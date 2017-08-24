Попытка номер пять. Как ЦСКА завоевывал путевку в Лигу чемпионов

Московские армейцы, одержав победу в ответном матче 4-го квалификационного раунда над швейцарским «Янг Бойз» (2:0), оформили очередной выход в групповой этап Лиги чемпионов. Теперь «Спартаку» не придется скучать там в гордом одиночестве. Еженедельник «Футбол» выяснил, что на «ВЭБ Арене», помимо луж на газоне, в тот вечер можно было увидеть чуть больше. Временами даже красивый футбол.

У входа в фанатский магазин ЦСКА толпа мальчишек лет шести обсуждала форму на манекенах. Впрочем, им такая без надобности. Наверняка имеется не один комплект своей игровой. Армейская ДЮСШ на таком важном матче старших товарищей без поддержки оставить не смогла, даже несмотря на довольно позднее время его начала. Сегодня режима нет – официальная анархия, можно не спать до двенадцати. Пока не закончится игра. Но родители вряд ли угомонят их и после полуночи: начнут обсуждать забитые мячи. В том, что они обязательно будут, у маленьких армейцев сомнений нет: «Витиньо выйдет, все решит», и ватага отправляется занимать места с радостными воплями: «Вите надо выйти!»

На «ВЭБ Арене» откровенно пусто. Старая присказка генерального директора Романа Бабаева про разъехавшихся отдыхать на дачи скоро будет неактуальна – лето кончается. В этот раз, например, еще можно свалить дыры на трибунах на плохую погоду, потом понадобятся аргументы посерьезнее. Тех же, кто все-таки доехал или скорее доплыл до стадиона на Песчаной, ливень не смутил. На центральных секторах мелькала россыпь разноцветных плащей-дождевиков, на фанатских – раздевались по кличу «Все по торсу».

Болельщики «красно-синих» обошлись без ярких перформансов, есть темы посерьезнее: стяг в поддержку жителей Ростова, где пожар превратил в руины целый район, и второй баннер в память о фанате «Партизана» Демире Юкиче, погибшем в ходе массовой драки с фанатами «Црвены Звезды». А вот их оппоненты мокнуть не спешили и появились на трибуне за пять минут до начала (швейцарская точность) с бравой кричалкой на немецком. Черно-желтых едва ли набралось больше пятидесяти человек, но звучали внушительно. Не спутать бы с поддержкой дортмундской «Боруссии». Уж слишком много совпадений.

ЦСКА ринулся атаковать по стартовому свистку, но без игрока на острие, который мог бы решить, не клеилось. Помог бы тот, чья фамилия вдруг появилась на табло на 13-й минуте под аплодисменты. Сейду Думбия. Хорошо знакомый обеим командам ивуариец в Бухаресте отметился голом за «Спортинг», который в то же самое время боролся за свое место в групповом этапе турнира в ответном матче против «Стяуа».

Пока нарочито спокойный Гончаренко прогуливался по бровке, не вынимая рук из карманов, на поле за коуча дирижировал Вернблум. Швед то начитывал нравоучения Витиньо и неодобрительно хлопал бразильца по щекам, то, как в театре одного актера, в лицах пытался спародировать неуверенные действия защитников перед носом у Щенникова. Как говорят, в чужом глазу соринку… А брака у эмоционального хавбека было предостаточно, зато поведение ангельское – с гостями из Швейцарии костолом обходился практически по-джентльменски.

Фанаты армейцев тем временем развернули баннер: «Жора, давай ещё двойню». На прошлой неделе у футболиста Щенникова родилась дочь Ульяна. Защитник уже размялся на «Рубине» и «Спартаке», поэтому с голом «Янг Бойз» затягивать не стал, прокинув мяч между ног вратаря со скидки все того же неудачливого Нуху на 45-ой минуте. Всерьез подался в бомбардиры?

Перед перерывом на центральной трибуне появился чернокожий парень с экстравагантной причёской. На футболке номер Аарона Оланаре. Просто копирующий стиль фанат или сам форвард, получивший отмашку от Гончаренко со скамейки запасных направился занять место поудобнее? Выяснить не удалось, незнакомец скрылся слишком быстро. А быстро – это на Оланаре не похоже.

Во второй половине встречи ливень зарядил стеной. Болельщики с нижних рядов потянулись под крышу, но наставник «Янг Бойз» стихии будто не замечал. Эффектно развевавшиеся на ветру в первом тайме фалды его пиджака отяжелели, да и сам Хюттер к концу матча все чаще обреченно застывал на бровке, сложив руки на груди – пятая попытка «пчел» прорваться в групповой этап Лиги чемпионов вновь оборачивалась крахом.

Впрочем, шансы это исправить ЦСКА мог подарить швейцарцам сам. После перерыва «красно-синие» на радостях от преимущества в счете откатились к своим воротам, перестав давить. Соперник ответил активными вторжениями в штрафную, которые не увенчались успехом только благодаря реакции Акинфеева. Капитан армейцев еще такую свежую, «сухую» лигочемпионскую серию пока бережет успешно.

Гончаренко удалось жестами отогнать своих от ворот и связка Витиньо-Дзагоев на 65-й минуте соорудила второй гол. В этот раз Нуху остался не у дел. Дзагоев принял мяч с фланга и прострелил точно в шестерку, поставив для своего клуба эффектную финальную точку в плей-офф эпопее.

ЦСКА в пятый раз подряд отправляется покорять Лигу чемпионов. Как скоро и с чем оттуда вернется – известно одному футбольному богу. Пока в багаже маячат 18 млн евро премиальных и такие важные очки в общую копилку коэффициентов УЕФА для российских клубов. Жеребьевка и злые языки, судачащие, мол выйти-то вышли, а что показывать Европе будете – это потом. Мокрые, но довольные зрители, расходясь, смотрят в лигочемпионское будущее с оптимизмом: «Надо в клубе устроить массовый бэби-бум. Гляди, как благотворно влияет!» Гончаренко бы прислушаться, вдруг выстрелит установка.

Текст: Юлия Древова

Фото: Сергей Дроняев