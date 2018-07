По тонкому льду. Как Домагой Вида поднял хайп вокруг себя и сборной Хорватии

Сборная Хорватии впервые в своей истории добралась до финала крупного турнира. Но кому это интересно, если все обсуждают «подвиги» защитника Домагоя Виды? Один точный удар головой – и его возненавидели болельщики сборной России. Одна снятая футболка и последующее предупреждение – и его имя выучили все далекие от футбола люди, от Калининграда до Дальнего Востока. Два записанных видео – и начался международный скандал.

Долгий путь к «славе»

Большинство статей на спортивных сайтах рунета, посвященных 29-летнему футболисту, имеют одинаковый посыл – там Виду уже наградили почетным званием «Самый скандальный футболист ЧМ-2018». Неизвестно, как реагирует на такие ярлыки сам футболист. Но по его поступкам видно – он шел к известности постепенно.

2011 год – в своем родном городе Дони-Михоляц Вида (вместе с товарищами) избил несколько человек в ходе пьяных разборок, за что тогдашний главный тренер «шашечных» Славен Билич исключил игрока из национальной команды. 2012-й – футболист загребского «Динамо» ехал в клубном автобусе на матч Кубка Хорватии и распивал пиво при главном тренере команды. Наказание последовало мгновенно – его изгнали из автобуса, оштрафовали на 100 тысяч евро и временно запретили тренироваться с «Динамо».

Уже в киевском «Динамо» горе-весельчака снова подвел алкоголь – в 2016-м его на год лишили водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде (количество выпитого в 4,3 раза превышало норму). Позже Домагой извинился перед фанатами и пообещал не допускать ошибок. И до инцидента в Сочи никакие скандалы с именем Виды не попадали в СМИ. Повлиял ли на это его зимний переход в «Бешикташ» и суровые законы Ближнего Востока?

И снова пиво

В 1/4 финала Вида раскрылся, полностью выключив из игры Дзюбу. Его подборы на своей половине поля помогали хорватам прервать российскую атаку и создать контрвыпад. А гол после подачи углового в добавленное время и забитый послематчевый пенальти стали вишенкой на «шашечном» торте. Непонятно, почему при такой игре Виды приз лучшему игроку матча получил Модрич.

Но все спортивные плюсы хорват помножил на огромный послематчевый минус. Видео, в котором он кричит «Слава Украине» и присоединяется к словам члена тренерского штаба Огненом Вукоевичем («Эта победа за «Динамо» и Украину»), сразу же превратило Виду в героя черного пиара. И разделило футбольный мир на два лагеря: многие начали обвинять игрока в провокации, а президент федерации футбола Украины Андрей Павелко, наоборот, поблагодарил защитника и отправил в ФИФА разъяснения по поводу лозунга.

ФИФА приняло странное решение: Вукоевича исключили из делегации и обязали выплатить штраф в 15 000 франков (ФФУ предлагала взять долг на себя, но Огнен отказался), а вот Вида получил лишь устное предупреждение.

Позже в сети появилось еще одно видео, где Домагой сидит рядом с Ивицой Оличем и держит в руках бутылку пива. После очередного прославления Украины он выкрикивает «Белград», гори!» и объясняет «соседу»: «Белград» — ресторан в Киеве. А «гори» (с ударением на «О») по-хорватски означает «зажигай». И все же тема возможного национализма не была пропущена: ФИФА вновь начала расследование.

Домагой Вида что вытворяет. И Олич рядом pic.twitter.com/QrYbLl2Wg1 — Никита Камышев (@SkifFc) July 9, 2018

Понятно, что виновник торжества извинился за свое поведение и заявил, что дружит со многими русскими. Вроде бы все, инцидент исчерпан. Но чтобы подобных историй не случалось, Домагой должен сказать сам себе: «Парень, просто больше не пей».

