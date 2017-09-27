Пристегните ремни. В чем причины взлета «Ганновера»

«Ганновер» вернулся в первую Бундеслигу и назло всем хейтерам немецкого чемпионата показал, что даже потенциальным аутсайдерам есть место в первой половине таблицы. «Девяносто шестые» выдали лучший старт в истории клуба и не намерены останавливаться.

Классный бомбардир

Мартин Харник — главная движущая сила «Ганновера». «Штутгарт», потерявший интерес к 30-летнему нападающему, отпустил его в начале прошлого сезона бесплатно. Каково же было удивление, когда форварда накрыла вторая волна успеха, как это произошло с сериалом «Твин Пикс» в нынешнем году. Мартин не устает показывать свою лучшую игру второй сезон подряд: уже сейчас австриец забил четыре гола в пяти матчах. Жонатасу, его потенциальному сопернику по позиции, остается только ожидать внезапной милости от тренера, чтобы появиться на поле.

Тренерская сила

Андре Брайтенрайтер — имя тренера «Ганновера» и отличное упражнение в кабинете логопеда. Именно он впервые в истории вывел «Падерборн» в высший дивизион Германии. За девять сезонов до окончания прошлого чемпионата выпускник академии «Ганновера» был назначен главным тренером. Такой риск полностью оправдал себя: возвращение Брайтенрайтера было воспринято на ура и болельщиками, и игроками. Последние особенно довольны. «Иногда на завтрак футболисты могут позволить себе нутеллу. Ведь все же люди. Да и если кто-то курит из моей команды, меня это не волнует. В этом вопросе я совершенно спокоен. Главное, чтобы на поле они выполняли соответствующую работу», — рассказал Брайтенрайтер.

Линия защиты

Наиболее сильная сторона «Ганновера» — отличная оборона. «Девяносто шестые» не претендуют на звание лучшей защиты Европы, как дортмундская «Боруссия», но в Бундеслиге обороной «Ганновера» уже пугают нападающих. Клуб пропустил всего два гола в пяти матчах. Именно благодаря оборонительной тактике Брайтенрайтер вернул клуб в высший дивизион. Во время матча игроки максимально сосредоточены на своих позициях, отправляют мяч на главного голеадора — Мартина Харника и тут же возвращаются на места. Не пропустить — куда проще, чем потом отыгрываться.

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Транферы

В отличие от коллег из Дортмунда, Мюнхена и Штутгарта, «Ганновер» не стал полностью менять состав на старте сезона. Большинство ключевых ролей остаются за старыми игроками: вратарь Филипп Чаунер, форвард Мартин Харник и сильное звено защитной линии Салиф Сане — три лидера явно не новички. Однако несколько важных приобретений «девяносто шестые» все-таки совершили. Пара крайних защитников – Маттиас Остжолек и Юлиан Корб – уже укрепилась в старте «Ганновера», чего нельзя сказать о Жонатасе — самом дорогом трансфере за последнее время. Однозначно можно сказать, что старые и новые игроки подошли друг другу, как комплиментарные пары в молекуле ДНК.

Клуб-хамелеон

«Ганновер» очень быстро адаптируется к каждому сопернику. Перекроить тактику и поменять состав не составляет Брайтенрайтеру никакого труда. В этом сезоне «Ганновер» появлялся на поле в трех версиях: 4+3+3, 4+2+3+1 и 5+3+2. В матче с «Шальке», где в составе «кобальтовых» выходят три атакующих игрока, «Ганновер» выставил трех центральных защитников, чтобы исключить любые попытки гельзенкирхенцев забить. В матче с «Гамбургом» все было иначе: «динозавры» использовали модель 4+4+2, поэтому четырех защитников «девяносто шестых» вполне хватило для уверенной победы. «Баварии» и Карло Анчелотти стоит научиться непредсказуемости у «Ганновера».

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Легкий календарь

По сути, «Ганновер» за несколько туров не столкнулся с серьезным соперником, способным перетасовать все карты Брайтенрайтера. «Фрайбург», «Гамбург», «Вольфсбург» — явно не те клубы, которым под силу щелкать оборонительную тактику как орешки. В конце октября «девяносто шестых» будет ожидать куда более сложное испытание: «Боруссия» с лучшей атакой в лиге, «Лейпциг» с сумасшедшим Вернером, «Бавария» и куча других грозных ребят. Отличный повод доказать, что календарь — всего лишь повод, чтобы усомниться в способностях тренера и игроков.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press