«Позаботьтесь об «Арсенале». Арсен Венгер покидает лондонский клуб спустя 22 года

Непопадание в Лигу чемпионов, чудовищное отставание от топовой тройки АПЛ, всего лишь три гостевые победы в Премьер-лиге, вылет из кубков, слабая надежда на победу в Лиге Европы – Арсен Венгер явно не хотел уходить из «Арсенала» таким образом. Но время пришло: спустя 22 года работы французский коуч объявил, что покинет «канониров». И сделает это по окончании нынешнего футбольного года.

«После тщательных раздумий и долгого обсуждения с клубом я почувствовал, что настало подходящее время, чтобы по окончании сезона покинуть пост тренера «Арсенала». Я благодарен, что у меня была такая честь – служить на благо этого клуба в течение долгих и памятных лет. Я тренировал команду с преданностью и честностью. Все болельщики «Арсенала», заботьтесь о ценностях клуба. Моя любовь и поддержка будут с «Арсеналом» всегда» – говорится в заявлении Венгера. Если какой-нибудь альтруист захочет снять фильм о Венгере и вставит этот спич в финальную сцену, то пробьет высокий рейтинг и трогательной концовкой соберет все слезы мира.

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По факту: в последнее время Венгер сам портил мнение о себе. Не очень хорошие результаты и продажи ведущих игроков только усугубляли отношение фанатов к французу. Сам же Арсен часто не особенно хотел объяснять патовые ситуации и находил глупые отмазки, отвечая на вопросы, когда же он покинет команду.

В противовес предыдущему грустному абзацу можно назвать всех хейтеров наивными глупцами и задать один очень важный вопрос: что было бы с «Арсеналом», если бы Венгер психанул после очередной неудачи и объявил об уходе чуть раньше? В разное время на пост главного тренера команды из Северного Лондона звали Диего Симеоне, Юргена Клоппа, Карло Анчелотти, Томаса Тухеля и Массимилиано Аллегри. Если брать все достижения Арсена в лондонском клубе, то получится солидная сумма из трех чемпионств, семи Кубков, семи Суперкубков Англии и беспроигрышной серии в АПЛ в 2004 году. Вопрос номер два: смог бы кто-нибудь из этого шорт-листа повторить достижения Венгера?

Симеоне слишком привык к тепличной Испании и пассивной Серии А, поэтому немного сложно представить его методы выживания в более суровой лиге. Клоппа после «Боруссии» практически моментально завербовал «Ливерпуль». Идеология не очень опытного Тухеля могла бы только застопорить «Арсенал» в развитии (не очень понятно, что будет с «ПСЖ», если он все же возглавит Париж). Аллегри же, привыкший к многочисленным чемпионствам, вряд ли покинет команду-чемпионку ради попсового топ-клуба, близкого по статусу и результатам к середняку. Остается один Анчелотти. Итальянцу обязательно нужно реабилитироваться после позора в Мюнхене. К слову, Карло является одним из самых вероятных кандидатов на должность нового тренера «Арсенала» этим летом.

Пушечное мясо. Почему хорошие трансферы не помогут Арсену Венгеру

Арсен Венгер – это оставшийся отголосок ретростиля для всего английского футбола.

Клубы АПЛ привыкают к тратам больших денег, в то время как Венгер все еще ищет возможность усилить «Арсенал» за счет молодежи. В обороне «канониров» появляются Энзли Мейтленд-Найлз, Роб Холдинг, Калум Чемберс. Периодически Арсен выдергивал из молодежной команды Рисса Нельсона, Джозефа Уиллока, Эдварда Нкетию. В 2013 году француз сказал: «Я всегда радуюсь, когда вижу, что молодые футболисты играют с полной самоотдачей и доказывают, что готовы страдать ради победы. Поэтому я горжусь своей командой сегодня». Кажется, эта цитата до сих пор идеально отображает принципы работы 68-летнего специалиста.

Арсен Венгер – это напоминание всем болельщикам о последних успехах лондонцев в истории.

