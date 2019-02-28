Пока вы спали. 10 событий в клубах РПЛ за зимнюю паузу

Не в первый раз российское межсезонье прошло по стандартной схеме: большая часть клубов, кроме ЦСКА, поочередно попадала в новостные топы. Этой зимой армейцы в десятый раз подряд «закрылись» на сборах в испанском Кампоаморе и провели пассивное трансферное окно, в то время как другие команды оформляли громкие переходы игроков и устраивали скандалы. А чиновники снова заговорили о правах легионеров.

«Зенит» продавал и покупал

Уход Леандро Паредеса в «ПСЖ» обогатил клуб на сумму около 40-45 млн евро. Руководство «Зенита» не стало копить вырученные средства: по данным Transfermarkt, покупка Ярослава Ракицкого, Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна обошлась «Газпрому» в 37 млн евро. При этом новички сразу же вписались в схему Сергея Семака: украинский защитник и колумбийский хавбек провели по 90 минут в обоих матчах 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче», а иранский форвард оформил дубль в ответной встрече (3:1) и стал игроком недели в еврокубке.

«Локомотив» менял боссов

28 декабря красно-зеленых покинули спортивный директор Эрик Штоффельсхаус и генеральный директор Илья Геркус. На место россиянина пришел известный медиаменеджер Василий Кикнадзе. Председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков на эти новости никак не отреагировал. Зато сообщил о клубном бюджете на 2019 год: «РЖД выделили 4,6 млрд рублей без учета НДС».

«Динамо» отдали за 1 рубль

Два года назад ВТБ продал 74% акций «Динамо» спортивному обществу клуба за 1 рубль. Но уже этой зимой сделку провернули в обратном направлении. По слухам, сумма осталась такой же, а соглашение подпишут в марте. Сезонный бюджет команды планируют увеличить вдвое – с 1,7 млрд рублей до 3-4 млрд, а глава ВТБ Андрей Костин заявил: «Менеджеры доведут «Динамо» до призовых мест или первой пятерки». Вероятно, такая задача поставлена для того, чтобы клуб попал в еврокубки и постепенно отбивал затраты на «ВТБ Арену». Кстати, сейчас у нового «дома» бело-голубых проблемы: газон вызывает нарекания у РФС, из-за чего организация запретила проведение дерби против «Спартака» (10 марта) на 26-тысячном стадионе.

От Паредеса до Крауча. 10 самых громких переходов зимнего трансферного окна

«Спартак» взял левого защитника

Красно-белые закупились на 9 млн евро: за общий чек в 1 млн были взяты игроки «Чертаново» Глушенков и Умяров, в такую же сумму «Ростов» продал москвичам их же воспитанника – Аяза Гулиева. Самой дорогой покупкой стал переход бразильца Айртона за 7 млн. С новичком в составе команда Кононова выиграла первый турнир российского межсезонья – Кубок «Матч Премьер»: в трех встречах клуб забил 9 голов, а пропустил всего один. При этом в последний раз чемпионы России-2016/17 побеждали 29 января — как раз на соревнованиях в Катаре. После разгрома «Локомотива» (4:0) «Спартак» четыре раза сыграл вничью и дважды проиграл.

«Крылья Советов» сделали ставку на ветеранов

Зимой селекционный отдел «Спартака» в основном занимался чисткой кадров, а главными клиентами москвичей стали «Крылья Советов»: 13-й клуб Премьер-лиги арендовал у красно-белых Джано Ананидзе, Артема Тимофеева и Александра Самедова. Четвертое арендное соглашение самарцы подписали с экс-защитником «Спартака» Романом Шишкиным – его «украли» из «Краснодара» до конца сезона. Перешел к волжанам и второй лучший бомбардир ФНЛ из «Чертанова» – полузащитник Антон Зиньковский. Есть у 22-летнего футболиста и спартаковский бэкграунд: в детстве его не взяли на просмотр в СДЮШОР столичного клуба.

«Ростов» подобрал экс-спартаковцев

Подфартило на зимней «ликвидации» и южанам: из «Спартака» приехали свободные агенты Еременко и Попов, а зенитовцев Новосельцева и Мевлю желто-синие арендовали. Заработал же клуб на продаже Дмитрия Скопинцева – «Краснодар» выложил за защитника 4,4 млн евро. Уход местного любимца прокомментировал Валерий Карпин: «Нужно радоваться, что команда приглашает молодых футболистов и дает им шанс, а затем продает за хорошие деньги». Кстати, сам главный тренер «Ростова» поучаствовал в оригинальной акции: 22 февраля он катался по улицам города в клубном автобусе и раздавал жителям бесплатные билеты на ответный матч 1/4 финала Кубка России против «Краснодара» (1:0).

Прощание с Черномором. 10 фактов о Гекденизе Караденизе

«Рубин» распустил лидеров

Зимой казанцы страдали из-за финансовых скандалов: Гекдениз Карадениз потребовал от экс-клуба выплаты долгов в размере 64 млн руб., а бывший голкипер Сослан Джанаев получил зарплатные 35 млн руб. после расторжения контракта. Также столицу Татарстана покинули Сесар Навас, Федор Кудряшов, Чико Флорес и Сердар Азмун. Причем «Рубин» заработал только на трансфере иранца (12 млн евро).

«Оренбург» отдали Трабукки

Под Новый год СМИ писали об интересе «газовиков» к экс-главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере. В клубе такой переход назвали нереальным из-за высокой зарплаты итальянца, и о камбэке специалиста в РПЛ пришлось забыть. Но уже 30 января должность в «Оренбурге» занял другой итальянец: селекционером команды стал агент казахского происхождения Марко Трабукки, устроивший нескольких своих клиентов в «Спартак» именно при Каррере. Голкипер «горожан» Довбня не придал значения такому усилению: «По трансферам в клубе все было нормально, у нас хорошие футболисты. Зачем какие-то перемены нужны были, не знаю».

В Лиге Европы остались двое наших

За участие в 1/8 финала «Зенит» и «Краснодар» прибавят к своей еврокопилке еще по 1,1 млн евро. Соперниками петербуржцев и «быков» по следующему раунду будут две испанские команды – «Вильярреал» и «Валенсия». Отечественные клубы стабильно спотыкаются на представителях Примеры в Лиге Европы: в последний раз испанцев проходил «Рубин», обыгравший «Леванте» в 1/8 финала в сезоне-2012/13. Если же первая и вторая команды РПЛ пройдут своих нынешних соперников, то это станет историческим событием для турнира: за 9-летнюю историю ЛЕ в четвертьфинал не выходило больше одного участника из России.

Гализей. 10 фактов о лучшем футбольном стадионе России

Белорусы перестали быть легионерами

Летом 2018 года в Минспорта РФ заявили, что белорусские хоккеисты и футболисты не должны считаться легионерами в российских лигах в связи с союзным договором обеих стран. В КХЛ изменение утвердили еще в сентябре. Про РПЛ же министр спорта Павел Колобков заговорил только 11 декабря: по его словам, игроки из Белоруссии лишатся своего нынешнего статуса наряду с гандболистами и баскетболистами. Официального документа нет до сих пор, но еще 7 декабря суд Евразийского экономического союза постановил: спортсмены из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан) не могут быть «иностранцами».

Фото: Global Look Press

Текст: Дмитрий Темников