5 мячей. Всего команда забила 14 голов.

5. Кроме того:

«Ницца» спаслась в матче с «Анже», проигрывая со счетом 0:2, а Марио Балотелли вновь забил гол.

«Кан» забил 6 мячей за 7 туров, но одержал 4 победы. В матче против «Амьена» «канцы» вновь одержали минимальную победу, а форвард Иван Сантини забил уже третий мяч в сезоне.

Точка кипения. За что фанаты «Марселя» готовы сжечь «Велодром»

«Марсель» побеждает уже втором матче подряд с общим счетом 4:0. В матче с «Тулузой» голами отметились Товен и Окампос, а самый первый гол в матче забил фанат «Марселя» Камель Заурал, который проделал очень долгий путь в 900 километров на велосипеде ради матча любимой команды. Интересный факт еще в том, что болельщик изначально должен был просто сделать первый пас в матче, но у него были свои планы:

A vélo ou sur le terrain, il est inarrêtable 🔥 👏 Bravo Kamel pic.twitter.com/k62MWaezkE — Olympique Marseille (@OM_Officiel) September 25, 2017

С приходом Вахби Хазри «Ренн» задышал новой жизнью. Полузащитник забивает уже второй мяч в трех матчах за «бретонцев», а команда играет вничью с «Сент-Этьеном» 2:2.

«Бордо» пока является единственным клубом наряду с «ПСЖ», кто не проигрывает в чемпионате. В матче 7-го тура «жирондинцы» уверенно обыграли «трактористов» из Генгама 3:1.

Цитата тура:

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал отсутствие Неймара и результат матча с «Монпелье»:

Сегодня мы не обыграли «Монпелье» не потому, что не было Неймара. Возможно, без него мы не столь сильны, но у нас по-прежнему отличная команда, даже когда его нет на поле.

Президент столичного клуба был солидарен с итальянским полузащитником:

Мы не смогли победить не из-за отсутствия Неймара. Он крайне важный игрок для нас, но у сегодняшней игры есть много других объяснений.

Унаи Эмери более подробно разобрал неудовлетворительный результат матча:

Соперник хорошо оборонялся, ему нужно отдать должное. «Монпелье» удалось лишить нас пространства. Мы играли так, как хотели, много владели мячом, но, чтобы забить, нужно было больше прикладывать усилий. У нас были голевые моменты, но для победы этого недостаточно.

Герой тура

Полузащитник «Труа» Брайан Пеле совершил сольный проход почти до штрафной «Метца», обыграв по ходу несколько игроков соперника, отдал точную передачу на Самуэля Грандсира, который принес победу на 90-й минуте встречи.

Антигерой тура

Защитник «Анже» Исмаэль Траоре в красивом прыжке послал мяч в собственные ворота в матче против «Ниццы». Случилось недопонимание защитника со своим голкипером, который хотел выбить мяч кулаками. После пропущенного гола оба игрока бурно обсуждали произошедший момент.

❓A quand remontait le dernier CSC en faveur du Gym ? pic.twitter.com/Rq6ipXJJo2 — OGC Nice (@ogcnice) September 23, 2017

Цифра тура

В 7-м туре было показано 43 карточки, 2 из которых красные. По шесть карточек было показано в матчах «Сент-Этьен» — «Ренн», «Лион» — «Дижон» и «Бордо» — «Генгам». Ни одного предупреждения не получила лишь «Тулуза».

В 28-м туре прошлого сезона было показано столько же желтых и красных карточек. Тогда самый грубый матч был «Бордо» — «Лион», а единственной командой без предупреждения стал «Генгам».

Результаты тура:

Ницца — Анже — 2:2 (1:2)

0:1 — Павлович (12), 0:2 — Экамби (34), 1:2 — Балотелли (39 — с пенальти), 2:2 — Траоре (76 — в свои ворота).

Лилль — Монако — 0:4 (0:2)

0:1 — Йоветич (24), 0:2 — Геззаль (30), 0:3 — Фалькао (48), 0:4 — Фалькао (74 — с пенальти).

Монпелье — ПСЖ — 0:0

Метц — Труа — 0:1 (0:0)

0:1 — Грандсир (90).

Лион — Дижон — 3:3 (1:1)

1:0 — Фекир (20), 1:1 — Слити (23 — с пенальти), 1:2 — Шека (52), 2:2 — Ауа (60), 3:2 — Диас (63 — с пенальти), 3:3 — Ямбере (65).

Кан — Амьен — 1:0 (0:0)

1:0 — Сантини (54 — с пенальти).

Бордо — Генгам — 3:1 (1:0)

1:0 — Камано (31), 1:1 — Илонго (46), 2:1 — Менди (75), 3:1 — Кафу (90).

Сент-Этьен — Ренн — 2:2 (1:1)

0:1 — Буриго (41), 1:1 — Габриэл (45), 1:2 — Хазри (53 — с пенальти), 2:2 — Бамба (70).

Страсбур — Нант — 1:2 (1:2)

1:0 — Да Кошта (10) ,1:1 — Томассон (13), 1:2 — Дюбуа (24).

Марсель — Тулуза — 2:0 (1:0)

1:0 — Товен (32), 2:0 — Окампос (61).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 11 — Фалькао (Монако), 7 — Кавани (ПСЖ), 5 — Н’Джие (Марсель), Диас (Лион), Фекир

Текст: Никита Пронин

Фото: Global Look Press, твиттер «Ниццы».