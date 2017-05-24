Прощание с Ламом и Алонсо, последний рывок Обамеянга и везучий «Гамбург» . Обзор 34-го тура Бундеслиги

Прощание с Ламом и Алонсо, последний рывок Обамеянга и везучий «Гамбург» . Еженедельник «Футбол» подводит итоги тридцать четвертого тура чемпионата Германии.

5 главных событий тура

1. Вестфальская резня бензопилой. Невероятная перестрелка на «Вестфаленштадион» определенно стала украшением финального тура Бундеслиги. «Боруссия» Д и «Вердер» — обе очень забивные команды, и в этой игре они продемонстрировали это. Самой же главной интригой стало окончание гонки бомбардиров. Пьер-Эмерик Обамеянг буквально вырвал золотую пушку из рук Роберта Левандовки: габонский форвард забил два года в ворота «Вердера» и обеспечил себе титул лучшего бомбардира Бундеслиги. Обыграв «музыкантов», «Боруссия» вышла напрямую в Лигу чемпионов.

2. У Вас платка не найдется? «Хатико» — забавная мелодрама по сравнению с последним матчем «Баварии» в сезоне. Сама игра уже ничего не значила, но проиграть в прощальном матче капитана команды было бы как минимум неуважительно. «Бавария» попрощалась с одним из своих главных символов — Филиппом Ламом, с великим баском — Хаби Алонсо и третьим вратарем — Томом Штарке. Все это эмоциональное действо было завершено традиционным пивным душем: Карло Анчелотти первым почувствовал на себе баварский обычай. «Фрайбургу», вышедшему в элитный дивизион в прошлом сезоне, не хватило одной победы до зоны еврокубков.

3. Главная Золушка Бундеслиги. Команда, прописавшаяся в подвале таблицы Бундеслиги, сделала то, чего не могла совершить несколько сезонов подряд. «Гамбург», подобно плохому студенту, весь сезон прогуливал игры, а в результате был снова вынужден в нервных условиях спасаться от стыков. Впервые за 6 лет «динозавры» одержали победу над «Вольфсбургом» и отправили «волков» играть стыковые игры. Пока болельщики «Гамбурга» могут еще год не беспокоиться за свои известные «часы», «Вольфсбургу» предстоит встретиться с «Айнтрахтом» из Брауншвейга — клубом, лидирующим во второй Бундеслиге более половины сезона.

4. «Пираньи» из Леверкузена погрызли столичных старушек. За шесть последних игр «Байер» забил меньше, чем в одном матче против «Герты». Свой последний матч в «Байере» провел Тайфун Коркут — главный тренер клуба. Команда достойно проводила специалиста. Команда арбитров иногда была активнее, чем сами футболисты: в матче были поставлены три (!) пенальти. В результате «Герта», уже отмечавшая свой выход в Лигу Европы, отказалась показывать игру, которую демонстрировали на протяжении сезона. «Она ведь все равно уже ничего не решает», — подумали в Берлине и взяли пример с матча «Спартака» в Туле.

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5. А вас, козлов, я попрошу остаться. Все было решено с этим матчем уже заранее: судьба «Кельна» зависела только от игры «Фрайбурга» на «Альянц-Арене». Там победы от «бразильцев» никто и не ожидал. «Майнц» же не показал ничего нового и завершил чемпионат на 15 месте. «Козлы», несмотря на слабую вторую половину сезона, все же оказались в зоне еврокубков: впервые за последние 25 лет. Очень символично, что команду приехал поддержать главный болельщик клуба — Лукас Подольски. Следующий сезон Лиги Европы обещает быть очень зрелищным в первую очередь за счет Антони Модеста — главного голеодора клуба и за счет болельщиков — одних из самых ярких в Германии.

Цитата тура

Арьен Роббен грустит из-за ухода Филиппа Лама:

8 лет я играл с Филиппом на правом фланге «Баварии». У нас всегда было идеальное взаимопонимание. У нас были особые взаимоотношения, мне всегда было приятно играть вместе с ним. Я буду скучать и по Ламу, и по Алонсо. Я будто теряю правую ногу после ухода Лама. Мне будет не хватать такого капитана. Горжусь, что играл с Ламом»

Герой тура

Полузащитник «Айнтрахта» Данни Блум забил первый гол в сезоне, но зато какой! Немец на 90 минуте спас «орлов» от поражения в матче против «Лейпцига». «Франкфурт» завершил сезон на 11 месте, а гол. Блума увеличил разрыв между первым и вторым местами до 15 очков.

Антигерой тура

Филипп Волльшайд заслуженно становится худшим игроком прошедшего тура. Именно на его совести висит первый пропущенный гол от «Гамбурга», где защитник подарил мяч «динозаврам» и позволил им поменять настроение в матче.

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Цифра тура

«Штутгарт» стал первой командой второй Бундеслиги, средняя посещаемость которого составила в среднем 50000 зрителей за игру. «Швабы» вернулись в элитный чемпионат и со следующего сезона сыграют в Бундеслиге.

5⃣0⃣0⃣0⃣0⃣ — Der @VfB wird als erster Verein in der eingleisigen 2. Liga einen Zuschauerschnitt von über 50.000 erreichen. Support. #VfBFWK pic.twitter.com/7KmPaWoF1e — OptaFranz (@OptaFranz) May 21, 2017

Результаты тура

Бавария – Фрайбург – 4:1 (1:0)

1:0 – Роббен (24), 2:0 – Видаль (73), 2:1 – Петерсен (76), 3:1 – Рибери (90), 4:1 – Киммих (90).

Гамбург – Вольфсбург – 2:1 (1:1)

0:1 –Кнохе (23), 1:1 – Костич (32), 2:1 –Вальдшмидт (88).

Айнтрахт – РБ Лейпциг – 2:2 (0:1)

0:1 – Забитцер (25), 0:2 – Поульсен (56), 1:2 – Вальехо (83), 2:2 – Блум (90).

Хоффенхайм – Аугсбург – 0:0 (0:0).

Ингольштадт – Шальке – 1:1 (1:1)

0:1 –Авдияй (2), 1:1 – Гросс (41).

Кельн – Майнц – 2:0 (1:0)

1:0 –Хектор (43), 2:0 –Осако (87).

Герта – Байер– 2:6 (0:3)

0:1 – Эрнандес (5), 0:2 – Хавертц (31), 0:3 – Хавертц (45), 0:4 – Кисслинг (64), 1:4 – Вайзер (71), 1:5 – Арангис (81), 2:5 – Похьянпало (81), 2:6 – Аллаги (86).

Боруссия М – Дармштадт – 2:2 (0:0)

1:0 – Азар (50), 1:1 – Шипплок (62), 2:1 – Раффаэл (65), 2:2 – Хеллер (90).

Боруссия Д – Вердер – 4:3 (1:1)

0:1 – Юнузович (7), 1:1 – Ройс (32), 2:1 – Обамеянг (42), 2:2 – Бартельс (46), 2:3 – Крузе (68), 3:3 – Ройс (75), 4:3 – Обамеянг (89).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 31 – Обамеянг (Боруссия Д), 30 – Левандовски (Бавария), 25 – Модест (Кельн).

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press