При нем «Арсенал» выходил в финал Лиги чемпионов, разрывал в Премьер-лиге Алекса Фергюсона, Гарри Реднаппа и Клаудио Раньери. Француз помог клубу вспомнить вкус выигранных кубков после восьми лет трофейной засухи. Арсен Венгер, несмотря на пресс из внимания и требований болельщиков, всегда оставался немного наивным, но настоящим специалистом. «Я мечтатель. Всегда мечтаю о том, чтобы следующий матч был идеальным. Специфика моей работы такова, что ты всегда ждешь следующего поединка. Игроки тоже хотят проводить каждый матч лучше и лучше. В конце концов ты оглядываешься – а прошло уже 20 лет», — сказал он два года назад.

Что будет дальше

Пять лет назад, после того как мир попрощался с сэром Алексом, Дэвид Мойес просто скомкал и выбросил «Манчестер Юнайтед» на помойку. Развал в «МЮ» продолжается и сейчас, только теперь этим занимается Жозе Моуринью, ссорясь с лидерами и оборачивая факт отсутствия нормальный игры в некрасивое слово «автобус». У руководства «Арсенала» же сейчас стоит задача — не допустить всего этого у себя в клубе. Потому боссы «канониров» и воспользовались банальной, но самой правильно тактикой – наприглашали классных специалистов.

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Первый – Рауль Санльехи. Трансферный гений понял, что работа с «Барсой» сравнима с игрой в FIFA на легком режиме сложности, и отправился туда, где пожестче. Изначально планировалось, что Санльехи будет отвечать за входящие трансферы, но потом Иван Газидис и Стэн Кроенке (главные акционеры клуба) пришли к выводу: Раулю можно доверить продление контрактов. Правда, полностью выполнять эту задачу будет скрытый от публики менеджер, а Санльехи – лишь помогать ему. Однако результат анонимного сотрудничества уже есть: Месут Озил продлил контракт с «Арсеналом», став самым высокооплачиваемым игроком лондонцев («дядя» получает 340 тысяч фунтов в неделю).

Второй – Свен Мислинтат. Немецкий скаут помогал Юргену Клоппу привести «Боруссию» к двум чемпионствам, ссорился с Томасом Тухелем, отклонял предложения «Баварии» и искал приключений в других лигах. «Арсенал» показался ему достаточно привлекательным вариантом хотя бы потому, что руководство выдало ему полный карт-бланш. Теперь Мислинтат колесит по Европе, собирает собственную команду аналитиков и каждый месяц приносит Венгеру список понравившихся ему игроков. Пока он выцепил талантливого защитника Константиноса Мавропаноса, практически в одиночку провел переговоры с «Боруссией» по трансферу Пьера-Эмерика Обамеянга и уговорил Венгера обменять Алексиса Санчеса на Генриха Мхитаряна (по слухам, коуч хотел Антони Марсьяля, но Мислинтат настоял на своем).

🔴 #MerciArsene A post shared by Arsenal Official (@arsenal) on Apr 20, 2018 at 6:47am PDT

Второстепенные задачи на лето – срочно укрепить оборону и поменять вратаря, потому что Чех уже не тащит. Главная – найти нового тренера. Английские букмекеры составили список специалистов, которые могут заменить Арсена Венгера через пару месяцев. В него вошли Карло Анчелотти, Микель Артета, Луис Энрике и Леонарду Жардим. Венгер уже сказал, что не намерен советовать руководству кого-то из специалистов, потому что они и сами могут выбрать его преемника. Известно, что Газидис и Стэн Кронке хотят кого-то опытного, но в этот спор вклинивается еще и Джош Кронке (сын Стэна) и голосует за то, что «Арсеналом» должен управлять амбициозный и заточенный на тактику тренер.

«Я профессионал, в прошлом много раз доказывал свою преданность клубу. Я люблю «Арсенал», — год назад сказал Арсен Венгер. Француз провел в команде 22 года, но последние сезоны превратились в настоящие кошмары: с разгромами в ЛЧ и антирекордами в чемпионате Англии. Прощание с мсье грустно, но убиваться из-за этого бессмысленно. «Арсеналу» просто необходимы изменения, которые Арсен Венгер так и не смог предложить.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press, Instagram ФК «Арсенал»