На порывах эмоций

Прошел день, российская сборная уже выступила перед 24 тысячами болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах. Хорваты тоже вернулись на свою базу и начали подготовку к полуфиналу, а имя Виды в поисковиках набрало дикую популярность. Казалось бы, куда дальше? Но хайпометр защитника перепрыгнул всевозможные пределы на следующее утро. Соцсети были завалены пересылаемым сообщением, которое уже походило на спам: «Все на порывах эмоций не заметили одного момента — полузащитника сборной хорватии Домагоя Виду должны были удалить с поля, т.к. он словил две желтые карточки. Первую за снятую футболку при праздновании гола ( судья достал карточку и что-то написал туда ( скорее всего сумму, которую должен будет заплатить этот игрок, думаю), но не показал ему), а вторую за фол на Зобнине = красная карточка, но этот игрок продолжил играть.

Судейство неплохое, но я не понимаю, куда смотрел президент ФИФА!? Он-то должен был заметить. По всем законам ФИФА Хорватии обязаны присвоить техническое поражение за нарушение правил, а судью отстранить от дальнейшего судейства. Россия может попасть в 1/2 финала на ЧМ, главное — донести эту информацию хотя бы до игроков, а они — до президента ФИФА!». Основной массой бунтарей, пытавшихся достучаться до Инфантино, стали девушки с рекламой косметики на своих страницах и подростки-модники. Вот они, ярые поклонники российского футбола.

Но их стремление к справедливости уничтожили СММ-щики сборной России, которые разместили «ВКонтакте» следующую публикацию: «На порывах эмоций, вы заметили то, чего не было. Друзья, обращаем ваше внимание, что игрока сборной Хорватии НЕ должны были удалять в четветьфинальном матче против сборной России. Подобное мнение стало распространяться после неудачного повтора в телетрансляции. Домагой Вида ПОЛУЧИЛ желтую карточку за снятие футболки. В следующем моменте на Романе Зобнине фолил другой игрок сборной Хорватии». К посту были прикреплены фотографии официального протокола сочинского матча. Итог — Вида был спасен от проклятий рядовых болельщиков, не утруждающих себя в поисках достоверной информации.

Правда, на отношение к самому игроку это никак не повлияло. Теперь комментарии «Fuck you and go home» очень популярны в аккаунте игрока в Instagram. И в основном оставляются они русскоязычными пользователями.

Аккуратней с языком, молодой человек

Если есть сомнения в профессионализме Домагоя, то стоит персонально наблюдать за его игрой на поле: самоотверженные подкаты, навесы на партнеров из атаки — защитник отдает всего себя игре. Все вопросы по его классу отпадают после слов селекционера киевского «Динамо» о том, как руководство украинского клуба пыталось сохранить хорвата в команде: «Суркис (президент «Динамо»; ред.) сделал все возможное, чтобы Вида остался. Предложил самый большой контракт в истории «Динамо».

А чем, собственно, Вида запомнился на чемпионате мира до четвертьфинала? Многим. Он отыграл четыре матча первенства от звонка до звонка, стал надежным центрдефом, пропустил всего один матч против Исландии (главный тренер приберег игрока на плей-офф). А еще доказал всем, что является ключевым игроком в защите: до игры с Россией связка свзяка Виды и Деяна Ловрена настолько зацементировала центр, что в трех играх голкипер Субашич только раз вытаскивал мяч из сетки.

8 лет назад он дебютировал в товарищеской игре против Уэльса, заменив символа хорватской обороны XXI века – Дарио Срну. Символично ли, но теперь сам Вида имеет шансы на всенародное признание – по окончании исторического турнира он может стать главным воспоминанием о хорватской защите-2018. Важный шаг в виде уверенно проведенного полуфинала против Англии уже сделан. Поэтому осталось сделать не так уж много — не дать мощнейшей французской атаке разыграться, чтобы достичь великой победы для гордого хорватского народа. И сначала думать, а потом делать.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press