Пожар в джунглях. Андрей Вдовин – о «Спартаке»

«Спартак» все еще полыхает. Пожар в команде, пожар на трибунах – и, как любая неуправляемая и разрушительная стихия, он завораживает. Но когда-то его придется и тушить. Интересно, кому? Кому вообще это будет надо?

Что сейчас на трибунах «Спартака» научились делать лучше всего — так это искать врагов и виноватых. Список их поистине бесконечен, а за каждым, видимо, огромные грехи.

1. Леонид Федун. Да, обеспечивает третий по величине в стране бюджет (после «Зенита» и «Локомотива»). Да, построил стадион. Да, находит деньги на новых игроков. Но все равно виноват, потому что уволил Массимо Карреру и набрал плохих менеджеров (где и кто хорошие – не уточняется).

2. Рауль Рианчо. Да, временный. Да, пытается найти общий язык с игроками и фанатами и делает все, чтобы команда не развалилась окончательно. И при нем футболисты все-таки сражаются. Но именно он выбрал ненавистную схему 4+3+3! Да еще и пытается объяснять почему! (Какая будет лучше и как по ней играть – не уточняется).

3. Денис Глушаков. Это главный враг, и даже как-то неудобно перечислять все его страшные преступления – все-таки иногда дети нас здесь читают. И даже то, что Глушаков – единственный сейчас «живой опорник» в команде и в данный конкретный момент необходим «Спартаку» на поле, не должно мешать расстрелу.

4. Актер Назаров. Ну, этот вообще монстр — одним стихом развалил мегауспешный клуб.

5. Ветераны «Спартака». Теперь их презрительно называют «носители духа». К черту все их медали, матчи и рекорды! К черту право на свое мнение! В какой-то момент кто-то из них сказал что-то плохое про Карреру, и все они коллективным разумом были признаны выжившими из ума и на них поставили жирнющий крест.

6. Журналисты. Эти гады вообще имеют наглость что-то знать про то, что происходит внутри «Спартака», и когда это «что-то» не совпадает с какими-то внутренними предпочтениями и не отвечает представлению о своем прекрасном, все они объявляются купленными некими сторонними силами…

…Вице президент «Спартака» Наиль Измайлов, переводчики, врачи, пресс-атташе… В этот список ненависти рискует попасть любой, кому не повезло оказаться в данный момент рядом со «Спартаком». Кутепов сфолил возле штрафной – враг! Эксперт на ТВ произнес что-то за Глушакова – враг! Вот сейчас Кононов придет и, если вдруг не выиграет какие-то матчи, тоже будет признан врагом.

И только фанатские трибуны – все в белом, в крайнем случае – в красно-белом. И только Массимо Каррера – святой.

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Лозунги самые простые и понятные: «Руководство – вон, Глушаков – гондон». Понимание, что надо делать, – на уровне матроса, штурмующего Зимний. И необъяснимое желание все крушить. Не поддержать команду, не стать чем-то для нее действительно хорошим и важным, а протестовать и требовать, требовать и протестовать. Что требовать – неважно, против кого протестовать – выбирай любого из списка. И ведь спросишь, какого вы менеджера хотите, — сделаешь только хуже. Кто-то крикнет: «Такого, как Гинер!» В ответ ему прилетит: «Только не Гинер – с ним даже рядом не сядем». «Надо было Бердыева брать!» — «Только не Бердыев!»… И начинается новая драка.

Что делать с этой стихией – непонятно. Кто может стать ее новым кумиром – непредсказуемо. А вся проблема в том, что врагов у трибун – море, на любой вкус и кошелек. А тех, кому готовы поверить, – ни одного. Прошлого нет: ведь все «носители духа» признаны выжившими из ума, и тех, кто еще смотрит на них с уважением, называют староверами. Настоящего нет: четыре домашних поражения подряд при отсутствии главного тренера ввергают болельщиков в депрессию. А кого фанатские трибуны готовы взять в свое светлое будущее – они сами не знают.

Как вырулить из этой ситуации – вообще вопрос риторический. Заливать пожар деньгами и покупать новый состав? А откуда их брать? Кто их даст и зачем? Чтобы захватить «Спартак»? Но кому нужен этот мешок проблем, когда стадион уже построен, девелоперский проект вокруг него запущен, и все, что ты можешь получить, владея «Спартаком», — это только скандирование, где «Ты – г…» (многоточие заполняется рифмой к фамилии).

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Трибуны «Спартака» отлично научились искать врагов. Ненависть – вообще простое чувство, оно не требует ничего, кроме энергии. Но сейчас фанатам нужны союзники — те, кто, как и они, заинтересован спасать команду. Те, у кого есть деньги и возможности это делать. Но что фанаты могут предложить этим потенциальным союзникам взамен, кроме угроз и ненависти?..

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев, ФК «Спартак»

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»