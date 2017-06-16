По кривой дорожке. Что произошло между Доннаруммой и «Миланом»

Около месяца длилась эпопея с подписанием нового контракта между «Миланом» и Джанлуиджи Доннаруммой. Взаимные сомнения, громкие обещания, несколько рукопожатий – все это свелось в никуда после того, как молодой голкипер отказался продлевать контракт с «россонери».

Мино Райола нужен футболу хотя бы для того, чтобы мы могли узнать две вещи: 1) Голландец – один из самых влиятельных и гениальных агентов в мире. 2) Большие деньги могут свести с ума абсолютного любого футболиста. Подтверждение первому высказыванию: по данным Football Leaks, Райола заработал 68 миллионов евро на трансферах Златана Ибрагимовича и Поля Погба в «Манчестер Юнайтед». Подтверждение второму – отказ Доннаруммы от пяти миллионов евро в год и обострившееся желание голкипера покинуть «Милан».

В официальном заявлении по сложившейся ситуации генеральный директор «красно-черных» Марко Фассоне сказал: «Райола сообщил нам, что Доннарумма принял окончательное решение не продлевать контракт с «Миланом». Мы сделали очень щедрое предложение. Игрок оценил его и сделал выводы, которые связаны не только с экономическими факторами, после чего сообщил нам, что он не хочет продлевать контракт, и поэтому его карьера в «Милане» завершится 30 июня 2018 года. Мы застигнуты врасплох, поскольку мы надеялись, что Доннарумма станет голкипером «Милана» на долгое будущее. Естественно, его решение принесло нам только горечь, но теперь нам нужно идти вперед». Под конец речи Фассоне подтвердил реальный факт вмешательства Райолы в эту ситуацию: агент просил руководство команды включить сумму выкупа молодого голкипера всего за 10 миллионов евро и подкрепить эту опцию обещанием руководства не препятствовать уходу Доннаруммы из команды, если «Милан» не попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Если не придираться, то это вполне нормальная ситуация. Агент хочет выбить для своего клиента лучшие условия: как финансовые, так и игровые. Если зайти с другой стороны, и копнуть до здравого смысла, то Доннарумме всего лишь 18 лет – в таком возрасте агент не должен определять карьерный путь своего клиента. Постоянный контракт с ведущим клубом Италии, твердое место в основе, возрастной, но опытный, голкипер-сменщик, который никак не претендует на первый номер. Плюсом ко всему была безграничная любовь болельщиков (теперь ее нет) и полное доверие Винченцо Монтеллы – Джиджи слишком многого и слишком быстро достиг для своих лет.

«Я очень привязан к «Милану». И я спокоен, потому что все стороны этих переговоров знают о моем желании. Шутки в сторону, я, Мино, Энцо Райола, который первым меня заметил, моя семья – это команда. У «Милана» новое руководство, мы с ними еще должны познакомиться. Мои приоритеты все знают, но я считаю правильным, чтобы мои интересы были представлены как можно лучше». Признаюсь: очень хочется переехать в свой дом. Я чувствую, что готов, хочу поскорее уехать, пусть мои родные и не считают меня достаточно взрослым. Я ищу большой дом, где будет место для всех дорогих мне людей. Центр Милана прекрасный, так что я хочу жить там». Слова самого Доннаруммы в недавнем интервью итальянской редакции GQ стали еще одним поводом хвататься за голову от этой ситуации. Получается, «приоритеты», о которых знали все – покинуть команду, а привязанность к «Милану» оказалось всего лишь пустыми словами.

«Милан» легко найдет выход из этой ситуации. Итальянская пресса уже пустила слух о том, что Войцех Щенсны, Маттия Перин или Нету могут занять место в воротах «Милана». В ситуации Доннаруммы все намного сложнее. Потенциальных покупателей («Сити», «ПСЖ» и т.д.) много, реальный – всего один. На Апеннинах говорят, что один лишь мадридский «Реал» пока что заинтересован в молодом голкипере, а сумма вероятной сделки оценивается в 18 миллионов евро. Проблема в том, что у Мадрида уже есть Кейлор Навас. За него, кстати, впрягались все партнеры по «Реалу», которые после финала Лиги чемпионов просили Зидана не продавать костариканца в ближайшее трансферное окно.

Преданность одной команде – это уже миф. Мало кто из футболистов догадывается, что можно отказывать более титулованным командам, отвечать отрицательно на предложения с пухлым контрактом. Сейчас, когда «Милан» закупился больше, чем в предыдущие пять трансферных окон вместе взятых, команду покинул человек, которого еще совсем недавно сравнивали с Буффоном, а болельщики отказывались верить в будущее без юноши с широкими плечами в рамке «россонери». Сказки о безграничной любви к одному клубу, видимо, закончились вместе с футболистами из 90-х и нулевых. А отказ Доннаруммы продлевать контракт с «Миланом» наглядно показал, как быстро монетизировался футбол.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»