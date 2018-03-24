Праздник в «Лужниках». Другой взгляд на матч Россия — Бразилия

Игра в «Лужниках» против Бразилии вышла для сборной России печальной. Но несмотря на то, что команда Станислава Черчесова проиграла 0:3, было и то, что оставило приятные впечатления.

1. Болельщики

На игру сборной пришло посмотреть около 60-ти тысяч зрителей, несмотря на холодную мартовскую погоду. Причем география обширна: Орел, Смоленск, Вязьма, Воронеж, Кострома. Регионы массово потянулись в столицу. Посмотреть на новый стадион, на родную команду перед домашним ЧМ и, конечно же, сборную Бразилии. У некоторых ее игроков даже просили футболки. Но кажется, что удача никому так и не улыбнулась. Южным гостям было слишком холодно. Поддержка в этом матче была на прекрасном уровне. Трибуны показали, что отлично готовы к предстоящему большому турниру. А самое главное — нашу команду любят, какой бы она ни была.

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2. Леонид Слуцкий

Да, он тоже был на матче. Стильно одетый и в отличном настроении. Общаясь с телевизионщиками, Леонид Викторович рассказал о своих грядущих европейских приключениях, а также о том, как рад вернуться на обновленные «Лужники». Отметил высокую готовность России к проведению ЧМ и выразил надежду на благоприятный для сборной итог. Кульминацией стал момент, когда к Слуцкому подошли игроки сборной России, начав горячо приветствовать и обнимать бывшего тренера. Было понятно, что в команде его помнят и любят несмотря ни на что. Возможно, скоро мы увидим кого-то из них в составе голландского «Витесса». Почему бы и нет?

3. Веселые бразильцы о новых «Лужниках»

Этих ребят не расстроили даже долгий перелет и холод. Они были в приподнятом настроении и очень общительны. Удивлены бразильцы были стадионом, на который попали. «Я и не думал, что «Лужники» такие классные! Приятно будет сыграть здесь летом, очень этого жду», — сказал Фред. Так же понравился стадион Роберто Фирмино. «Я очень надеюсь, что Бразилия дойдет до финала на грядущем чемпионате, снова сыграв здесь. С Россией ли? Не знаю, но это было бы интересно», — отметил нападающий «Ливерпуля».

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4. Рауш и Нойштедтер тоже повеселились

Правда уже после матча и в ночном клубе. Позже они были оштрафованы РФС за нарушение внутреннего распорядка.

«В соответствии со стандартной практикой работы национальной сборной России при подготовке к спаренным матчам, тренерский штаб команды после игры с Бразилией дал возможность футболистам провести определенное время с родными и близкими. То же самое имело место в октябре и ноябре прошлого года. Что касается ситуации с Константином Раушем и Романом Нойштедтером, то мы понимаем, что подобное поведение сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений. В соответствии с внутренним распорядком принято решение оштрафовать игроков», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Но с другой стороны, чего такого? Ну захотелось им развеяться после поражения от пятикратных чемпионов — с кем не бывает. Посмотрите на Рому. Он ведь так и хочет поскорее от всего этого отдохнуть.

5. Общий итог



То, что российской команде не удалось показать хорошую игру в матче против Бразилии — грустно и печально. Да и на пресс-конференции Станислава Черчесова никто ничего внятного не услышал. Снова были общие фразы и оправдания в духе: «У нас нет проблем, у нас есть задачи, которые мы будем решать». Но все же матч оставил больше положительных эмоций, чем отрицательных. На стадионе царила настоящая атмосфера праздника. Ощущение того, что скоро страну ждет великое торжество футбола, которое, возможно, больше никогда к нам не вернется. Все это гораздо важнее результата на табло.

Фото: Евгений Морозов

Текст: Евгений Морозов