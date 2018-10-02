Прыжок через пропасть. Как ЦСКА обыграл действующих победителей Лиги чемпионов

Репортаж из «Лужников» с матча ЦСКА – «Реал», в котором российский клуб добился неожиданной победы.

Посмотреть вживую, как играет «Реал», – что-то вроде прикосновения к Святым мощам. В футбольном плане, разумеется – никакого богохульства. Просто от вида того, как творят на поле настоящие мастера, лучшие в своем роде, почему-то хочется вперемешку с восторгом верить в лучшее – в то, что наши когда-то тоже так научатся. А пробуждение веры – это все-таки нечто возвышенное, почти святое.

В ожидании космоса

Предвкушение началось еще при просмотре матча молодежных команд, где некто Альберто Фернандес позорил молодых армейцев, уже в первом тайме оформив хет-трик. Это было похоже на выпуск «TopGear», где Стиг тестирует «на фактор стресса» какой-нибудь Porsсhe Boxster, искусно маневрируя между дорожных конусов. В роли последних невольно, но убедительно сыграли футболисты «молодежки» ЦСКА. Итоговый счет 1:4 смотрится не так страшно, но сам процесс заставил в очередной раз задуматься о глубокой пропасти, зияющей между системой подготовки молодых игроков в России и тем, что близко к эталону.

Мысли об этом проецировали большие опасения насчет исхода предстоящей игры. Что можно наскрести в пользу Виктора Гончаренко и его команды? Отсутствие Бэйла, Иско, Рамоса и Марсело – это, несомненно, огромный бонус для ЦСКА, но после просмотра того, на каких скоростях играет испанское поколение «next», подумалось, что в резерве «Реала» найдутся парни, которым есть что доказывать и показывать.

Оставался только один весомый фактор: стадион. На котором однажды армейцам уже удавалось отбиться от грозных «галактикос», который вмещает зрителей почти вчетверо больше собственной арены «красно-синих» – и на трибунах которого в этот вечер ожидался реальный биток. Пока основная масса подтягивалась, диктор развлекал трибуны, предлагая парочкам целоваться на камеру. Наши делали это с удовольствием, а вот восточноазиатские гости, которых выхватила камера с «сердечком», лишь скромно улыбнулись и опустили глаза – то ли постеснялись, то ли не поняли, чего от них хотят.

Самой большой интригой в стартовых составах оказалось отсутствие Луки Модрича. А еще – появление на левом фланге обороны «Реала» вместо Марсело, получившего в недавнем матче с «Севильей» травму камбаловидной мышцы, 21-летнего Серхио Регилона. Для воспитанника «сливочных» этот матч оказался дебютным – и сразу против самой грозной силы армейцев в лице Марио Фернандеса. А напарником Варана по центру обороны стал Начо.

В ложу прессы важно проследовала делегация представителей испанских СМИ, словно подчеркивая то, что «мы «Реал», а вы…», и в тот же момент круглое звездное полотно в центре поля заколыхалось под звуки гимна Лиги чемпионов. На трибуне D болельщики развернули баннер «Наши стены – стадион Песчаный» (вот чем-то же их «Лужа» не устроила!), диктор зарядил перекличку «Мы ЦСКА – мы победим!», в которую, казалось, включились все 70 с небольшим тысяч зрителей, попавших на арену, – и игра началась, да как началась!

И это – «Реал»?

Первый же подход армейцев к чужим воротам воплотился в гол. Гости напортачили сами: вместо передачи назад от центральной линии у Тони Крооса получился несуразный срез на свободное пространство, куда тут же ворвался Влашич и, запутав Варана, четко положил мяч в угол. «Сливочные» по первым минутам выглядели как-то несобранно, по привычке пытаясь атаковать флангом Марсело, будто забыв, что его там нет. Попытки новичка Регилона создать что-то опасное были откровенно неудачными.

Зато когда мяч впервые прилетел в руки Игоря Акинфеева, чаша арены взорвалась таким ревом, будто это было его последнее касание мяча на футбольном поле. Мяч до него и впрямь доходил редко, но каждый раз это мини-событие сопровождалось бурными овациями. Удачно выбрал время, чтобы завершить карьеру в сборной, ничего не скажешь: этим он обеспечило себе грандиозную поддержку трибун.

В программке к матчу УЕФА обозначила схему хозяев как 4+2+3+1, однако на деле Набабкин фактически играл третьего центрального, так что скорее это было похоже на 3+4+2+1 с Дзагоевым и Влашичем под Чаловым. «Красно-синие» совершенно не тушевались, уверенно вступали в отбор и быстро проходили центр поля. Особенно поражало, с каким хладнокровием играли 20-летние Обляков и Ахметов – по итогам матча они стали лучшими в ЦСКА по количеству передач.

