Премьер и Премьер-лига. Андрей Вдовин — о том, почему в России так и не научились любить футбол

Обращение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй из-за футбола перенесли с английского центрального канала BBC1 на второстепенный BBC2. Глава правительства должна была обратиться к стране сразу после матча Кубка Англии «Саутгемптон» — «Дерби Каунти». Но основное время закончилось вничью, а после дополнительного времени была еще и серия пенальти. Трансляция затянулась, и речь Терезы Мэй посчитали менее важным событием, чем матч второстепенных команд страны. Пожалуй, эта новость лучше всего объясняет, почему в Англии футбол такой, а в России – совсем другой.

Тереза Мэй собиралась рассказывать про провал Брэксита. То есть про неудачу плана выхода Великобритании из ЕС. Тема не последняя для англичан, она касается почти всех британцев, и там тоже много споров и дискуссий. И все равно футбольный матч оказался более значимым. Но вы можете представить себе, чтобы в России Первый канал точно в такой же ситуации не перервал матч «Крылья Советов» — «Ростов», да даже «Спартак» — ЦСКА, и перенес речь Путина или Медведева, например, про санкции и пенсионную реформу?

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Спорт и футбол – это не просто бизнес. Это фабрика по производству эмоций. Футбольные клубы торгуют не просто ТВ-правами. Они продают чувство победы и чувство разочарования. Они расфасовывают по матчам ощущение превосходства и жажду реванша. Они распаляют азарт и кидают туда разрешенную щепотку ненависти. Все в итоге стоит 5,34 млрд евро в год (официальные данные УЕФА, оценившие доход английских клубов от продажи телеправ).

В России точно такой же коктейль эмоций продает только политика. У них накал в спорах, прав ли Жозе Моуринью, что обманул УЕФА и во время своей дисквалификации пробрался в раздевалку своего «Челси» в ящике для грязного белья. У нас все – про Крым. У них страна разделена на раскрашенные в футбольные цвета Ливерпуль, Манчестер и Лондон. У нас – на Москву и Замкадье. У них – политкорректность и считается приемлемым ненавидеть только тех, кто сейчас в футболках исторических соперников твоего клуба, и то не больше чем 90 минут в неделю. У нас – всех кого попало и практически все время. У них болеть за клуб своего города или района – форма самоидентификации и патриотизма. У нас же одно это слово вызывает споры.

И в конце концов, у них политика – это там, где расчет, и то, чего нормальный человек предпочитает сторониться. У нас политика – это прежде всего эмоции, крик, враги и застольные дискуссии. Можно долго рассуждать про традиции, про династии болельщиков. Но в нашей модели футбольный матч не является разрядкой нервного напряжения. Вся эта энергия сгорела в спорах про англосаксов, Украину, США и санкции. На спорт уже ничего не осталось. Ну, если это, конечно, не Олимпиада с ее таблицей медалей по странам.

На днях УЕФА опубликовал финансовое исследование по чемпионатам стран Европы. Там много чего есть – и размеры зарплатного фонда клубов, и структура доходов команд, в зависимости от лиги, в которой они играют. Есть и таблица с суммами, которые клубы той или иной страны получают от продажи ТВ-прав. И если российская Премьер-лига практически по всем показателям занимает 6-е место (это, кстати, наше место в таблице коэффициентов УЕФА), то в телевизионной таблице мы глубокие аутсайдеры.

Доходы от ТВ генерируют всего 5% от доходов клубов РПЛ. То есть российские клубы получают от телевидения в среднем по 2,8 млн евро. Это худший показатель среди топ-20 лиг в процентах. Когда «МанСити» и «Челси» получают 181 млн евро, «Спартак», ЦСКА и «Зенит» — где-то по 4-5 млн.

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Понятно, что все руководители российских клубов в один голос говорят, что именно здесь точка роста доходов. Что именно в поступлениях от ТВ российские клубы могут найти финансирование. Но как-то мало кто из них говорит за счет кого будет расширяться ТВ-аудитория, и с кем футбол будет за нее конкурировать. Фактически придется играть против всей системы государственной пропаганды. Делать так, чтобы люди в России ловили эмоции не только от обсуждения выборов на Украине и встреч президента с губернаторами.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»