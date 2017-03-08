Под пресным Соузой. Отчего «Фиорентина» не оправдывает ожиданий

Вылет из Лиги Европы, нелепые оправдания Паулу Соузы после поражений, поникшие игроки и их грустные комментарии — все это доказывает, что «Фиорентина» действительно в депрессии. И кризис выносит ее из претендентов на попадание в унылое болото середины таблицы Серии А.

УЕФА назвал Федерико Кьезу одним из главных вундеркиндов Европы в этом сезоне, Гонсало Родригес вошел в тройку самых забивных защитников Серии А за последние пять лет, за Федерико Бернардески гоняется половина топовых команд Европы. Все это вроде бы делает из «Фиорентины» симпатичный клуб с хорошим будущим. Но эти новости – лишь верхушка айсберга. Под водой – 8—е место в таблице Серии А, проигрыш в Кубке Италии, ранний вылет из Лиги Европы, недовольство со стороны болельщиков.

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А больше всего их не устраивает, что команда делает вид, будто ничего плохого не происходит. После поражения от «Гладбаха» главный тренер «фиалок» Паулу Соуза пожимал плечами: «Сегодня ночью я могу спать спокойно, поскольку честно выполнил свою работу. Можно гордиться усилиями, которые приложили мои игроки. Каждый из них сражался за эмблему на клубной футболке. К сожалению, нам не удалось использовать все моменты, которые у нас были до перерыва, а соперник сумел воспользоваться ошибками в обороне во втором тайме».

После этих слов у болельщиков и сорвало башню. Более 300 фанатов приехали на базу флорентийцев. Они выкрикивали оскорбления в адрес Соузы, обвиняли в наплевательском отношении к команде, добились встречи с руководителями клуба Панталео Корвино и Джанкарло Антониони и жестко раскритиковали их за работу.

Существуют две причины неудачного сезона «Фиорентины». Первая – отвратительная работа на трансферном рынке. Большие чемоданы с деньгами для покупки футболистов – это всего лишь слова. Руководство уже давно привыкло толкать речи о подписании классных игроков, а болельщики – жить одними лишь обещаниями. Зимой флорентийцы выкрали у «Эмполи» Риккардо Сапонару и подписали пару игроков на лавку и на этом закончили трансферную кампанию. Главным достижением «Фиорентины» в ней стало сохранение своих лидеров: Борха Валеро не уехал в Манчестер, а слухи об уходе Федерико Бернардески не превратились в реальность. Но этого мало, чтобы быть серьезным претендентом на еврокубки от Серии А.

Вторая причина – Паулу Соуза. Непонятно, что случилось с главным тренером. В прошлом сезоне португалец уверенно бился в зоне еврокубков, сделал из Николы Калинича одного из самых опасных форвардов Серии А, а из Маркоса Алонсо — настоящую звезду. А его «Фиорентина» нагло била «Рому», «Интер» и «Милан». Сейчас все исчезло. Соуза равнодушно реагирует на неудачи команды и все чаще ошибается с выбором стартового состава и заменами.

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Флоренция полна слухами, что скоро клуб расстанется с португальским тренером. А сам он не так яростно, как прежде, опровергает домыслы о возможном уходе: «Ничего не могу сказать конкретного о своем будущем. Знаю, что многие хотят моей отставки. Знаю, что есть команды, которые интересуются мной. Но все решится в конце сезона. На данный момент я работаю в «Фиорентине».

Может быть, «в конце сезона» — уже слишком поздно. Еще чуть-чуть, и нынешний чемпионат «фиалок» можно скомкать и выкинуть в мусорку. Отставание от зоны Лиги Европы слишком велико, а разницы между 8-м местом и 17-м по большому счету нет никакой. Так что «Фиорентине», возможно, уже сейчас стоит определиться, делает ли она ставку на потухшего Соузу или нет. Потому что без мотивации и вдохновения с такой командой работать просто невозможно.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press