На 15-й минуте резвая атака через центр привела к выходу на убойную позицию Чалова, но Навас отразил угрозу. Тут же с углового головой опасно бил Бекао – мимо. Ни о какой галактической магии, ни о каком мадридском великолепии в первые полчаса игры не приходилось и говорить. В отдельных случаях испанцы, конечно, демонстрировали высокое мастерство, только почему-то это были игроки обороны – например, Варан в одном эпизоде здорово прочитал скидку пяткой Чалова, предотвратив верный выход один на один. Но в атаке у действующего чемпиона турнира поначалу мало что складывалось.

Поспали, и хватит

Такая уверенная игра «красно-синих» уже к середине тайма заставила Хулена Лопетеги нервно метаться по технической зоне, а самых ярых фанатов ЦСКА – дружно перейти на форму одежды №2 «голый торс». Лишь на 28-й минуте «Реал» впервые напомнил, что эта команда не из секции детских игрушек. Каземиро отобрал мяч в центре поля, без помех дошел до границы штрафной и низом пробил в угол – удар приняла себя штанга.

Мадридцы начали приходить в себя, поджимая армейцев все сильнее. Под занавес тайма у гостей начали получаться диагональные подачи за спину защитникам, после которых у ворот Акинфеева становилось по-настоящему жарко. Но максимум, что удалось создать до перерыва, – удар Бензема головой в перекладину. К тому моменту Лопетеги уже израсходовал одну замену: получившего мышечную травму Карвахаля сменил Одриосола.

На второй тайм «Реал» вышел уже другим – гораздо более внятным и напористым. С первых секунд второго тайма режиссеры телетрансляции акцентировали внимание на разминающемся Модриче – и на 58-й минуте лучший футболист года появился на поле «Лужников» вместо Каземиро. Вместе с хорватом в игру вошел форвард Мариано Диас, тогда как отдыхать отправился Лукас Васкес. Гончаренко ответил заменой подуставшего Дзагоева на Ефремова.

На какое-то время испанцы заперли ЦСКА на своей половине поля – Модрич мгновенно заставил мадридский механизм работать в нужный такт, – однако дивидендов это не принесло. Поняв, что взломать фланг Марио Фернандеса так просто не выйдет, «Реал» сместил акцент на правый край, нагрузив Набабкина. Но хозяева, чуть освоившись под новым уровнем давления, продолжили создавать нечастые, но опасные контрвыпады. Только вышедший Ефремов быстро получил свой шанс, однако его удар из пределов штрафной подкатом блокировал Одриосола. Спустя несколько минут неплохо пристреливался по воротам Бийол – Навас был начеку. Справедливости ради, у «Реала» опасных моментов было точно не меньше, однако сбитый прицел раз за разом подводил испанских игроков.

С тремя очками, но без Акинфеева

За 15 минут до конца Гончаренко выпустил Сигурдссона на смену Чалову – молодой форвард получил смачную порцию аплодисментов, и было за что: в этой игре он хоть и был на относительно голодном пайке, но не потерялся и усердно помогал команде при выходе из обороны. «Реал» окончательно насел на штрафную армейцев – настал черед как следует поработать Акинфееву: он отразил пару неприятных ударов и вселил еще больше уверенности в партнеров. На 90-й минуте «Реал» имел отличную возможность сравнять счет, когда Мариано бил головой с подачи Одриосолы – за хозяев вновь сыграла штанга. От такого везения сразу у троих игроков ЦСКА синхронно свело ноги, зато на какое-то время удалось сбить градус напряжения.

Но только на пару минут. Когда до конца оставалось всего ничего, обстановку взорвало непонятное удаление Акинфеева. Похоже, в сутолоке у ворот Игорь погорячился в выражениях, и судья Овидиу Хацеган, всю игру не дававший лишнего повода о себе поговорить, показал ему желтую, оказавшуюся второй. Так в Лиге чемпионов (и в составе ЦСКА вообще) совершенно неожиданно дебютировал 20-летний резервный вратарь Георгий Кырнац.

Финальный свисток стадион встречал стоя. Самоотдача «красно-синих», помноженная на везение (две штанги и перекладина – таки домашние стены помогли!) и неоптимальную форму грозных гостей, обернулась сенсационной победой российского клуба над грандом европейского футбола. «Реал» не впечатлил ни фееричной игрой, ни классом исполнителей, как того ожидалось, но в данном случае за это им можно лишь сказать спасибо.

Как стоит сказать спасибо и каждому из игроков ЦСКА: они по ходу всей встречи выглядели цельной и организованной командой, понимающей, что она делает на поле. Спасибо Виктору Гончаренко, чья коллекция пополнилась еще одним скальпом топ-клуба. В конце концов, спасибо градоначальникам, продлившим работу метрополитена до двух часов ночи. Победа ЦСКА – не просто триумф, это – открытый намек на то, что пресловутую пропасть при грамотной организации, должном настрое и удачном стечении обстоятельств можно перепрыгнуть. По крайней мере, в отдельно взятом матче. Пора бы взять эту истину на вооружение и другим российским клубам. Не надо стесняться.

Текст: Антон Муша

Фото: Антон Муша, Сергей Дроняев, Global Look Press

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