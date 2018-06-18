Познавательное путешествие из Петербурга в Москву. Как футбольный Питер уходил на выходные

После феерической развязки матча Марокко — Иран футбольный Питер взял паузу, отдав главные события столице. Потому Московский вокзал вечером пятницы выглядел главным местом – казалось, туда стянулись все болельщики, которые заполняли предыдущие три дня город на Неве. Группы марокканцев выглядели столь же внушительно по количеству, но вместо голосовых шоу предпочитали вести деловые диалоги между собой.

Волонтеры после нескольких дней беспрестанного общения с иностранцами уже похожи на ясновидящих. «Она точно шведка или норвежка,- просвещает свою компанию парень в униформе после короткой консультации женщины с кипой бумажек в руках. «У нее топовый английский», — так поясняет свое предположение волонтер. За минуту до его разговора с обладательницей изысканного английского и автор перекинулся с ней несколькими словами. Путь она держала в Нижний Новгород, на матч… Швеция — Южная Корея.

Ночной поезд на Москву обьединяет весьма пеструю компанию. На перроне тихо покуривают иранцы. Мои трехдневные наблюдения за их соотечественниками болельщики подтверждают: «Да, да, много у нас в стране курящих, очень много. Но надеемся, мы никому этим проблем не доставляем – места для удовлетворения давней привычки у вас выделены специально и видны хорошо».

Настроение у ребят и радостное, и печальное. От первой за 20 лет победы своей сборной на чемпионате мира внутри еще бурлит горячо. Но вместе с тем назревает у соотечественников Сердара Азмуна и сожаление. Лидерство Ирана в группе после первого тура вкупе с ничьей между Испанией и Португалией нарисовало перспективы кого-то из грандов оставить за спиной и впервые в своей истории пробиться в плей-офф. Только вот случись эта сенсация – новым знакомым следить за дальнейшим выступлением своей сборной придется уже по телевизору. Отпуск, увы, ограничивается десятью днями.

Сосед по купе, Дмитрий, оказался путешественником бывалым. Ему расстояния между принимающими матчи городами – легкая прогулка. У него, специалиста IT-технологиям, масштаб разъездов ого-го. Из Москвы до Сургута, из Иркутска в Читу, с западной Сибири на Дальний Восток. Матчей Дмитрий собирается посетить столько, что едва начал их перечислять, я понял: «проще освежить расписание в путеводителе и понять, за какими матчами сосед -болельщик лично понаблюдать не сможет.

Собеседник он разносторонний, вот бы всегда такие попадались. Лучшим городом в России называет Владивосток. Современный, цветущий, даже процветающий. С азиатским колоритом. Побывать в нем рекомендует обязательно. Да, долго, да дорого, но впечатления эти затраты окупят в разы. Ну а если так далеко махнуть пока не готовы, тогда добро пожаловать в Иркутск с Улан-Уде, знакомиться с закайкальским колоритом. На родину Александра Головина обязательно надо взглянуть своими глазами – дабы убедиться, что не дыра провинциальная Иркутск вовсе, хороший это город. По-своему продвинутый. Верилось Дмитрию на слово.

С темы путешествий перешли мы к обсуждению наших городов-миллионеров. Услышав о количестве населения в нестоличных миллионниках, и наш сосед-индус сниходительно заулыбался, тактично подключался в разговор, но смело. Для него Москва – город маленький. Потыкал пальцами в свой айфон, через секунду довольный на свой экран показывает: население столицы Индии, Дели, 20 миллионов. «И это еще без окрестностей». Ладно, с маcштабом индийской столицы мы еще разберемся, а пока вопрос новому знакомому Ахмеду – «какими судьбами в России». Где футбол и где Индия.

«Футбол у нас действительно не входит в топ-список видов спорта. Даже к чемпионату мира особого внимания нет. Спорт номер один в Индии – крикет. За ним идут- бадминтон и пинг-понг. Футбол уже где-то после». Но Ахмед крикет не любит, он любит футбол. А где найдешь способ лучше эту любовь проявить, если не на чемпионате мира в России? Тем более, когда после Питера и Москвы тебя ждет Волгоград и Казань. Разнообразию истории городов и широте путешествий и бывалый искатель приключений впечатлиться.

Впрочем, встретить представителей самой густонаселенной страны планеты можно не только среди активных болельщиков, но и у стойки IT в медиацентре. Год назад, на Кубке конфедераций волонтеры-легионеры прибывали в основном из Европы, да из пары стран Южной Америки. Нынче география легиона гораздо шире. Что ж, посчитаем количество стран, делегировавших сюда волонтеров. А как подсчитаем, расскажем.

На Ленинградском вокзале встречаю французов. Ребята интересуются, где тут ближайший спорт бар. Да посолидней и поудобней. Чтоб аппетит от главного зрелища было б чем удовлетворить. Нужное заведение стоит на расстоянии видимости, оставалось только рукой в нужном направлении показать. Чтоб радости утренним гостям столицы добавить, пытаюсь пару ободряющих фраз им сказать на французском. Они вроде и понимают все, и поправляют весьма тактично, а я то понимаю: для поправки произношения надо нанимать репетитора. Ассортимент команд, на которые собираются очно смотреть, у них пестрый, и на Россию с Египтом французы собираются, и на Англию с Бельгией в Калининград, и на Испанию с Ираном в Казань. Жду пока в их перечислении дойдет до команды Дешама, но тут они отрезают: «Не пойдем на Францию. Билетов нет». Но сегодня нет, завтра все может измениться. Hебята при любом раскладе считают себя победителями- предлагают встретиться в Питере, там все новости и расскажут. Но мы подробности французских приключений читателю уже при следующей встрече передадим.

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press