Поговори мне тут. Главные мастера трэштокинга современного футбола

Trash – от английского «мусор». Talk – «разговор». Все вместе — «трэштокинг»: грязное оружие спорта, позволяющие вместе с симуляциями и провокациями добиваться результата. Теперь его полно и в футболе. Но мастерски владеют им немногие. Еженедельник «Футбол» подобрал пятерку главных мастеров поговорить по душам.

Артем Дзюба

Дзюба лучше других в РФПЛ освоил правила ведения грязной словесной игры. Когда дело доходит до матча против принципиального соперника (ярчайший пример – «Спартак»), то здесь Артем отрывается по полной программе. К традиционным переговорам с судьями добавляются провокации игроков и болельщиков. Унаи Эмери он называл тренеришкой, фанатов «Спартака» — сектантами. В последнем матче с красно-белыми московские болельщики нещадно «поливали» Дзюбу, разминавшегося у бровки. Тот в ответ потоптался на шарфе «Спартака», брошенного у кромки поля. Поступок спровоцировал трибуны на матерные кричалки, а столичному клубу выписали штраф в 100 тысяч рублей. На провокациях Дзюбы акцентируют внимание тренеры и защитники соперников, а тот в ответ лишь улыбается, разводит руки в стороны и называет себя властелином своей судьбы.

Жозе Моуринью

Гуру и настоящий профи в «играх разума». Португалец давно и успешно терроризирует английский тренерский цех, умело просчитывая болевые точки, на которые достаточно легонько надавить. Моуринью скучно провоцировать тренеров средней руки, и на пресс-конференциях он задирает исключительно «тяжеловесов» — Пепа Гвардиолу, Арсена Венгера, Антонио Конте. Но в этом сезоне Жозе превзошел самого себя. После проигранного манкунианского дерби португалец наведался в раздевалку «МанСити» с требованием приглушить музыку и уважительнее отнестись к его команде. Ответившему ему голкиперу Эдерсону главный тренер «МЮ» засветил пластиковой бутылкой по голове, а в ответ был облит молоком. В результате завязавшейся драки тренеру гостей Микелю Артете рассекли бровь.

Трэш-ток-шоу Грязные разговоры в футболе — они помогают?

Пепе

Один из самых жестких защитников Ла Лиги последних лет, а также опытный провокатор. Португалец уже покинул «Реал», но до сих пор заставляет вспоминать о своих «подвигах». Драки, тычки, пинки, плевки, но самое главное – оскорбления. Пика активности в своих провокациях Пепе достигал во время матчей против «Барселоны». И если невозмутимых Месси и Иньесту оставалось лишь нещадно лупить по ногам, то с остальными футболистами каталонского клуба он любил вступать в диалог. Выступавший за «Барсу» в 2011 году Сейду Кейта жаловался, что Пепе обзывал его обезьяной. Когда спустя три года в товарищеском матче «Реала» с «Ромой» они встретились вновь, дело закончилось плевками и швырянием бутылок. Вот уж у кого Пепе действительно засел в печенках на долгие годы.

Диего Коста

Свой путь к негласному званию самого грязного футболиста мира Диего Коста начал в Испании. Он никогда не отличался примерным поведением, да и знакомство с не менее скандальным в бытность игроком Диего Симеоне наверняка нашло отражение в его манере игры. Нападающий «Атлетико» несколько лет донимал всех защитников Ла Лиги своими выкрутасами, после чего отправился с гастролями в Англию. Одним из наиболее памятных грязных моментов его пребывания в «Челси» стал эпизод в матче с «Арсеналом». Диего долгое время провоцировал Лорана Косельни, хватая француза за лицо и отвешивая подзатыльники. За партнера вступился Габриэль и получил желтую карточку. Косте потребовалось меньше минуты, чтобы при помощи слов окончательно добить бразильца, что привело к его удалению. Во втором тайме «Челси» забил дважды и победил.

Величайший шоумен. Почему Диего Коста будет самым зрелищным игроком Ла Лиги

Джоуи Бартон

Британец, на фоне которого Диего Коста кажется безобидным ангелом. В вопросе освоения трэштокинга он заметно опережает остальных футболистов. Раньше у Бартона была слава человека, способного вломить кому угодно и где угодно. Доставалось всем — и чужим (Карлосу Тевесу прилетел локоть в челюсть, Мортену Гамсту Педерсену достался удар в живот), и своим (Усман Дабо был избит на тренировке, а о глаз Джейми Тэнди была затушена сигарета). В «Рейнджерс» его и вовсе на месяц изгнали из команды за ссору со всеми игроками и тренерским штабом. Теперь же Бартон встал на более пацифистский путь и своей трибуной избрал твиттер. У себя в аккаунте он критикует всех, кто попадается на глаза: Неймара, Юргена Клоппа, Алекса Фергюсона, Маргарет Тэтчер. Сейчас Джоуи отбывает дисквалификацию за игру на ставках, и времени для трэштокинга у него предостаточно.

Цитаты Бартона

О Тиаго Силве

«Тиаго Силва был великолепен, но он по-прежнему выглядит как растолстевший транссексуал»

Об уходе Алекса Фергюсона

«Какой был смысл в его уходе на пенсию? Он и так присутствует на каждой игре. Отправился бы в отпуск, поиграл в гольф, провел бы время с семьей или друзьями, трудоголик хренов»

О смерти Маргарет Тэтчер

«Если рай существует, то этой старой ведьмы там точно не будет»

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press