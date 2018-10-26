Прыгну со скалы. Что сломалось в сборной Германии и можно ли это починить

Сборная Германии во главе с Йоахимом Левом свалилась в болото поражений. Немцы впервые в своей истории проиграли шесть раз за год, плюс первый раз с 2000-го в двух матчах подряд потерпели поражение. Лев начал перестройку своей команды, но результаты все еще оставляют желать лучшего.

1. Смена схемы

Германия практически всегда играла по классической схеме 4+2+3+1, за исключением ситуаций, связанных с травмами. После ЧМ-2018 немцы трижды успели сменить схему: 4+1+4+1 — в первом матче с Францией в начале сентября, 4+3+3 — с Перу и Голландией и 3+4+3 — в ответной игре с французами. При втором варианте у «бундестим» значительно страдает центр поля, что доказали голландцы. Так как у Германии нет центрфорварда образца Мирослава Клозе, способного сработать на добивании, Лев вынужден менять схему. Реализация сборной — самое отвратительное, что можно представить. Если один из 25 ударов по воротам заканчивается голом, то это удачный матч. Из-за этого даже самые талантливые футболисты проваливаются.

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2. Странная линия обороны

Связку Джерома Боатенга и Матса Хуммельса пора отправлять в мусорное ведро. К сожалению, или к счастью, в матче с Голландией Боатенг получил травму и вернулся в расположение «Баварии». Таким образом, Никласу Зюле дали место в старте, которое он уже давно заслужил больше, чем связка его коллег из Мюнхена. В последнем матче против Франции немцы играли в три центральных защитника: Хуммельс, Зюле и Гинтер. Нужно сказать, что игрок из «Гладбаха» неожиданно стал самым сильным звеном в защите. Что касается флангов, то тут все еще интереснее. Так как Йоахим Лев перекинул Киммиха в центр поля, правый фланг оказался под вопросом. Изначально Киммиха справа заменил тот же Гинтер, но в последнем матче Лев поставил туда молодого центрального защитника Тило Керера из «ПСЖ». Таким образом, линия обороны откровенно сырая из-за лихорадочных решений Лева.

3. Долгожданная скорость

Плохая скорость — главная проблема Германии на ЧМ-2018 и в последних матчах. После провальной игры в Амстердаме Лев сделал пять замен старта и в разы увеличил скорость команды. На флангах обороны вместо Гинтера/Киммиха и Хектора появились Керер и Шульц, а в атаке в помощь Вернеру добавились Сане и Гнабри. Нужно отдать должное Леву: в игре против суперскоростной Франции немцы смотрелись прекрасно, постоянно убегали в контратаки, хотя результата это все равно не принесло. Особого внимания заслуживает тот факт, что никто из атакующей полузащиты не привязан к своим позициям: Вернер, Гнабри и Сане все время менялись местами по ходу матча и усложняли жизнь французским защитникам. Одну из проблем Йоахим Лев решит, если не продолжит ставить в защиту Боатенга и Хуммельса, которые, к сожалению, уже бессильны против какого-нибудь Мбаппе.

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4. Отсутствие лидера

В сборной Германии нет лидера. Если раньше таковым можно было назвать Мюллера, а еще раньше Швайнштайгера, то сейчас любые попытки выявить лидера затухают на корню. Из-за перманентной травмы Мануэля Нойера все и вовсе забыли, кто капитан команды. На Кубке конфедераций очень спорно игроком турнира был назван Юлиан Дракслер, которого тут же окрестили следующим капитаном. На деле же Дракслер один из самых бесполезных в атакующей полузащите футболистов. Куда логичнее выглядит лидером в будущем тот же Киммих или Горецка, но пока слишком рано говорить об этом. На сегодняшний момент у Германии нет того самого авторитета.

ЕЩЕ ОДНА ВЕРСИЯ

Привет от Гвардиолы из Манчестера. Одним из виновников провала сборной Германии иногда называют Хосепа Гвардиолу. Почему?

«Гвардиола испортил «Баварию» — это мнение одно из самых распространенных в футболе. Гвардиола не подходил мюнхенскому клубу — это факт. Главное его открытие — Филипп Лам на позиции опорника. Немцы до сих пор не могут отойти от влияния каталонца на их футбол. Сборная пострадала ничуть не меньше. «Бавария» составляет основной костяк сборной Германии в последние годы. «У меня и у Гвардиолы много общих идей», — Лев говорил о родственных мыслях с Пепом много раз. В конце 2013 года он даже наведывался на базу «красных», там два тренера прогуливались целых два часа и обсуждали какие-то секретные вопросы.

Влияние Гвардиолы на сборную очевидно: на ЧМ-2014 Лам несколько раз играл на позиции опорника, а немцы начали в целом демонстрировать тотальный контроль мяча. Помимо этого тренер сборной также использовал Вернера на позиции ложной девятки, отойдя от классического немецкого таранного форварда. Проблема в том, что Лев продолжает цепляться за остатки гвардиоловских идей. Последние несколько матчей Йошуа Киммих пытается повторить успех Лама и разобраться с центром поля. Киммих хороший игрок, но очевидно, что опорная зона ему неподвластна. Ему нет равных на фланге, но в центре он не справляется. Лев же продолжает учить каталонский и играть в футбольный менеджер.

Матчи сборной Германии за 2018-й год

Товарищеские матчи

Германия — Испания — 1:1 (1:1) (Мюллер, 35).

Германия — Бразилия — 0:1 (0:1)

Австрия — Германия — 2:1 (0:1)

(Озил, 11).

Германия — Саудовская Аравия — 2:1 (2:0)

(Вернер, 8, Хаусауи, 43 — в свои ворота).

Чемпионат мира

Германия — Мексика — 0:1 (0:1)

Германия — Швеция — 2:1 (0:1)

(Ройс, 48, Кроос, 90).

Южная Корея — Германия — 2:0 (0:0)

Товарищеский матч

Германия — Перу — 2:1 (1:1) (Брандт, 25, Шульц, 85).

Лига наций

Германия — Франция — 0:0.

Голландия — Германия — 3:0 (1:0)

Франция — Германия — 2:1 (0:1)

(Кроос, 14 — с пенальти).

С вещами на выход. Кто может сменить Йоахима Лева?

Кто: Юрген Клинсманн

Возраст: 54 года

Немец возглавлял сборную Германии с 2004 по 2006 год, привнес кучу новшеств и оставил разбираться с ними своего ассистента — Йоахима Лева. Главный новатор в истории сборной.

Кто: Хорст Хрубеш

Возраст: 67 лет

Хрубеш — главный повелитель немецкой молодежи. Он выиграл чемпионат Европы с U-19 в 2008-м, с U-21 — в 2009-м и брал «серебро» Олимпиады в 2016-м. Сейчас тренирует женскую сборную.

Кто: Маркус Зорг

Возраст: 52 года

В 2014-м тренер выигрывал Евро U-19, а спустя два года вошел в тренерский штаб основной сборной. Сейчас ассистирует Йоахиму Леву и тоже ждет его отставки.

Кто: Штефан Кунц

Возраст: 55 лет

В прошлом году Кунц резервом U-21 выиграл Евро, победив сборную Испании с Асенсио, Льоренте и Бельерином в составе. Считается одним из самых талантливых тренеров Германии.

Кто: Мирослав Клозе

Возраст: 40 лет

Клозе входил в тренерский штаб сборной Германии вплоть до окончания ЧМ-2018, сейчас же возглавляет «Баварию» U-17, успехи которой явно лучше, чем у ее основы. Терять сборной нечего, а Клозе знает, что такое успех национальной команды.

Автор: Лидия Дидык

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