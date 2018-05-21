Пора домой. Главные итоги 82-го чемпионата мира по хоккею

Россия впервые за 5 лет вылетела с ЧМ в 1/4 финала, а тройка призеров схожа с первенством 2013 года, будто ее скопировали с помощью Ctrl+C: Швеция, Швейцария, США. Но, несмотря на такой флешбэк, различия с тем турниром существенные: вылет российской команды в первом раунде плей-офф не стал унизительным, а швейцарское чудо никогда не было так близко.

Россия

Поражение России в четвертьфинале от Канады нельзя назвать провалом. Как и выступление нашей сборной в целом. Да, главная проблема была очевидна: как только равные соперники (это было и в матче со швейцарцами) замечали испуг со стороны игроков Ильи Воробьева, они «кусали» нашу команду контратаками. Ведь все просто: нельзя показывать псу, что ты его боишься.

Но положительных итогов не заметить – скрыть правду. Во-первых, Капризов провел выдающийся турнир — он стал пятым россиянином, которому удалось забросить шесть шайб в дебютном для себя первенстве мира. Парень получил роковые две минуты штрафа в овертайме против канадцев? Давайте откровенно: удаление неочевидное. Остается вспомнить, как канадские хоккеисты весь матч «висли» на российских игроках, а судьи не фиксировали нарушений.

📸 Фотографии четвертьфинального матча чемпионата мира Россия — Канада (4:5от): https://t.co/jJsM57BRRn pic.twitter.com/VUn4oycq0r — Хоккей России (@russiahockey) May 17, 2018

Во-вторых, ЧМ стал первым для Ильи Воробьева в качестве главного тренера (пусть и исполняющего обязанности). Если вы ожидали третьего кряду золотого дебюта в сборной России (и Билялетдинов в 2012-м, и Знарок в 2014-м выиграли турнир в первый год на посту главных тренеров), то учтите несколько отличительных черт: 1. Игроков НХЛ было на минимуме. 2. Команда переживает смену поколений. Даже если Дацюк остался лидером и выдавал огромное количество пасов с любой половины поля, костяк сборной обновился. Важен и фактор доверия: на протяжении турнира Воробьев предоставил шанс закрепиться в составе молодым игрокам. Под конец тот же Михеев проявил себя, поразив ворота канадцев и став уверенней на льду.

Под грифом «и.о». Хоккейный портрет Ильи Воробьева

Только все это оправдания. А есть факт: сборная не взяла медали. Но не дать Воробьеву шанс на второй заход – идиотизм: не всегда же он будет брать трофеи сразу же, как это получилось в первый год работы главным тренером «Металлурга».

Канада, США, Швеция

Для канадцев победа над Россией останется главным воспоминанием о датском чемпионате. Как и в случае с нашей сборной, «кленовые листья» не оправдали надежд: вспомните, когда они проигрывали сразу четыре матча.

После полуфинального поражения Швейцарии команде Билла Питерса было необходимо взять реванш у США, и дело не только в победе соседей над ними в первом матче первенства — Канада рисковала остаться без медалей ЧМ впервые за четыре года. Но подавленные полуфинальной катастрофой (0:6 от шведов) американцы не имели права на осечку. Поэтому Кейн и компания уехали на свой континент с «бронзой» (а Патрик стал еще и MVP), а канадцам во главе с Макдевидом не удалось сыграться. Несмотря на это, неудачу не воспримут всерьез: «листья» спокойно проработают ошибки к следующим крупным соревнованиям. Все понимают, что при использовании основных ресурсов (игроков из НХЛ) слабую конкуренцию местной команде могут составить только шведы.

Календарь чемпионата мира-2018 по хоккею

Когда Канада не может найти свою игру, «тре крунур» взбирается наверх. Это произошло и в этот раз: Швеция защитила титул чемпионов мира при огромной поддержке своих болельщиков в соседней Дании. Победитель закономерен, ведь «желто-синие» не уступили ни в одном матче. По ходу турнира шведы стали лучшими при розыгрыше большинства и оттачивали мастерство: уже к финалу сформировался четкий план действий при 5 на 4 на лед выходили четыре форварда и один защитник. Даже вгрызающимся в соперника швейцарцам шайбу забросили в неравных составах, а это говорит об упорном труде – не каждый реализовывает свои домашние заготовки.

Швейцария

Когда Швейцария дошла до финала, сразу вспомнилось, как они уступили 1:5 шведам в финале ЧМ-2013. Но с того времени «крестоносцы» изменились. Секрет их нынешнего успеха – бесстрашие. Команда Фишера на стадии плей-офф поразила всех смелостью. Финны и канадцы напоролись на скорость – Швейцария целенаправленно шла в резкий штурм в любом моменте матча. Игроки команды-сенсации почти не останавливались на средней линии, пытаясь мгновенно переводить шайбу на партнера, и действовали на грани офсайда.

Хоккей. ЧМ-2018. Сборная России одержала победу над Швейцарией в одну шайбу

Поэтому ошибки с такими швейцарцами были фатальными – вспомните второй гол Майера в финале, когда тот воспользовался шведской сменой и мгновенно приблизился к воротам Нильссона. Кстати, в решающем матче игроки Фишера преобразились: когда сил против «тре крунур» не хватало, они пытались отдышаться в защите, перехватывали шайбу в нескольких метрах от ворот и выходили в позиционную атаку. А когда гол был близок, чудеса в воротах исполнял Дженони: голкипер тащил, даже когда шведы выходили 1 в 0.

Вратаря-то и было особенно жалко – такие спасения заслуживали больше, чем «серебро». Наиграла ли Швейцария на первое место? Безусловно, ведь они лишили Финляндию и Канаду шансов на финал. Причем по делу. Но все решило буллитное мастерство, а также хладнокровие в решающий момент. Только в этом Нидеррайтер, Йози и другие звезды уступили опытным скандинавам.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press